- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 2 мин
Блины с грибами: рецепт вкусного домашнего блюда
Блины — одно из тех универсальных блюд, которые легко меняется в зависимости от настроения и сезона. Сладкие или соленые, простые или с обильной начинкой, они всегда остаются символом домашнего тепла.
Есть блюда, которые исчезают со стола первыми — ещё до того, как гости успеют спросить рецепт. На странице Katarina_cooks рассказали именно о таком варианте: тонкие золотистые блинчики с нежной грибной начинкой, сливочным соусом и сырной корочкой. Это классика, которая идеально подходит для семейного обеда, уютного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты
Для начинки
грибы — 750 г
лук — 400 г
растительное масло — 30 г
сливочное масло — 20 г
соль — ½ ч. л
чёрный перец — ¼ ч. л
мука — 1 ст. л
молоко — 150 г
твёрдый сыр — 180 г
Для теста
молоко — 500 г
мука — 300 г
яйца — 2 шт.
соль — ¼ ч. л.
сахар — 2 ст. л
растительное масло — 30 г
Приготовление
Сначала грибы и лук мелко нарезают и обжаривают вместе до полного испарения лишней жидкости. Именно этот этап помогает раскрыть насыщенный грибной аромат.
Далее добавляют ложку муки, вливают молоко, кладут сливочное масло, специи и натертый сыр. В результате получается густая, нежная и кремовая начинка, которая идеально держится внутри блина.
Для теста яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и муку, после чего вводят растительное масло.
Важный маленький секрет — дать тесту отдохнуть примерно 10 минут. Благодаря этому блины получаются эластичными, тонкими и удобными для заворачивания.
После этого их обжаривают на сковороде до красивого золотистого цвета с обеих сторон.
Когда блины и начинка готовы, начинается самый приятный этап. В центр каждого блина выкладывают грибную начинку, заворачивают его конвертом и ещё раз подрумянивают на сковороде. Так блины приобретают аппетитную корочку снаружи, а внутри остается нежная творожно-грибная начинка.
Подавать их лучше всего горячими, со сметаной или свежей зеленью. Получается сытное, ароматное и по-настоящему домашнее блюдо.
Блины с грибами — это рецепт, который легко станет любимым блюдом всей семьи. В нём есть всё, что мы любим в домашней кухне: простые ингредиенты, знакомые вкусы и тот самый уют, который создаётся за столом.