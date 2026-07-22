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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7
Время на прочтение
2 мин

Блины с грибами: рецепт вкусного домашнего блюда

Блины — одно из тех универсальных блюд, которые легко меняется в зависимости от настроения и сезона. Сладкие или соленые, простые или с обильной начинкой, они всегда остаются символом домашнего тепла.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Есть блюда, которые исчезают со стола первыми — ещё до того, как гости успеют спросить рецепт. На странице Katarina_cooks рассказали именно о таком варианте: тонкие золотистые блинчики с нежной грибной начинкой, сливочным соусом и сырной корочкой. Это классика, которая идеально подходит для семейного обеда, уютного ужина или праздничного стола.

Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Ингредиенты

Для начинки

  • грибы — 750 г

  • лук — 400 г

  • растительное масло — 30 г

  • сливочное масло — 20 г

  • соль — ½ ч. л

  • чёрный перец — ¼ ч. л

  • мука — 1 ст. л

  • молоко — 150 г

  • твёрдый сыр — 180 г

Для теста

  • молоко — 500 г

  • мука — 300 г

  • яйца — 2 шт.

  • соль — ¼ ч. л.

  • сахар — 2 ст. л

  • растительное масло — 30 г

Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Блины с грибами tiktok.com/@katarinacooks

Приготовление

  1. Сначала грибы и лук мелко нарезают и обжаривают вместе до полного испарения лишней жидкости. Именно этот этап помогает раскрыть насыщенный грибной аромат.

  2. Далее добавляют ложку муки, вливают молоко, кладут сливочное масло, специи и натертый сыр. В результате получается густая, нежная и кремовая начинка, которая идеально держится внутри блина.

  3. Для теста яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и муку, после чего вводят растительное масло.

  4. Важный маленький секрет — дать тесту отдохнуть примерно 10 минут. Благодаря этому блины получаются эластичными, тонкими и удобными для заворачивания.

  5. После этого их обжаривают на сковороде до красивого золотистого цвета с обеих сторон.

  6. Когда блины и начинка готовы, начинается самый приятный этап. В центр каждого блина выкладывают грибную начинку, заворачивают его конвертом и ещё раз подрумянивают на сковороде. Так блины приобретают аппетитную корочку снаружи, а внутри остается нежная творожно-грибная начинка.

Подавать их лучше всего горячими, со сметаной или свежей зеленью. Получается сытное, ароматное и по-настоящему домашнее блюдо.

Блины с грибами — это рецепт, который легко станет любимым блюдом всей семьи. В нём есть всё, что мы любим в домашней кухне: простые ингредиенты, знакомые вкусы и тот самый уют, который создаётся за столом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
7
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