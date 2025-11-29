ТСН в социальных сетях

Блины с корицей: рецепт десерта с запахом праздников

Ароматные, нежные, с теплым привкусом корицы — эти блины стали хитом в TikTok.

Блины с корицей tiktok.com_thesapor

Блины с корицей tiktok.com_thesapor

Осень — время, когда хочется немного больше тепла, больше специй и десертов, которые пахнут домом. Именно поэтому сеть покорили блины со спиралью корицы, которые сочетают в себе сразу два культовых десерта: американские панкейки и булочку «синабон». На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют визитной карточкой этого сезона.

Ингредиенты

Тесто для блинов

  • мука 230 г

  • сахар 3 ст. л

  • разрыхлитель 2 ч. л

  • молоко 290 мл

  • яйцо 1 шт.

  • сливочное масло 60 г

  • сметана 3 ст. л

  • ваниль 1 ч. л

  • соль ½ ч. л

Начинка из корицы

  • мягкое сливочное масло 6 ст. л

  • коричневый сахар 3 ст. л

  • крахмал 1 ч. л

  • корица 2 ч. л

Сливочная глазурь

  • сахарная пудра 120 г

  • крем-чиз 2 ст. л

  • молоко 30 мл

  • ваниль ½ ч. л

  • соль

Приготовление

  1. Подготовьте спираль из корицы. В небольшой миске смешайте размягченное масло, коричневый сахар, корицу и крахмал.

  2. Переложите массу в кондитерский мешок или пакет со срезанным уголком.

  3. Сделайте сливочную глазурь. Взбейте пудру, крем-чиз, молоко, ваниль и соль до однородности. Глазурь должна быть густой, но такой, что легко стекает. Отставьте.

  4. Приготовьте тесто. В первой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.

  5. В другой — молоко, яйцо, сметану, масло и ваниль.

  6. Соедините две смеси, слегка перемешайте, тесто может быть с комочками.

  7. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом.

  8. Вылейте примерно ¼ стакана теста на один блинчик.

  9. Когда сверху появятся пузырьки, нанесите спираль из коричной начинки.

  10. Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, чтобы спираль карамелизировалась.

  11. Повторяйте, пока не закончится тесто.

  12. Сложите теплые блины стопкой, щедро полейте глазурью и подавайте.

Советы

  • Крышка — обязательна, благодаря ей начинка плавится, карамелизируется, но не подгорает.

  • Не переворачивайте блины, спираль должна жариться сверху.

  • Можно заменить крем-чиз на греческий йогурт, если хочется более легкого варианта.

Эти блины — идеальный вариант для осенних выходных, когда хочется плед, чай и что-то тепленькое, пахнущее корицей.

