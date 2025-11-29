Блины с корицей: рецепт десерта с запахом праздников

Блины с корицей tiktok.com_thesapor

Реклама

Осень — время, когда хочется немного больше тепла, больше специй и десертов, которые пахнут домом. Именно поэтому сеть покорили блины со спиралью корицы, которые сочетают в себе сразу два культовых десерта: американские панкейки и булочку «синабон». На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют визитной карточкой этого сезона.

Ингредиенты

Тесто для блинов

мука 230 г

сахар 3 ст. л

разрыхлитель 2 ч. л

молоко 290 мл

яйцо 1 шт.

сливочное масло 60 г

сметана 3 ст. л

ваниль 1 ч. л

соль ½ ч. л

Начинка из корицы

мягкое сливочное масло 6 ст. л

коричневый сахар 3 ст. л

крахмал 1 ч. л

корица 2 ч. л

Сливочная глазурь

сахарная пудра 120 г

крем-чиз 2 ст. л

молоко 30 мл

ваниль ½ ч. л

соль

Приготовление

Подготовьте спираль из корицы. В небольшой миске смешайте размягченное масло, коричневый сахар, корицу и крахмал. Переложите массу в кондитерский мешок или пакет со срезанным уголком. Сделайте сливочную глазурь. Взбейте пудру, крем-чиз, молоко, ваниль и соль до однородности. Глазурь должна быть густой, но такой, что легко стекает. Отставьте. Приготовьте тесто. В первой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой — молоко, яйцо, сметану, масло и ваниль. Соедините две смеси, слегка перемешайте, тесто может быть с комочками. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Вылейте примерно ¼ стакана теста на один блинчик. Когда сверху появятся пузырьки, нанесите спираль из коричной начинки. Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, чтобы спираль карамелизировалась. Повторяйте, пока не закончится тесто. Сложите теплые блины стопкой, щедро полейте глазурью и подавайте.

Советы

Крышка — обязательна, благодаря ей начинка плавится, карамелизируется, но не подгорает.

Не переворачивайте блины, спираль должна жариться сверху.

Можно заменить крем-чиз на греческий йогурт, если хочется более легкого варианта.

Эти блины — идеальный вариант для осенних выходных, когда хочется плед, чай и что-то тепленькое, пахнущее корицей.