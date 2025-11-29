- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Блины с корицей: рецепт десерта с запахом праздников
Ароматные, нежные, с теплым привкусом корицы — эти блины стали хитом в TikTok.
Осень — время, когда хочется немного больше тепла, больше специй и десертов, которые пахнут домом. Именно поэтому сеть покорили блины со спиралью корицы, которые сочетают в себе сразу два культовых десерта: американские панкейки и булочку «синабон». На странице the sapor поделились рецептом, который уже называют визитной карточкой этого сезона.
Ингредиенты
Тесто для блинов
мука 230 г
сахар 3 ст. л
разрыхлитель 2 ч. л
молоко 290 мл
яйцо 1 шт.
сливочное масло 60 г
сметана 3 ст. л
ваниль 1 ч. л
соль ½ ч. л
Начинка из корицы
мягкое сливочное масло 6 ст. л
коричневый сахар 3 ст. л
крахмал 1 ч. л
корица 2 ч. л
Сливочная глазурь
сахарная пудра 120 г
крем-чиз 2 ст. л
молоко 30 мл
ваниль ½ ч. л
соль
Приготовление
Подготовьте спираль из корицы. В небольшой миске смешайте размягченное масло, коричневый сахар, корицу и крахмал.
Переложите массу в кондитерский мешок или пакет со срезанным уголком.
Сделайте сливочную глазурь. Взбейте пудру, крем-чиз, молоко, ваниль и соль до однородности. Глазурь должна быть густой, но такой, что легко стекает. Отставьте.
Приготовьте тесто. В первой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и соль.
В другой — молоко, яйцо, сметану, масло и ваниль.
Соедините две смеси, слегка перемешайте, тесто может быть с комочками.
Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом.
Вылейте примерно ¼ стакана теста на один блинчик.
Когда сверху появятся пузырьки, нанесите спираль из коричной начинки.
Накройте крышкой и готовьте 5-6 мин, чтобы спираль карамелизировалась.
Повторяйте, пока не закончится тесто.
Сложите теплые блины стопкой, щедро полейте глазурью и подавайте.
Советы
Крышка — обязательна, благодаря ей начинка плавится, карамелизируется, но не подгорает.
Не переворачивайте блины, спираль должна жариться сверху.
Можно заменить крем-чиз на греческий йогурт, если хочется более легкого варианта.
Эти блины — идеальный вариант для осенних выходных, когда хочется плед, чай и что-то тепленькое, пахнущее корицей.