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Блины с помидорами и сыром: рецепт для завтрака

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
168 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
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Блины с помидорами и сыром: рецепт для завтрака

Блины с помидорами и сыром / Фото: Credits

Для блинов с помидорами и сыром обязательно приготовьте соус из сметаны со свежим огурцом и зеленью. Такое блюдо отлично подойдет для любителей здорового питания.

Для приготовления понадобятся обычные продукты: яйца, молоко, мука, помидоры, сыр и зелень. 

Ингредиенты

мука
1 ст.
яйцо
5 шт.
молоко
1 ст.
помидоры
2 шт.
сыр твердый
80 г
перец черный молотый
соль
зелень
растительное масло
огурец свежий
1 шт.
сметана
3 ст. л.
чеснок
1 шт.
зелень
соль
  1. Помидоры и зелень промойте под проточной водой. Помидоры нарежьте мелко на кубики, а зелень мелко измельчите.
  2. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
  3. В миске взбейте слегка яйца. Всыпьте муку, влейте молоко и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте помидоры, зелень, перец и соль.
  4. На сковороде разогрейте немного растительного масла. Налейте в сковороду половник теста и жарьте блин с двух сторон до румяности. Пересыпьте сыром и сложите пополам. Обжарьте еще одну минуту и снимите с огня. Таким же образом обжарьте остальные блины.
  5. Для соуса: огурец натрите на средней терке, добавьте сметану, чеснок, пропущенный через пресс, мелко нарезанную зелень и соль. Перемешайте. 

Советы:

Блинчики можно подавать со сметаной или с любым соусом.

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