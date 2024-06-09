Блины с помидорами и сыром: рецепт для завтрака

Для блинов с помидорами и сыром обязательно приготовьте соус из сметаны со свежим огурцом и зеленью. Такое блюдо отлично подойдет для любителей здорового питания.
Для приготовления понадобятся обычные продукты: яйца, молоко, мука, помидоры, сыр и зелень.
Ингредиенты
- мука
- 1 ст.
- яйцо
- 5 шт.
- молоко
- 1 ст.
- помидоры
- 2 шт.
- сыр твердый
- 80 г
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- растительное масло
- огурец свежий
- 1 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- чеснок
- 1 шт.
- зелень
- соль
- Помидоры и зелень промойте под проточной водой. Помидоры нарежьте мелко на кубики, а зелень мелко измельчите.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- В миске взбейте слегка яйца. Всыпьте муку, влейте молоко и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте помидоры, зелень, перец и соль.
- На сковороде разогрейте немного растительного масла. Налейте в сковороду половник теста и жарьте блин с двух сторон до румяности. Пересыпьте сыром и сложите пополам. Обжарьте еще одну минуту и снимите с огня. Таким же образом обжарьте остальные блины.
- Для соуса: огурец натрите на средней терке, добавьте сметану, чеснок, пропущенный через пресс, мелко нарезанную зелень и соль. Перемешайте.
Советы:
Блинчики можно подавать со сметаной или с любым соусом.
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