Блины: три лучших рецепта на молоке, кефире и сыворотке

Блины – главное блюдо масленичной недели.

Сегодня мы предлагаем вам несколько рецептов. Выбирайте любой и пеките блины. Подавайте их, выложив стопкой на большое блюдо. Отдельно подайте сливочное масло, сметану, мед, варенье, икру. Кроме того, приготовьте блины с начинкой, в качестве которой хороши будут присоленный или подслащенный творог, фрукты, ягоды, грибы и мак. Однако помните, что на Масленицу уже нельзя подавать блины с печенью или с мясной начинкой.

Блины на молоке

Ингредиенты:

0,5 л молока

200 г муки

2 яйца

2 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка сахара

2 чайные ложки разрыхлителя

соль

Приготовление

Яйца взбить с солью и сахаром, после чего влить растительное масло и молоко и хорошо вымешать. Затем постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до получения однородного жидкого теста без комочков и дать ему постоять 30 минут. Выпекать блины на раскаленной сковороде с обеих сторон до золотистого румянца.

Блины на кефире

Ингредиенты:

2 стакана кефира

2 стакана муки

1 стакан воды

2 яйца

3 столовые ложки сахара

2 столовые ложки растительного масла

0,5 чайной ложки соды

соль

Приготовление

Яйца растереть с сахаром и солью, влить кефир, всыпать просеянную муку и слегка взбить венчиком. Воду закипятить, развести в ней соду, влить горячую смесь в тесто, хорошо вымешать, добавить растительное масло, еще раз перемешать, дать отдохнуть 15-20 минут и выпекать блины.

Блины на сыворотке

Ингредиенты:

0,5 л сыворотки

200 г муки

2 яйца

3 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка сахара

0,5 чайной ложки соды

соль

Приготовление

Яйца взбить с солью и сахаром. Соду добавить в подогретую сыворотку и хорошо размешать. Соединить сыворотку со взбитыми яйцами, добавить просеянную муку и перемешать до получения однородной массы. В подготовленное тесто влить растительное масло, вымешать, дать отдохнуть 15-20 минут и выпекать блины.

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