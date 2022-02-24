Блины: три лучших рецепта на молоке, кефире и сыворотке

Блины – главное блюдо масленичной недели.
Сегодня мы предлагаем вам несколько рецептов. Выбирайте любой и пеките блины. Подавайте их, выложив стопкой на большое блюдо. Отдельно подайте сливочное масло, сметану, мед, варенье, икру. Кроме того, приготовьте блины с начинкой, в качестве которой хороши будут присоленный или подслащенный творог, фрукты, ягоды, грибы и мак. Однако помните, что на Масленицу уже нельзя подавать блины с печенью или с мясной начинкой.
Блины на молоке
Ингредиенты:
- 0,5 л молока
- 200 г муки
- 2 яйца
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- соль
Приготовление
Яйца взбить с солью и сахаром, после чего влить растительное масло и молоко и хорошо вымешать. Затем постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до получения однородного жидкого теста без комочков и дать ему постоять 30 минут. Выпекать блины на раскаленной сковороде с обеих сторон до золотистого румянца.
Блины на кефире
Ингредиенты:
- 2 стакана кефира
- 2 стакана муки
- 1 стакан воды
- 2 яйца
- 3 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки растительного масла
- 0,5 чайной ложки соды
- соль
Приготовление
Яйца растереть с сахаром и солью, влить кефир, всыпать просеянную муку и слегка взбить венчиком. Воду закипятить, развести в ней соду, влить горячую смесь в тесто, хорошо вымешать, добавить растительное масло, еще раз перемешать, дать отдохнуть 15-20 минут и выпекать блины.
Блины на сыворотке
Ингредиенты:
- 0,5 л сыворотки
- 200 г муки
- 2 яйца
- 3 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 0,5 чайной ложки соды
- соль
Приготовление
Яйца взбить с солью и сахаром. Соду добавить в подогретую сыворотку и хорошо размешать. Соединить сыворотку со взбитыми яйцами, добавить просеянную муку и перемешать до получения однородной массы. В подготовленное тесто влить растительное масло, вымешать, дать отдохнуть 15-20 минут и выпекать блины.
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