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Блины заварные на кефире: рецепт с секретом

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
186 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
303
Время на прочтение
1 мин
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Блины заварные на кефире: рецепт с секретом

Блины заварные на кефире / Фото: Credits

Заварные блинчики получаются тонкими и нежными, а секрет приготовления состоит в том, что в тесто добавляется крутой кипяток.

К блинчикам подайте сметану, джем или заверните в них любую начинку. Они хорошо отстают от сковородки и легко переворачиваются. 

Ингредиенты

мука
300 г
кефир
500 мл
яйца
2 шт.
вода (кипяток)
250 мл
сода
0,5 ч. л.
сахар
2 ст. л.
соль
0,5 ч. л.
растительное масло
  1. Взбейте венчиком яйца, сахар и соль. Влейте кефир и перемешайте.
  2. В кипяченую воду всыпьте соду и перемешайте. Постепенно в эту массу быстро, перемешивая, добавьте растительное масло и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Соедините с кефирной массой, снова все перемешайте.
  3. На раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом, распределите тонкий слой теста и обжаривайте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Советы:

  • Смазать сковороду можно перед приготовлением только первого блина (все зависит от вашей сковороды).
  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Кефир используйте любой жирности.

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