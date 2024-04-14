Блины заварные на кефире: рецепт с секретом

Заварные блинчики получаются тонкими и нежными, а секрет приготовления состоит в том, что в тесто добавляется крутой кипяток.

К блинчикам подайте сметану, джем или заверните в них любую начинку. Они хорошо отстают от сковородки и легко переворачиваются.

Ингредиенты мука 300 г кефир 500 мл яйца 2 шт. вода (кипяток) 250 мл сода 0,5 ч. л. сахар 2 ст. л. соль 0,5 ч. л. растительное масло

Взбейте венчиком яйца, сахар и соль. Влейте кефир и перемешайте. В кипяченую воду всыпьте соду и перемешайте. Постепенно в эту массу быстро, перемешивая, добавьте растительное масло и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Соедините с кефирной массой, снова все перемешайте. На раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом, распределите тонкий слой теста и обжаривайте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Советы:

Смазать сковороду можно перед приготовлением только первого блина (все зависит от вашей сковороды).

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Кефир используйте любой жирности.

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