Блины заварные на кефире: рецепт с секретом

Заварные блинчики получаются тонкими и нежными, а секрет приготовления состоит в том, что в тесто добавляется крутой кипяток.
К блинчикам подайте сметану, джем или заверните в них любую начинку. Они хорошо отстают от сковородки и легко переворачиваются.
Ингредиенты
- мука
- 300 г
- кефир
- 500 мл
- яйца
- 2 шт.
- вода (кипяток)
- 250 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- Взбейте венчиком яйца, сахар и соль. Влейте кефир и перемешайте.
- В кипяченую воду всыпьте соду и перемешайте. Постепенно в эту массу быстро, перемешивая, добавьте растительное масло и просеянную муку. Хорошо перемешайте. Соедините с кефирной массой, снова все перемешайте.
- На раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом, распределите тонкий слой теста и обжаривайте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.
Советы:
- Смазать сковороду можно перед приготовлением только первого блина (все зависит от вашей сковороды).
- Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Кефир используйте любой жирности.
Читайте также:
- Блины заварные на молоке: рецепт для завтрака
- Блинчики "Подгорские": рецепт оригинального венгерского блюда
- Блинчики с печенью