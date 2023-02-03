Блины заварные на молоке: рецепт для завтрака

Идеальные блины, которые получаются всегда, даже у тех, кто их никогда не готовил. В них легко можно завернуть любую начинку.
Заварные блины на молоке и кипятке получаются нежными и воздушными.
Ингредиенты
- молоко – 2 стакана (250 мл)
- кипяток – 1 стакан
- мука – 2 стакана
- яйца – 3 шт.
- масло растительное – 2 столовые ложки
- сахар – 2 столовые ложки
- соль – 0,5 чайные ложки
Приготовление
Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и всыпьте просеянную муку. Размешивая, постепенно вливайте крутой кипяток, добавьте растительное масло. Тесто должно получиться достаточно жидким. Затем хорошо нагрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Влейте небольшое количество теста на середину и, наклоняя сковороду, распределите его в виде круга. Выпекайте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы
- Все продукты должны быть комнатной температуры.
- Если сковорода у вас хорошая и блины не прилипают, достаточно одного раза смазать сковороду.
- Блины выпекайте сразу, как приготовили тесто.
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