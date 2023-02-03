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Блины заварные на молоке: рецепт для завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
552
Время на прочтение
1 мин
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Блины заварные на молоке: рецепт для завтрака

Фото: Credits

Идеальные блины, которые получаются всегда, даже у тех, кто их никогда не готовил. В них легко можно завернуть любую начинку.

Заварные блины на молоке и кипятке получаются нежными и воздушными.

Ингредиенты

  • молоко – 2 стакана (250 мл)
  • кипяток – 1 стакан
  • мука – 2 стакана
  • яйца – 3 шт.
  • масло растительное – 2 столовые ложки
  • сахар – 2 столовые ложки
  • соль – 0,5 чайные ложки

Приготовление

Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и всыпьте просеянную муку. Размешивая, постепенно вливайте крутой кипяток, добавьте растительное масло. Тесто должно получиться достаточно жидким. Затем хорошо нагрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Влейте небольшое количество теста на середину и, наклоняя сковороду, распределите его в виде круга. Выпекайте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

  • Все продукты должны быть комнатной температуры.
  • Если сковорода у вас хорошая и блины не прилипают, достаточно одного раза смазать сковороду.
  • Блины выпекайте сразу, как приготовили тесто.

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Дата публикации
Просмотры
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