Блины заварные на молоке: рецепт для завтрака

Идеальные блины, которые получаются всегда, даже у тех, кто их никогда не готовил. В них легко можно завернуть любую начинку.

Заварные блины на молоке и кипятке получаются нежными и воздушными.

Ингредиенты

молоко – 2 стакана (250 мл)

кипяток – 1 стакан

мука – 2 стакана

яйца – 3 шт.

масло растительное – 2 столовые ложки

сахар – 2 столовые ложки

соль – 0,5 чайные ложки

Приготовление

Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте молоко и всыпьте просеянную муку. Размешивая, постепенно вливайте крутой кипяток, добавьте растительное масло. Тесто должно получиться достаточно жидким. Затем хорошо нагрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Влейте небольшое количество теста на середину и, наклоняя сковороду, распределите его в виде круга. Выпекайте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Если сковорода у вас хорошая и блины не прилипают, достаточно одного раза смазать сковороду.

Блины выпекайте сразу, как приготовили тесто.

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