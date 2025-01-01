Боб левеш: рецепт вкусного блюда закарпатской кухни

Закарпатская кухня богата блюдами, которые поражают своим вкусом и ароматом. Одним из таких является боб левеш – невероятно вкусное блюдо, по праву занимающее свое место рядом с популярным бограчем.

На странице mil_alexx_pp рассказали, что этот густой суп с фасолью, копченостями и клецками станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты Копченые ребра 500 г Копченая колбаса 300 г Белая фасоль 450 г Вода 2500 мл Морковь (большая) 1 шт. Пюре из помидоров 250 мл Лук 2 шт. Корень сельдерея 150 г Петрушка Чеснок 5 зубчиков Острый перец 1 шт. Соль Перец Копченая паприка Лавровое письмо Перец горошком 10 шт. Мука 2 ст.л Яйца 1 яйцо

Приготовление

В большую кастрюлю влейте воду, добавьте копченые ребра, одну луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите в течение 15 минут. Нарежьте кубиками морковь и корень сельдерея. Через 15 минут варки добавьте в кастрюлю и варите еще 15 минут. Затем достаньте лук и выбросьте его. Ребра извлеките из бульона, отделите мясо от костей и верните его в кастрюлю. На сковороде в течение 5 минут обжарьте измельченный лук. Затем добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 7 минут. Добавьте 1,5 ст.л. копченой паприки и 2 ст.л. муки. Всё хорошо перемешайте. Добавьте 4 черпака бульона в сковороду, чтобы разбавить зажарку. Затем добавьте нарезанную петрушку, измельченный острый перец и чеснок. Тушите еще 5 минут, после чего переложите зажарку в кастрюлю с бульоном. Если вы используете консервированную фасоль, то добавляйте 2 банка. Если сухую, то ее следует заранее замочить и отварить. Варите суп еще 15 минут. В миске разбейте яйцо, добавьте соль и постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Отщипывайте небольшие кусочки теста и бросайте их в кипящий суп. Варите еще 7 минут. Готовое блюдо украсьте свежей петрушкой.

Советы:

Копченую колбасу можно заменить охотничьими колбасками.

Если вы любите острые блюда, можно добавить больше перца чили или использовать острый копченый паприковый порошок.

Боб левеш – блюдо, которое создает атмосферу домашнего уюта и наполняет кухню невероятными ароматами Закарпатья. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить острый том ям.

Читайте также: