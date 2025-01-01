Боб левеш: рецепт вкусного блюда закарпатской кухни

Закарпатская кухня богата блюдами, которые поражают своим вкусом и ароматом. Одним из таких является боб левеш – невероятно вкусное блюдо, по праву занимающее свое место рядом с популярным бограчем.
На странице mil_alexx_pp рассказали, что этот густой суп с фасолью, копченостями и клецками станет настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты
- Копченые ребра
- 500 г
- Копченая колбаса
- 300 г
- Белая фасоль
- 450 г
- Вода
- 2500 мл
- Морковь (большая)
- 1 шт.
- Пюре из помидоров
- 250 мл
- Лук
- 2 шт.
- Корень сельдерея
- 150 г
- Петрушка
- Чеснок
- 5 зубчиков
- Острый перец
- 1 шт.
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Лавровое письмо
- Перец горошком
- 10 шт.
- Мука
- 2 ст.л
- Яйца
- 1 яйцо
Приготовление
- В большую кастрюлю влейте воду, добавьте копченые ребра, одну луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите в течение 15 минут.
- Нарежьте кубиками морковь и корень сельдерея. Через 15 минут варки добавьте в кастрюлю и варите еще 15 минут. Затем достаньте лук и выбросьте его.
- Ребра извлеките из бульона, отделите мясо от костей и верните его в кастрюлю.
- На сковороде в течение 5 минут обжарьте измельченный лук.
- Затем добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 7 минут.
- Добавьте 1,5 ст.л. копченой паприки и 2 ст.л. муки. Всё хорошо перемешайте.
- Добавьте 4 черпака бульона в сковороду, чтобы разбавить зажарку.
- Затем добавьте нарезанную петрушку, измельченный острый перец и чеснок.
- Тушите еще 5 минут, после чего переложите зажарку в кастрюлю с бульоном.
- Если вы используете консервированную фасоль, то добавляйте 2 банка. Если сухую, то ее следует заранее замочить и отварить.
- Варите суп еще 15 минут.
- В миске разбейте яйцо, добавьте соль и постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Отщипывайте небольшие кусочки теста и бросайте их в кипящий суп. Варите еще 7 минут.
- Готовое блюдо украсьте свежей петрушкой.
Советы:
- Копченую колбасу можно заменить охотничьими колбасками.
- Если вы любите острые блюда, можно добавить больше перца чили или использовать острый копченый паприковый порошок.
Боб левеш – блюдо, которое создает атмосферу домашнего уюта и наполняет кухню невероятными ароматами Закарпатья. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.
Приятного аппетита!
Мы также писали о том, как приготовить острый том ям.
Читайте также:
- Суп из брокколи и сыра чедер: отличный рецепт сливочного блюда
- Французский луковый суп: классический рецепт ароматного блюда
- Крем-суп из цветной капусты: интересный рецепт сливочного блюда