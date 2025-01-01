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Боб левеш: рецепт вкусного блюда закарпатской кухни

Боб левеш: рецепт вкусного блюда закарпатской кухни

Вкусное блюдо закарпатской кухни / Фото: Associated Press

Закарпатская кухня богата блюдами, которые поражают своим вкусом и ароматом. Одним из таких является боб левеш – невероятно вкусное блюдо, по праву занимающее свое место рядом с популярным бограчем.

На странице mil_alexx_pp рассказали, что этот густой суп с фасолью, копченостями и клецками станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

Копченые ребра
500 г
Копченая колбаса
300 г
Белая фасоль
450 г
Вода
2500 мл
Морковь (большая)
1 шт.
Пюре из помидоров
250 мл
Лук
2 шт.
Корень сельдерея
150 г
Петрушка
Чеснок
5 зубчиков
Острый перец
1 шт.
Соль
Перец
Копченая паприка
Лавровое письмо
Перец горошком
10 шт.
Мука
2 ст.л
Яйца
1 яйцо

Приготовление

  1. В большую кастрюлю влейте воду, добавьте копченые ребра, одну луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Варите в течение 15 минут.
  2. Нарежьте кубиками морковь и корень сельдерея. Через 15 минут варки добавьте в кастрюлю и варите еще 15 минут. Затем достаньте лук и выбросьте его.
  3. Ребра извлеките из бульона, отделите мясо от костей и верните его в кастрюлю.
  4. На сковороде в течение 5 минут обжарьте измельченный лук.
  5. Затем добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 7 минут.
  6. Добавьте 1,5 ст.л. копченой паприки и 2 ст.л. муки. Всё хорошо перемешайте.
  7. Добавьте 4 черпака бульона в сковороду, чтобы разбавить зажарку.
  8. Затем добавьте нарезанную петрушку, измельченный острый перец и чеснок.
  9. Тушите еще 5 минут, после чего переложите зажарку в кастрюлю с бульоном.
  10. Если вы используете консервированную фасоль, то добавляйте 2 банка. Если сухую, то ее следует заранее замочить и отварить.
  11. Варите суп еще 15 минут.
  12. В миске разбейте яйцо, добавьте соль и постепенно подсыпайте муку. Замесите мягкое тесто. Отщипывайте небольшие кусочки теста и бросайте их в кипящий суп. Варите еще 7 минут.
  13. Готовое блюдо украсьте свежей петрушкой.

Советы:

  • Копченую колбасу можно заменить охотничьими колбасками.
  • Если вы любите острые блюда, можно добавить больше перца чили или использовать острый копченый паприковый порошок.

Боб левеш – блюдо, которое создает атмосферу домашнего уюта и наполняет кухню невероятными ароматами Закарпатья. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить острый том ям.

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