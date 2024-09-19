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Болгарский перец в маринаде: рецепт пикантной закуски

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
602
Время на прочтение
1 мин
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Болгарский перец в маринаде: рецепт пикантной закуски

Закуска из болгарского перца / Фото: Credits

Если вы любите болгарский перец, то эта закуска из сладкого перца в пикантном маринаде отлично подойдет на праздничный стол.

Перец сочетается с фетой или просто с ломтиком свежего хрустящего хлеба, а также в качестве дополнения к мясу, рыбе или картофельному пюре.

Ингредиенты

перец болгарский
7 шт.
соевый соус
2 ст. л.
мед
2 ч. л.
чеснок
3 зубчика
масло оливковое
2 ст. л.
базилик
несколько листиков
соль
  1. Болгарский перец выложите на противень и отправьте в духовку. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Сложите его в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на 10-15 минут.
  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  3. Для соуса соедините мед, чеснок, соевый соус, оливковое масло и листочки базилика и соль. Перемешайте.
  4. Болгарский перец очистите от кожицы и семян. Нарежьте тонкими полосками. Перемешайте с  соусом. Сложите перец в емкость, закройте крышкой и отправьте в холодильник на 12 часов.

Советы:

  • Вместо базилика можно использовать орегано.

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