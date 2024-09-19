Болгарский перец в маринаде: рецепт пикантной закуски

Если вы любите болгарский перец, то эта закуска из сладкого перца в пикантном маринаде отлично подойдет на праздничный стол.
Перец сочетается с фетой или просто с ломтиком свежего хрустящего хлеба, а также в качестве дополнения к мясу, рыбе или картофельному пюре.
Ингредиенты
- перец болгарский
- 7 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- мед
- 2 ч. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- базилик
- несколько листиков
- соль
- Болгарский перец выложите на противень и отправьте в духовку. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Сложите его в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на 10-15 минут.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Для соуса соедините мед, чеснок, соевый соус, оливковое масло и листочки базилика и соль. Перемешайте.
- Болгарский перец очистите от кожицы и семян. Нарежьте тонкими полосками. Перемешайте с соусом. Сложите перец в емкость, закройте крышкой и отправьте в холодильник на 12 часов.
Советы:
- Вместо базилика можно использовать орегано.
Читайте также: