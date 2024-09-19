Болгарский перец в маринаде: рецепт пикантной закуски

Если вы любите болгарский перец, то эта закуска из сладкого перца в пикантном маринаде отлично подойдет на праздничный стол.

Перец сочетается с фетой или просто с ломтиком свежего хрустящего хлеба, а также в качестве дополнения к мясу, рыбе или картофельному пюре.

Ингредиенты перец болгарский 7 шт. соевый соус 2 ст. л. мед 2 ч. л. чеснок 3 зубчика масло оливковое 2 ст. л. базилик несколько листиков соль

Болгарский перец выложите на противень и отправьте в духовку. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Сложите его в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на 10-15 минут. Чеснок очистите и выдавите через пресс. Для соуса соедините мед, чеснок, соевый соус, оливковое масло и листочки базилика и соль. Перемешайте. Болгарский перец очистите от кожицы и семян. Нарежьте тонкими полосками. Перемешайте с соусом. Сложите перец в емкость, закройте крышкой и отправьте в холодильник на 12 часов.

Советы:

Вместо базилика можно использовать орегано.

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