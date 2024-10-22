Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Болгарский перец, запеченный с мясом и сыром: рецепт эффектного горячего

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
282 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Болгарский перец, запеченный с мясом и сыром: рецепт эффектного горячего

Болгарский перец запеченный с мясом и сыром / Фото: Credits

Попробуйте вместо классической начинки из фарша и риса начинить перцы рубленным куриным филе, помидорами и сыром. Это блюдо украсит любой стол.

Ингредиенты

болгарский перец
3 шт.
куриное филе
400 г
сыр твердый
100 г
сметана
1 ст. л.
масло сливочное
50 г
помидор
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Разрежьте перцы пополам и удалите семена.
  2. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками.
  3. Сыр твердый натрите на крупную терку, оставив его немного для посыпки.
  4. Помидор ошпарьте кипятком, снимите шкурку и нарежьте кубиками.
  5. Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.
  6. В миске соедините куриное филе, сыр, сметану, помидор, лук, чеснок, перец черный молотый и соль, а затем перемешайте.
  7. Нафаршируйте перцы приготовленной начинкой, сверху положите по кусочку сливочного масла, посыпьте сыром и выложите перцы на противень, смазанный растительным маслом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.

Читайте также: 

Что содержит злаковый батончик? Рецепт полезного перекуса | Знаю – потребляю

Что содержит злаковый батончик? Рецепт полезного перекуса | Знаю – потребляю

Похожие темы:

Следующая публикация