Болгарский перец, запеченный с мясом и сыром: рецепт эффектного горячего

Попробуйте вместо классической начинки из фарша и риса начинить перцы рубленным куриным филе, помидорами и сыром. Это блюдо украсит любой стол.
Ингредиенты
- болгарский перец
- 3 шт.
- куриное филе
- 400 г
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 1 ст. л.
- масло сливочное
- 50 г
- помидор
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Разрежьте перцы пополам и удалите семена.
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр твердый натрите на крупную терку, оставив его немного для посыпки.
- Помидор ошпарьте кипятком, снимите шкурку и нарежьте кубиками.
- Лук, чеснок очистите и мелко нарежьте.
- В миске соедините куриное филе, сыр, сметану, помидор, лук, чеснок, перец черный молотый и соль, а затем перемешайте.
- Нафаршируйте перцы приготовленной начинкой, сверху положите по кусочку сливочного масла, посыпьте сыром и выложите перцы на противень, смазанный растительным маслом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
- Вместо куриного филе можно использовать филе индейки.
Читайте также:
- Как приготовить баклажаны в тайском стиле: рецепт оригинального салата
- Как приготовить лук: рецепт от фудблогера
- Интересный рецепт быстрых маринованных огурцов: секрет раскрыла фудблогер