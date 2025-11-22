ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Болгарский перец, жаренный с чесноком: рецепт универсальной закуски

Простая, яркая закуска на скорую руку, которая отлично подойдет как для повседневного меню, так и для подачи к праздничному столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
127 ккал
Болгарский перец жареный с чесноком

Болгарский перец, жаренный с чесноком / © Credits

Подайте в качестве закуски или гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

болгарский перец
5-6 шт.
чеснок
3 зубчика
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Болгарский перец помойте и обсушите.

В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите болгарский перец, накройте крышкой и обжарьте со всех сторон до золотистого цвета, затем отправьте его в целлофановый пакет, оставьте на 10 минут и снимите кожицу.

В миску выложите чеснок, перец черный молотый, соль, зелень, перемешайте и залейте этим соусом болгарский перец, накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • Закуску можно отправить в холодильник на ночь.

