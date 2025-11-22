- Дата публикации
Болгарский перец, жаренный с чесноком: рецепт универсальной закуски
Простая, яркая закуска на скорую руку, которая отлично подойдет как для повседневного меню, так и для подачи к праздничному столу.
Подайте в качестве закуски или гарнира к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- болгарский перец
- 5-6 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Болгарский перец помойте и обсушите.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите болгарский перец, накройте крышкой и обжарьте со всех сторон до золотистого цвета, затем отправьте его в целлофановый пакет, оставьте на 10 минут и снимите кожицу.
В миску выложите чеснок, перец черный молотый, соль, зелень, перемешайте и залейте этим соусом болгарский перец, накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Закуску можно отправить в холодильник на ночь.