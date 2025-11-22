Болгарский перец, жаренный с чесноком: рецепт универсальной закуски

Болгарский перец, жаренный с чесноком / © Credits

Подайте в качестве закуски или гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты болгарский перец 5-6 шт. чеснок 3 зубчика растительное масло 2 ст. л. перец черный молотый соль зелень (петрушка, укроп)

Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

Чеснок очистите и выдавите через пресс.

Болгарский перец помойте и обсушите.

В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите болгарский перец, накройте крышкой и обжарьте со всех сторон до золотистого цвета, затем отправьте его в целлофановый пакет, оставьте на 10 минут и снимите кожицу.

В миску выложите чеснок, перец черный молотый, соль, зелень, перемешайте и залейте этим соусом болгарский перец, накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

Советы:

