Дата публикации
Категория
Рецепты
Болоньезе от Стэнли Туччи: рецепт быстрого приготовления вкусного блюда

Стэнли Туччи — актер, автор кулинарных книг и настоящий гастроэнтузиаст давно превратил свой Instagram в дневник домашних блюд — простых, теплых и очень аппетитных.

Станислава Бондаренко
Болоньезе от Стенли Туччи instagram.com/stanleytucci

От пасты с цукини из пяти ингредиентов до идеального гриль сэндвича, Стэнли Туччи в очередной раз доказывает, что вкусно не значит сложно. На этот раз он поделился рецептом болоньезе — именно того блюда, которое хочется готовить после долгого рабочего дня и с радостью доедать на следующий. В видео актер признается, что идея возникла спонтанно, во время ревизии морозильной камеры. Там нашлось мясо с фермерского рынка — идеальной жирности, а это, по словам Туччи, и делает соус по-настоящему насыщенным.

Болоньезе от Стенли Туччи instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Хотя у классической болоньезе есть свои каноны — обычно ее готовят из телятины, без томатов и с добавлением говяжьего бульона, Туччи честно признается, что решил немного нарушить правила. И именно в этом ее очарование.

Ингредиенты

  • паста «Фетучини»

  • сливочное масло

  • оливковое масло

  • морковь

  • лук

  • сельдерей

  • мясо

  • томаты в собственном соку

  • куриный бульон

  • мускатный орех

  • соль

  • перец

  • пармезан

Приготовление

  1. Он обжарил на смеси сливочного и оливкового масла мелко нарезанные морковь, лук и сельдерей.

  2. Далее добавил мясо, а затем, томаты в собственном соку, которые были под рукой.

  3. В соус пошли также куриный бульон, немного воды из-под пасты и специи: мускатный орех, соль и перец.

  4. Финальный аккорд — фетучини, щедро политые соусом и посыпанные свеженатертым пармезаном.

  5. Туччи не скрывает, что у него случаются кулинарные «ошибки». В этом случае — немного многовато воды из пасты. Но, как он сам говорит, блюдо все равно получилось очень удачным.

Идеальный рецепт для будней

Болоньезе от Стенли Туччи instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Этот рецепт — пример того, как домашняя еда может быть быстрой в приготовлении и питательной. На приготовление уходит около 30-35 мин, соус можно сделать заранее и хранить в холодильнике или морозильной камере. А еще это отличный вариант для тех, кто ценит блюда «с историей» — те, которые на вкус даже лучше на следующий день.

Кстати, такая болоньезе почти полностью совпадает с классическими рецептами итальянской пасты, которые диетологи часто называют хорошим источником белка для сбалансированного ужина.

Если же хочется экспериментов, современная кухня предлагает множество вариаций: от растительной болоньезе с грибами до запеченных равиоли с овощным соусом. Но иногда лучший выбор — это именно такая, немного несовершенная, но очень вкусная паста, как у Стэнли Туччи.

Настоящая домашняя еда — это не об идеальности. Это о вкусе, тепле и желании приготовить еще раз.

