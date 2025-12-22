Болоньезе от Стэнли Туччи: рецепт быстрого приготовления вкусного блюда

Болоньезе от Стенли Туччи instagram.com/stanleytucci / © Instagram

От пасты с цукини из пяти ингредиентов до идеального гриль сэндвича, Стэнли Туччи в очередной раз доказывает, что вкусно не значит сложно. На этот раз он поделился рецептом болоньезе — именно того блюда, которое хочется готовить после долгого рабочего дня и с радостью доедать на следующий. В видео актер признается, что идея возникла спонтанно, во время ревизии морозильной камеры. Там нашлось мясо с фермерского рынка — идеальной жирности, а это, по словам Туччи, и делает соус по-настоящему насыщенным.

Хотя у классической болоньезе есть свои каноны — обычно ее готовят из телятины, без томатов и с добавлением говяжьего бульона, Туччи честно признается, что решил немного нарушить правила. И именно в этом ее очарование.

Ингредиенты

паста «Фетучини»

сливочное масло

оливковое масло

морковь

лук

сельдерей

мясо

томаты в собственном соку

куриный бульон

мускатный орех

соль

перец

пармезан

Приготовление

Он обжарил на смеси сливочного и оливкового масла мелко нарезанные морковь, лук и сельдерей. Далее добавил мясо, а затем, томаты в собственном соку, которые были под рукой. В соус пошли также куриный бульон, немного воды из-под пасты и специи: мускатный орех, соль и перец. Финальный аккорд — фетучини, щедро политые соусом и посыпанные свеженатертым пармезаном. Туччи не скрывает, что у него случаются кулинарные «ошибки». В этом случае — немного многовато воды из пасты. Но, как он сам говорит, блюдо все равно получилось очень удачным.

Идеальный рецепт для будней

Этот рецепт — пример того, как домашняя еда может быть быстрой в приготовлении и питательной. На приготовление уходит около 30-35 мин, соус можно сделать заранее и хранить в холодильнике или морозильной камере. А еще это отличный вариант для тех, кто ценит блюда «с историей» — те, которые на вкус даже лучше на следующий день.

Кстати, такая болоньезе почти полностью совпадает с классическими рецептами итальянской пасты, которые диетологи часто называют хорошим источником белка для сбалансированного ужина.

Если же хочется экспериментов, современная кухня предлагает множество вариаций: от растительной болоньезе с грибами до запеченных равиоли с овощным соусом. Но иногда лучший выбор — это именно такая, немного несовершенная, но очень вкусная паста, как у Стэнли Туччи.

Настоящая домашняя еда — это не об идеальности. Это о вкусе, тепле и желании приготовить еще раз.