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Большое шоколадное печенье: рецепт вкусного десерта
Хрустящее снаружи, мягкое и тягучее внутри, с щедрой порцией шоколада, такое печенье мечтает попробовать каждый.
Этот рецепт вдохновлен легендарными Levain Bakery Cookies, которые стали настоящей кулинарной визиткой Нью-Йорка. И хоть они кажутся произведением искусства, приготовить их дома вполне реально. Поэтому мы решили рассказать вам о рецепте вкусного шоколадного печенья от блогера iramsfoodstory.
Ингредиенты
- Пшеничная мука
- 315 г
- Разрыхлитель
- ½ ч. л.
- Сода
- 1 ч. л
- Кукурузный крахмал
- 1 ч. л
- Коричневый сахар
- 150 г
- Белый сахар
- 50 г
- Несоленое сливочное масло
- 225 г
- Холодные яйца
- 2 шт.
- Ванильный экстракт
- 2 ч. л.
- Соль
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- Шоколадные крошки
- 250
- Темный шоколад
- 200 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень пергаментом.
В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и крахмал, отложите в сторону.
В большой миске взбейте мягкое масло с обоими видами сахара до легкой рыхлой консистенции, примерно 2-3 мин.
По одному вмешивайте яйца, затем добавьте ванильный экстракт. Взбивайте до однородности 3-4 мин, масса должна посветлеть.
Добавьте сухие ингредиенты к жидкой смеси. Перемешайте аккуратно, только до соединения, не перемешивайте.
Вмешайте оба вида шоколада, по желанию оставьте немного для украшения верха перед выпеканием.
Выкладывайте тесто по 2 большие столовые ложки на одно печенье и оставьте между ними 8-10 см. Тесто не обязательно выравнивать, лучше оставить «горками» с неровной поверхностью.
Выпекайте 13-16 мин на среднем уровне духовки, пока края не станут слегка золотистыми. Внутри печенье может казаться еще мягким, это нормально.
Дайте печенью постоять 5 мин на противне, затем перенесите на решетку до полного остывания. Это поможет сохранить форму и текстуру.
Попробуйте и убедитесь, что большое шоколадное печенье — это не просто десерт, это маленькое счастье в каждом кусочке.