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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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139
Время на прочтение
1 мин

Большое шоколадное печенье: рецепт вкусного десерта

Хрустящее снаружи, мягкое и тягучее внутри, с щедрой порцией шоколада, такое печенье мечтает попробовать каждый.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
410 ккал
Большое шоколадное печенье

Большое шоколадное печенье / © Associated Press

Этот рецепт вдохновлен легендарными Levain Bakery Cookies, которые стали настоящей кулинарной визиткой Нью-Йорка. И хоть они кажутся произведением искусства, приготовить их дома вполне реально. Поэтому мы решили рассказать вам о рецепте вкусного шоколадного печенья от блогера iramsfoodstory.

Ингредиенты

Пшеничная мука
315 г
Разрыхлитель
½ ч. л.
Сода
1 ч. л
Кукурузный крахмал
1 ч. л
Коричневый сахар
150 г
Белый сахар
50 г
Несоленое сливочное масло
225 г
Холодные яйца
2 шт.
Ванильный экстракт
2 ч. л.
Соль
Шоколадные крошки
250
Темный шоколад
200 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень пергаментом.

  2. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и крахмал, отложите в сторону.

  3. В большой миске взбейте мягкое масло с обоими видами сахара до легкой рыхлой консистенции, примерно 2-3 мин.

  4. По одному вмешивайте яйца, затем добавьте ванильный экстракт. Взбивайте до однородности 3-4 мин, масса должна посветлеть.

  5. Добавьте сухие ингредиенты к жидкой смеси. Перемешайте аккуратно, только до соединения, не перемешивайте.

  6. Вмешайте оба вида шоколада, по желанию оставьте немного для украшения верха перед выпеканием.

  7. Выкладывайте тесто по 2 большие столовые ложки на одно печенье и оставьте между ними 8-10 см. Тесто не обязательно выравнивать, лучше оставить «горками» с неровной поверхностью.

  8. Выпекайте 13-16 мин на среднем уровне духовки, пока края не станут слегка золотистыми. Внутри печенье может казаться еще мягким, это нормально.

  9. Дайте печенью постоять 5 мин на противне, затем перенесите на решетку до полного остывания. Это поможет сохранить форму и текстуру.

Попробуйте и убедитесь, что большое шоколадное печенье — это не просто десерт, это маленькое счастье в каждом кусочке.

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