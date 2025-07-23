Большое шоколадное печенье: рецепт вкусного десерта

Большое шоколадное печенье / © Associated Press

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Этот рецепт вдохновлен легендарными Levain Bakery Cookies, которые стали настоящей кулинарной визиткой Нью-Йорка. И хоть они кажутся произведением искусства, приготовить их дома вполне реально. Поэтому мы решили рассказать вам о рецепте вкусного шоколадного печенья от блогера iramsfoodstory.

Ингредиенты Пшеничная мука 315 г Разрыхлитель ½ ч. л. Сода 1 ч. л Кукурузный крахмал 1 ч. л Коричневый сахар 150 г Белый сахар 50 г Несоленое сливочное масло 225 г Холодные яйца 2 шт. Ванильный экстракт 2 ч. л. Соль Шоколадные крошки 250 Темный шоколад 200 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Застелите противень пергаментом. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и крахмал, отложите в сторону. В большой миске взбейте мягкое масло с обоими видами сахара до легкой рыхлой консистенции, примерно 2-3 мин. По одному вмешивайте яйца, затем добавьте ванильный экстракт. Взбивайте до однородности 3-4 мин, масса должна посветлеть. Добавьте сухие ингредиенты к жидкой смеси. Перемешайте аккуратно, только до соединения, не перемешивайте. Вмешайте оба вида шоколада, по желанию оставьте немного для украшения верха перед выпеканием. Выкладывайте тесто по 2 большие столовые ложки на одно печенье и оставьте между ними 8-10 см. Тесто не обязательно выравнивать, лучше оставить «горками» с неровной поверхностью. Выпекайте 13-16 мин на среднем уровне духовки, пока края не станут слегка золотистыми. Внутри печенье может казаться еще мягким, это нормально. Дайте печенью постоять 5 мин на противне, затем перенесите на решетку до полного остывания. Это поможет сохранить форму и текстуру.

Попробуйте и убедитесь, что большое шоколадное печенье — это не просто десерт, это маленькое счастье в каждом кусочке.