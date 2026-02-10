ТСН в социальных сетях

Борщок или Галицкий подбитый борщ: рецепт традиционного питьевого блюда западной Украины

Легкий, нежный и почти прозрачный — галицкий подбитый борщ или борщок, является кулинарной классикой Западной Украины. Его пьют, а не едят, подают на праздничных застольях и ценят за баланс вкуса, пользу и изящную простоту.

Станислава Бондаренко
Борщок или Галицбкий подбитый борщ tiktok.com_@mil_alexx_pp

Борщок или Галицбкий подбитый борщ tiktok.com_@mil_alexx_pp

Когда мы слышим слово «борщ», представляем густое, насыщенное блюдо с ложкой сметаны. Но в галицкой традиции существует совсем другой формат — борщок, подбитый борщ, который подают как легкий перекус или теплое первое блюдо между основными подачами, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp.

Это — гастрономическое воспоминание о семейных праздниках, свадьбах и больших застольях, где важно было не перегрузить гостей, но дать им тепло, энергию и вкус.

Борщок — это прозрачный свекольный борщ на легком бульоне, «подбитый» смесью сметаны, желтков и муки. Благодаря этой технике он получает бархатную текстуру, нежную кислинку и характерный молочно-свекольный оттенок.

Его не едят ложкой, а пьют, подают в чашках или глубоких пиалах. Именно поэтому он считается идеальным перекусом, ведь он питательный, но легкий, согревающий, но не тяжелый.

Ингредиенты

Для бульона

  • вода 3 л

  • куриные бедра (или свинина) 2 шт.

Для борща

  • вареная красная свекла 350 г

  • сметана 6 ст. л

  • сырые яичные желтки 2 шт.

  • мука 1 ст. л

  • уксус или лимонный сок 3 ст. л

  • соль

  • черный перец 10-15 зерен

  • смесь специй 1 ст. л

  • лавровый лист 2 шт.

  • лимонный сок 1 ст. л

  • укроп 1 пучок

Приготовление

  1. Куриные бедра заливают водой и доводят до кипения.

  2. Первый бульон сливают через 10 мин — это делает вкус чище и легче.

  3. Второй бульон варят около 30 мин и снимают пенку. Мясо после этого убирают, ведь в борще оно не используется.

  4. К бульону добавляют специи, лавровый лист и соль. Варят еще 5 мин, чтобы аромат полностью раскрылся.

  5. Вареную свеклу нарезают грубыми кусками — так она не «плавает» в блюде.

  6. Сразу добавляют уксус или лимонный сок. Именно кислая среда сохраняет яркий цвет свеклы.

  7. Варят 7 мин и снимают с огня.

  8. Желтки, муку и сметану перебивают блендером до однородности.

  9. Добавляют несколько черпаков горячего борща, еще раз перебивают — это предотвращает свертывание.

  10. Затем смесь осторожно вливают в кастрюлю.

  11. Все перемешивают, обязательно снимают пену, добавляют мелко нарезанный укроп и борщок готов.

Подача

Традиционно галицкий борщок подают с:

  • бендериками

  • тонкими блинами

  • чесночными пампушками

Его пьют горячим, сразу после приготовления, ведь тогда вкус самый нежный.

Галицкий подбитый борщ — это пример того, как простое блюдо может быть элегантным. Он о традиции, балансе и уважении к продукту. О еде, которая не перегружает, а поддерживает.

В мире гастрономических трендов борщ звучит особенно актуально — как напоминание, что настоящая роскошь часто скрыта в простоте.

