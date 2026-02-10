- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 2 мин
Борщок или Галицкий подбитый борщ: рецепт традиционного питьевого блюда западной Украины
Легкий, нежный и почти прозрачный — галицкий подбитый борщ или борщок, является кулинарной классикой Западной Украины. Его пьют, а не едят, подают на праздничных застольях и ценят за баланс вкуса, пользу и изящную простоту.
Когда мы слышим слово «борщ», представляем густое, насыщенное блюдо с ложкой сметаны. Но в галицкой традиции существует совсем другой формат — борщок, подбитый борщ, который подают как легкий перекус или теплое первое блюдо между основными подачами, об этом рассказали на странице mil_alexx_pp.
Это — гастрономическое воспоминание о семейных праздниках, свадьбах и больших застольях, где важно было не перегрузить гостей, но дать им тепло, энергию и вкус.
Борщок — это прозрачный свекольный борщ на легком бульоне, «подбитый» смесью сметаны, желтков и муки. Благодаря этой технике он получает бархатную текстуру, нежную кислинку и характерный молочно-свекольный оттенок.
Его не едят ложкой, а пьют, подают в чашках или глубоких пиалах. Именно поэтому он считается идеальным перекусом, ведь он питательный, но легкий, согревающий, но не тяжелый.
Ингредиенты
Для бульона
вода 3 л
куриные бедра (или свинина) 2 шт.
Для борща
вареная красная свекла 350 г
сметана 6 ст. л
сырые яичные желтки 2 шт.
мука 1 ст. л
уксус или лимонный сок 3 ст. л
соль
черный перец 10-15 зерен
смесь специй 1 ст. л
лавровый лист 2 шт.
лимонный сок 1 ст. л
укроп 1 пучок
Приготовление
Куриные бедра заливают водой и доводят до кипения.
Первый бульон сливают через 10 мин — это делает вкус чище и легче.
Второй бульон варят около 30 мин и снимают пенку. Мясо после этого убирают, ведь в борще оно не используется.
К бульону добавляют специи, лавровый лист и соль. Варят еще 5 мин, чтобы аромат полностью раскрылся.
Вареную свеклу нарезают грубыми кусками — так она не «плавает» в блюде.
Сразу добавляют уксус или лимонный сок. Именно кислая среда сохраняет яркий цвет свеклы.
Варят 7 мин и снимают с огня.
Желтки, муку и сметану перебивают блендером до однородности.
Добавляют несколько черпаков горячего борща, еще раз перебивают — это предотвращает свертывание.
Затем смесь осторожно вливают в кастрюлю.
Все перемешивают, обязательно снимают пену, добавляют мелко нарезанный укроп и борщок готов.
Подача
Традиционно галицкий борщок подают с:
бендериками
тонкими блинами
чесночными пампушками
Его пьют горячим, сразу после приготовления, ведь тогда вкус самый нежный.
Галицкий подбитый борщ — это пример того, как простое блюдо может быть элегантным. Он о традиции, балансе и уважении к продукту. О еде, которая не перегружает, а поддерживает.
В мире гастрономических трендов борщ звучит особенно актуально — как напоминание, что настоящая роскошь часто скрыта в простоте.