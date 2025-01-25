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Боул с красной рыбой: рецепт вкусного и питательного блюда

Боул с красной рыбой: рецепт вкусного и питательного блюда

Боул с красной рыбой / Фото: Credits

Боул с рыбой – это изысканный вкус и отличный выбор для сытного и полезного обеда.

На странице mil_alexx_pp поделились идеальным рецептом этого блюда, которое покорит сердце каждого. Легкий в приготовлении боул станет отличным решением для тех, кто ценит здоровое питание и эстетику подачи.

Ингредиенты

Вареный рис
300 г
Слабосоленый или копченый лосось
150 г
Авокадо
80 г
Огурец
80 г
Нори
5 г
Зеленый лук
Кунжут
Соус териаки
Соус унаги
Рисовый уксус
4 ст. л
Сахар
1 ст. л
Соль

Приготовление

  1. Перед варкой тщательно промойте рис несколько раз под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Затем отварите рис до готовности под крышкой на слабом огне.
  2. В небольшой миске смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Добавьте полученную смесь в горячий рис и хорошо перемешайте.
  3. На дно тарелки выложите основание из риса. Сверху красиво разложите кусочки огурца, нарезанные полоски нори, кубики авокадо и кусочки слабосоленого или копченого лосося.
  4. Присыпьте кунжутом блюдо, полейте соусами терияки и унаги. По желанию добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Боул с красной рыбой – это сочетание вкуса, пользы и эстетики. Свежие овощи, полезные жиры из авокадо, белок из рыбы и изысканные азиатские соусы создают непревзойденную гастрономическую композицию. Это блюдо – идеальный выбор для тех, кто стремится есть вкусно и правильно, не тратя много времени на приготовление.

Приятного аппетита!

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