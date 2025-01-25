Боул с красной рыбой: рецепт вкусного и питательного блюда

Боул с рыбой – это изысканный вкус и отличный выбор для сытного и полезного обеда.
На странице mil_alexx_pp поделились идеальным рецептом этого блюда, которое покорит сердце каждого. Легкий в приготовлении боул станет отличным решением для тех, кто ценит здоровое питание и эстетику подачи.
Ингредиенты
- Вареный рис
- 300 г
- Слабосоленый или копченый лосось
- 150 г
- Авокадо
- 80 г
- Огурец
- 80 г
- Нори
- 5 г
- Зеленый лук
- Кунжут
- Соус териаки
- Соус унаги
- Рисовый уксус
- 4 ст. л
- Сахар
- 1 ст. л
- Соль
Приготовление
- Перед варкой тщательно промойте рис несколько раз под проточной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Затем отварите рис до готовности под крышкой на слабом огне.
- В небольшой миске смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Добавьте полученную смесь в горячий рис и хорошо перемешайте.
- На дно тарелки выложите основание из риса. Сверху красиво разложите кусочки огурца, нарезанные полоски нори, кубики авокадо и кусочки слабосоленого или копченого лосося.
- Присыпьте кунжутом блюдо, полейте соусами терияки и унаги. По желанию добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
Боул с красной рыбой – это сочетание вкуса, пользы и эстетики. Свежие овощи, полезные жиры из авокадо, белок из рыбы и изысканные азиатские соусы создают непревзойденную гастрономическую композицию. Это блюдо – идеальный выбор для тех, кто стремится есть вкусно и правильно, не тратя много времени на приготовление.
Приятного аппетита!
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