Божественная шарлотка с яблоками и апельсинами

Такой пирог станет отличным дополнением к утреннему кофе.
Это один из самых простых и быстрых способов приготовления пирога, который вы только встречали. Всего вы потратите на его приготовление 40 минут, но результат того стоит.
Подготовка - 10 минут
Приготовление - 30 минут
Ингредиенты:
- 4 больших яблока
- 1 большой апельсин
- 1 лимон
- 3 яйца
- 5 ст. л. муки
- 3 ст. л. сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
Приготовление:
Шаг 1
Помойте, вытрете и нарежьте яблока тонкими слайсами, предварительно вырезав серединку с семенами.
Шаг 2
Помойте апельсин и лимон. Натрите цедру с обоих. Далее почистите апельсин и нарежьте тонкими кружочками. Лимон разрежьте пополам и выдавите сок с одной половины.
Шаг 3
Возьмите форму (лучше использовать силиконовую) и выложите яблоки плотным слоем в форму. Наверх положите апельсин.
Шаг 4
В отдельной миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, 5 ложек муки, лимонный сок, цедру и разрыхлитель. Хорошо все взбейте венчиком и залейте равномерно яблока.
Шаг 5
Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
Шаг 6
Вытащите вашу шарлотку из духовки, дайте остыть. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать с шариком мороженого.
Приятного аппетита!
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