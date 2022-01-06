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Божественная шарлотка с яблоками и апельсинами

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Божественная шарлотка с яблоками и апельсинами

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Такой пирог станет отличным дополнением к утреннему кофе.

Это один из самых простых и быстрых способов приготовления пирога, который вы только встречали. Всего вы потратите на его приготовление 40 минут, но результат того стоит. 

Подготовка - 10 минут

Приготовление - 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 больших яблока
  • 1 большой апельсин
  • 1 лимон
  • 3 яйца
  • 5 ст. л. муки
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление:

Шаг 1

Помойте, вытрете и нарежьте яблока тонкими слайсами, предварительно вырезав серединку с семенами.

Шаг 2

Помойте апельсин и лимон. Натрите цедру с обоих. Далее почистите апельсин и нарежьте тонкими кружочками. Лимон разрежьте пополам и выдавите сок с одной половины.

Шаг 3

Возьмите форму (лучше использовать силиконовую) и выложите яблоки плотным слоем в форму. Наверх положите апельсин.

Шаг 4

В отдельной миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, 5 ложек муки, лимонный сок, цедру и разрыхлитель. Хорошо все взбейте венчиком и залейте равномерно яблока.

Шаг 5

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

Шаг 6

Вытащите вашу шарлотку из духовки, дайте остыть. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

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