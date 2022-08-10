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Брауни с кабачком: оригинальный рецепт вкусного и здорового десерта

Дата публикации
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Время на прочтение
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Брауни с кабачком: оригинальный рецепт вкусного и здорового десерта

Фото: Credits

Десерт может быть полезным, если в него добавить кабачок.

Это очень интересный рецепт, который позволят вам использовать самый популярный летний продукт - кабачок - в качестве основы для десерта. 

Ингредиенты

Для брауни

  • натертый кабачок - 1,5 чашки
  • сливочное масло - 0,25 чашки
  • коричневый сахар - 0,75 чашки
  • несладкий какао-порошок - 2/3 чашки
  • солю - 0,25 ч. л.
  • кофейные гранулы - 1 ст. л.
  • разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • яйца - 3 шт.
  • ваниль - 2 ч. л.
  • мука - 0,5 ст. 
  • шоколадная крошка - 3/4 ст.

Для глазури

  • шоколадная крошка - 3/4 ст.
  • густые сливки - 0,25 ст.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму бумагой, смажьте ее маслом. 
Масло разогревайте в кастрюле на среднем огне до карамельного цвета, примерно 5-10 минут.
В большую миску налейте подрумяненное сливочное масло вместе с сахаром, какао-порошком, солью, гранулами растворимого кофе и разрыхлителем. Перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут, или пока смесь не остынет.
Добавьте яйца и ваниль и перемешайте, пока тесто не приобретет приятный блеск.
Смешайте муку, тертые кабачки и шоколадную стружку. 
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в течение 25 минут. 
Полностью остудите и переложите на тарелку

Глазурь

Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску, подходящую для микроволновой печи. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения.
Дайте ганашу остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на брауни и равномерно разровняйте. 
Поставьте готовый десерт в холодильник, чтобы глазурь застыла. 

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