Брауни с кабачком: оригинальный рецепт вкусного и здорового десерта

Десерт может быть полезным, если в него добавить кабачок.
Это очень интересный рецепт, который позволят вам использовать самый популярный летний продукт - кабачок - в качестве основы для десерта.
Ингредиенты
Для брауни
- натертый кабачок - 1,5 чашки
- сливочное масло - 0,25 чашки
- коричневый сахар - 0,75 чашки
- несладкий какао-порошок - 2/3 чашки
- солю - 0,25 ч. л.
- кофейные гранулы - 1 ст. л.
- разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- яйца - 3 шт.
- ваниль - 2 ч. л.
- мука - 0,5 ст.
- шоколадная крошка - 3/4 ст.
Для глазури
- шоколадная крошка - 3/4 ст.
- густые сливки - 0,25 ст.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму бумагой, смажьте ее маслом.
Масло разогревайте в кастрюле на среднем огне до карамельного цвета, примерно 5-10 минут.
В большую миску налейте подрумяненное сливочное масло вместе с сахаром, какао-порошком, солью, гранулами растворимого кофе и разрыхлителем. Перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут, или пока смесь не остынет.
Добавьте яйца и ваниль и перемешайте, пока тесто не приобретет приятный блеск.
Смешайте муку, тертые кабачки и шоколадную стружку.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в течение 25 минут.
Полностью остудите и переложите на тарелку
Глазурь
Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску, подходящую для микроволновой печи. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения.
Дайте ганашу остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на брауни и равномерно разровняйте.
Поставьте готовый десерт в холодильник, чтобы глазурь застыла.
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