Брауни с кабачком: оригинальный рецепт вкусного и здорового десерта

Десерт может быть полезным, если в него добавить кабачок.

Это очень интересный рецепт, который позволят вам использовать самый популярный летний продукт - кабачок - в качестве основы для десерта.

Ингредиенты

Для брауни

натертый кабачок - 1,5 чашки

сливочное масло - 0,25 чашки

коричневый сахар - 0,75 чашки

несладкий какао-порошок - 2/3 чашки

солю - 0,25 ч. л.

кофейные гранулы - 1 ст. л.

разрыхлитель - 0,5 ч. л.

яйца - 3 шт.

ваниль - 2 ч. л.

мука - 0,5 ст.

шоколадная крошка - 3/4 ст.

Для глазури

шоколадная крошка - 3/4 ст.

густые сливки - 0,25 ст.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму бумагой, смажьте ее маслом.

Масло разогревайте в кастрюле на среднем огне до карамельного цвета, примерно 5-10 минут.

В большую миску налейте подрумяненное сливочное масло вместе с сахаром, какао-порошком, солью, гранулами растворимого кофе и разрыхлителем. Перемешайте до однородности и дайте постоять 5 минут, или пока смесь не остынет.

Добавьте яйца и ваниль и перемешайте, пока тесто не приобретет приятный блеск.

Смешайте муку, тертые кабачки и шоколадную стружку.

Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в течение 25 минут.

Полностью остудите и переложите на тарелку

Глазурь

Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску, подходящую для микроволновой печи. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения.

Дайте ганашу остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на брауни и равномерно разровняйте.

Поставьте готовый десерт в холодильник, чтобы глазурь застыла.

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