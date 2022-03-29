Британский шеф-повар Джейми Оливер приготовил украинские пампушки с чесноком и поделился рецептом

Блюдо украинской кухни приготовил один из самых известных поваров в мире.

Знаменитый британский шеф-повар и шоумен Джейми Оливер поделился на своем Youtube-канале новым роликом, в котором рассказал и показал, как готовить ароматные, мягкие и очень вкусные украинские пампушки с чесноком.

Видео опубликовано с хештегом #CookForUkraine, чтобы обратить внимание мира на украинскую кухню и культуру, а также собрать деньги на помощь украинцам. Организовали это движение лондонские повара, кулинарные писатели, украинка и популяризатор украинской культуры Оля Геркулес и ее российская коллега Алиса Тимошкина, о чем Джейми рассказывает в начале ролика.

"CookForUkraine направлена на повышение осведомленности о гуманитарном кризисе, с которым сейчас сталкивается мир, а также на сбор средств для помощи детям и семьям в Украине, которые стали переселенцами", - говорится под видео.

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