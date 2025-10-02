Бризоли: рецепт любимого блюда из детства

Бризоли tiktok.com_alionakarpiuk

Реклама

Их часто называют «лягушки», «сочники», «ленивцы» или даже «тартинки». Независимо от названия, суть остается одна, это нежная мясная начинка в хрустящей оболочке, которая тает во рту. Фудблогер Алена Карпюк рассказала, как правильно приготовить бризоли и поделилась проверенными советами и интересными фактами о блюде, чтобы вы могли воспроизвести знакомый вкус в современной интерпретации.

Ингредиенты Вафли (тонкие, пригодные для выпекания и жарки) Фарш (свино-говяжий или куриный) 500 г Лук 1 шт. Яйца 2-3 шт. Соль Перец Специи Масло

Приготовление

Добавьте в мясной фарш измельченный или взбитый блендером лук. Посолите, поперчите и приправьте специями. Хорошо вымешайте массу до однородности. На вафлю выложите слой фарша, равномерно распределите. Накройте другой вафлей или оставьте одинарной, по желанию. Взбейте яйца вилкой или венчиком, обмакните подготовленную заготовку в яичную массу. Обжарьте брызоли на сковороде с разогретым маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Выкладывайте готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать лучше горячими со сметаной, свежими овощами или зеленью.

Советы

Для более нежного вкуса можно смешать разные виды мяса, например, курицу и индейку.

Если хотите более легкую версию, вместо жарки попробуйте запечь бризоли в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.

В фарш можно добавить немного твердого сыра, он сделает начинку более сочной.

Бризоли происходят от французского слова brésoler, что означает «поджаривать». А вот в советские времена это блюдо часто готовили в школьных столовых, поэтому для многих вкус бризолей ассоциируется с детством. Современные вариации рецепта предлагают экспериментировать с начинкой, например, добавлять грибы, овощи или даже сливочный сыр.

Бризоли — это блюдо, которое объединяет поколения. Оно простое в приготовлении, но всегда дарит ощущение домашнего уюта и теплых воспоминаний.