Бризоли с мясным фаршем, маринованными огурцами и сыром: рецепт французской закуски

Подать такое блюдо, можно к любому застолью целиком или нарезав его на мини-рулетики.
Если у вас мало времени или хочется чего-то необычного, обязательно приготовьте это французское блюдо. Нежный омлет с аппетитной начинкой из мясного фарша с маринованным огурчиком и нежным сыром в сметано-чесночном соусе.
Ингредиенты
Для блинчиков:
- яйца – 4 шт;
- молоко – 3 ст л;
- соль.
- Для начинки:
- фарш свиной – 450 гр;
- огурцы маринованные – 2 шт;
- сыр твердый – 70 гр;
- чеснок – 1 зубчик;
- масло растительное – 2 ст л;
- соль, перец черный молотый.
- Для соуса:
- сметана – 100 гр;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец черный молотый.
Приготовление
Приготовьте блины. Указанное количество ингредиентов рассчитано на четыре блина. Взбейте венчиком яйца с молоком и солью. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла. Влейте 1/4 часть яичной смеси, распределите по всей поверхности сковороды. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом, обжарьте еще три блинчика.
Приготовьте начинку: в фарш добавьте соль, черный перец молотый, чеснок, выдавленный через пресс, перемешайте. Разделите на четыре части.
Твердый сыр натрите на крупной терке, разделите на четыре части.
Маринованные огурцы нарежьте соломкой и также разделите на четыре части.
Приготовьте соус: в сметану добавьте чеснок, выдавленный через пресс, перец, соль и хорошо перемешайте.
На яичный блинчик выложите одну часть мясного фарша и распределите его по всей поверхности блинчика, немного отступая от краев. Смажьте фарш частью сметанного соуса (оставьте соус, для обмазывания рулетов). С одного края блинчика выложите часть огурчиков и натертого сыра. Сверните блинчик в плотный рулетик. Таким образом сверните остальные три рулетика и выложите их в форму, смазанную небольшим количеством растительного масла.
Смажьте рулеты оставшимся сметанным соусом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 30 минут.
Готовые бризоли посыпьте зеленью.
Советы
Сметану можете заменить майонезом.
Фарш используйте любой.
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