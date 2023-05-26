Бризоли с мясным фаршем, маринованными огурцами и сыром: рецепт французской закуски

Подать такое блюдо, можно к любому застолью целиком или нарезав его на мини-рулетики.

Если у вас мало времени или хочется чего-то необычного, обязательно приготовьте это французское блюдо. Нежный омлет с аппетитной начинкой из мясного фарша с маринованным огурчиком и нежным сыром в сметано-чесночном соусе.

Ингредиенты

Для блинчиков:

яйца – 4 шт;

молоко – 3 ст л;

соль.

Для начинки:

фарш свиной – 450 гр;

огурцы маринованные – 2 шт;

сыр твердый – 70 гр;

чеснок – 1 зубчик;

масло растительное – 2 ст л;

соль, перец черный молотый.

Для соуса:

сметана – 100 гр;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец черный молотый.

Приготовление

Приготовьте блины. Указанное количество ингредиентов рассчитано на четыре блина. Взбейте венчиком яйца с молоком и солью. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла. Влейте 1/4 часть яичной смеси, распределите по всей поверхности сковороды. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Таким образом, обжарьте еще три блинчика.

Приготовьте начинку: в фарш добавьте соль, черный перец молотый, чеснок, выдавленный через пресс, перемешайте. Разделите на четыре части.

Твердый сыр натрите на крупной терке, разделите на четыре части.

Маринованные огурцы нарежьте соломкой и также разделите на четыре части.

Приготовьте соус: в сметану добавьте чеснок, выдавленный через пресс, перец, соль и хорошо перемешайте.

На яичный блинчик выложите одну часть мясного фарша и распределите его по всей поверхности блинчика, немного отступая от краев. Смажьте фарш частью сметанного соуса (оставьте соус, для обмазывания рулетов). С одного края блинчика выложите часть огурчиков и натертого сыра. Сверните блинчик в плотный рулетик. Таким образом сверните остальные три рулетика и выложите их в форму, смазанную небольшим количеством растительного масла.

Смажьте рулеты оставшимся сметанным соусом.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 30 минут.

Готовые бризоли посыпьте зеленью.

Советы

Сметану можете заменить майонезом.

Фарш используйте любой.

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