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Бризоли с мясом: рецепт французских яичных блинчиков
Французская кухня известна своим изысканным сочетанием простых ингредиентов и утонченным вкусом. Одним из таких блюд является бризол — блюдо, сочетающее в себе нежность яичного блинчика, сочность мясной начинки и аппетитную сливочную заливку.
В переводе с французского brésoler означает «жарить на сильном огне» и это полностью соответствует технологии приготовления этих блинчиков. Хотя блюдо и имеет европейские корни, оно давно и надежно поселилось в украинской кухне, особенно как вкусный и питательный ужин или угощение для гостей. Об этом интересном рецепте приготовления рассказали на странице innalafood.
Бризоли — это не совсем омлет и не просто блин. Это что-то среднее между обоими: тонкий яичный блин, обжаренный на сковороде, в который заворачивают сочный фарш и запекают под нежной заливкой. Готовятся бризоли быстро, выглядят аппетитно, а смакуют — еще лучше, особенно в горячем виде.
Ингредиенты
Для блинов
Яйца 3 шт.
Молоко 3 ст. л
Соль
Для начинки
Фарш (говяжий, куриный или свино-говяжий) 300 г
Соль
Смесь перцев
Любимые специи для фарша (паприка, кориандр, сушеный базилик)
Вода 60 мл
Для соуса
Сметана 3 ст. л
Майонез 3 ст. л
Гранулированный чеснок ½ ч. л
Дополнительно
Моцарелла 150 г
Масло
Зелень
Приготовление
В миске взбейте яйцо с 1 ст. л молока и щепоткой соли.
Разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Вылейте яичную смесь на сковороду, поворачивая ее, чтобы равномерно распределить по дну.
Обжарьте на среднем огне по бокам до золотистости. Повторите процедуру с остальными яйцами. Должно получиться 3 тоненьких блина.
В глубокую миску выложите фарш. Добавьте соль, специи, смесь перцев и воду — она сделает мясо более сочным.
Хорошо размешайте массу до однородности. Можно слегка отбить фарш ложкой или руками — так он будет нежнее.
В небольшой миске смешайте сметану, майонез и гранулированный чеснок. По желанию добавьте измельченную зелень или несколько капель лимонного сока — это освежит вкус.
На каждый блинчик выложите тонким слоем мясную начинку, смажьте ее сливочно-чесночным соусом, посыпьте немного тертой моцареллы. Аккуратно сверните в рулет и выложите в форму для запекания.
Натрите сверху оставшийся сыр. По желанию — смажьте рулетики остатками соуса.
Запекайте в духовке при 170°C примерно 30 мин — до появления румяной корочки и готовности фарша.
Готовые бризоли разрежьте на порционные куски, выложите на тарелку и посыпьте свежей зеленью. Подавайте горячими с овощным салатом или запеченным картофелем. В холодном виде они тоже вкусны прекрасно — особенно как перекус или вариант для ланча.
Советы:
К начинке можно добавить немного жареных грибов, отварной моркови, лука или зеленой стручковой фасоли — это придаст новые оттенки вкусу.
Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или добавить горчицу.
Бризоли прекрасно смакуют с куриным филе или даже рыбным фаршем.
Диетический вариант: вместо обжаривания блинов приготовьте их в духовке или на сухой сковороде.
Попробуйте приготовить бризоли и, возможно, именно они станут новым фаворитом в вашем кулинарном репертуаре.
Bon appétit!