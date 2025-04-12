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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Бризоли с мясом: рецепт французских яичных блинчиков

Французская кухня известна своим изысканным сочетанием простых ингредиентов и утонченным вкусом. Одним из таких блюд является бризол — блюдо, сочетающее в себе нежность яичного блинчика, сочность мясной начинки и аппетитную сливочную заливку.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Бризоли с мясом

Бризоли с мясом / © Credits

В переводе с французского brésoler означает «жарить на сильном огне» и это полностью соответствует технологии приготовления этих блинчиков. Хотя блюдо и имеет европейские корни, оно давно и надежно поселилось в украинской кухне, особенно как вкусный и питательный ужин или угощение для гостей. Об этом интересном рецепте приготовления рассказали на странице innalafood.

Бризоли — это не совсем омлет и не просто блин. Это что-то среднее между обоими: тонкий яичный блин, обжаренный на сковороде, в который заворачивают сочный фарш и запекают под нежной заливкой. Готовятся бризоли быстро, выглядят аппетитно, а смакуют — еще лучше, особенно в горячем виде.

Ингредиенты

Для блинов

  • Яйца 3 шт.

  • Молоко 3 ст. л

  • Соль

Для начинки

  • Фарш (говяжий, куриный или свино-говяжий) 300 г

  • Соль

  • Смесь перцев

  • Любимые специи для фарша (паприка, кориандр, сушеный базилик)

  • Вода 60 мл

Для соуса

  • Сметана 3 ст. л

  • Майонез 3 ст. л

  • Гранулированный чеснок ½ ч. л

Дополнительно

  • Моцарелла 150 г

  • Масло

  • Зелень

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо с 1 ст. л молока и щепоткой соли.

  2. Разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Вылейте яичную смесь на сковороду, поворачивая ее, чтобы равномерно распределить по дну.

  3. Обжарьте на среднем огне по бокам до золотистости. Повторите процедуру с остальными яйцами. Должно получиться 3 тоненьких блина.

  4. В глубокую миску выложите фарш. Добавьте соль, специи, смесь перцев и воду — она сделает мясо более сочным.

  5. Хорошо размешайте массу до однородности. Можно слегка отбить фарш ложкой или руками — так он будет нежнее.

  6. В небольшой миске смешайте сметану, майонез и гранулированный чеснок. По желанию добавьте измельченную зелень или несколько капель лимонного сока — это освежит вкус.

  7. На каждый блинчик выложите тонким слоем мясную начинку, смажьте ее сливочно-чесночным соусом, посыпьте немного тертой моцареллы. Аккуратно сверните в рулет и выложите в форму для запекания.

  8. Натрите сверху оставшийся сыр. По желанию — смажьте рулетики остатками соуса.

  9. Запекайте в духовке при 170°C примерно 30 мин — до появления румяной корочки и готовности фарша.

Готовые бризоли разрежьте на порционные куски, выложите на тарелку и посыпьте свежей зеленью. Подавайте горячими с овощным салатом или запеченным картофелем. В холодном виде они тоже вкусны прекрасно — особенно как перекус или вариант для ланча.

Советы:

  • К начинке можно добавить немного жареных грибов, отварной моркови, лука или зеленой стручковой фасоли — это придаст новые оттенки вкусу.

  • Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или добавить горчицу.

  • Бризоли прекрасно смакуют с куриным филе или даже рыбным фаршем.

  • Диетический вариант: вместо обжаривания блинов приготовьте их в духовке или на сухой сковороде.

Попробуйте приготовить бризоли и, возможно, именно они станут новым фаворитом в вашем кулинарном репертуаре.

Bon appétit!

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Дата публикации
Количество просмотров
3
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