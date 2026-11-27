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Брокколи по-корейски: рецепт пикантной закуски
Любите сочную, пикантную закуску из овощей, тогда этот рецепт для вас.
Приготовление займет у вас минимум времени, а результат приятно порадует. Блюдо получается ярким и вкусным.
Ингредиенты
- брокколи (вес подготовленных соцветий)
- 800 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- приправа для моркови по-корейски
- 2 ч. л.
- уксус яблочный
- 4 ст. л.
- растительное масло
- 4 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1,5 ч. л.
Промойте брокколи, разберите на небольшие соцветия.
Отправьте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания 2 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
Лук, морковь, чеснок очистите.
Лук нарежьте тонкими полукольцами, морковь натрите на терке для корейской моркови, чеснок нарежьте слайсами.
В миску выложите брокколи, лук, морковь, чеснок и равномерно посыпьте приправой, солью, сахаром, полейте уксусом, растительным маслом и аккуратно перемешайте.
Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Советы:
Салат можно оставить мариноваться в холодильнике на ночь.