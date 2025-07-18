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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

Брокколи в кляре: рецепт хрустящей закуски

Хрустящая снаружи и мягкая внутри — это отличный вариант закуски, который понравится даже тем, кто не очень любит брокколи.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
214 ккал
Брокколи в кляре

Брокколи в кляре / © Credits

Для приготовления блюда понадобится отварная капуста брокколи и кляр, который состоит из яиц и муки. Простое и вкусное блюдо, которое подают в качестве самостоятельной закуски или гарнира.

Ингредиенты

капуста брокколи
400 г
яйцо куриное
1 шт
мука пшеничная
4 ст. л.
чеснок гранулированный
½ ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
соль

  1. Капусту помойте, отрежьте кочерыжку и разделите на соцветия.

  2. Отправьте в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут.

  3. Откиньте на дуршлаг и остудите.

  4. В миске взбейте вилкой, яйцо с перцем и солью.

  5. В другую миску всыпьте муку, просеянную с чесноком.

  6. Каждое соцветие обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и еще раз обваляйте в муке.

  7. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте брокколи с двух сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
16
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