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Брокколи в кляре: рецепт хрустящей закуски
Хрустящая снаружи и мягкая внутри — это отличный вариант закуски, который понравится даже тем, кто не очень любит брокколи.
Для приготовления блюда понадобится отварная капуста брокколи и кляр, который состоит из яиц и муки. Простое и вкусное блюдо, которое подают в качестве самостоятельной закуски или гарнира.
Ингредиенты
- капуста брокколи
- 400 г
- яйцо куриное
- 1 шт
- мука пшеничная
- 4 ст. л.
- чеснок гранулированный
- ½ ч. л.
- перец черный молотый
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- растительное масло
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- соль
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Капусту помойте, отрежьте кочерыжку и разделите на соцветия.
Отправьте в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут.
Откиньте на дуршлаг и остудите.
В миске взбейте вилкой, яйцо с перцем и солью.
В другую миску всыпьте муку, просеянную с чесноком.
Каждое соцветие обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и еще раз обваляйте в муке.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте брокколи с двух сторон до румяной корочки.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.