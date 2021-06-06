Брокколи, запеченная с курицей и специями: быстрое диетическое блюдо

Этот рецепт - настоящая палочка-выручалочка на кухне. Обязательно попробуйте приготовить.

Если нет много времени на приготовление обеда, это блюдо - то что нужно, ведь делать его просто и довольно быстро. Более того, получается эта запеканка довольно диетической и полезной.

Ингредиенты:

брокколи

куриное филе - 1 шт.

лук - 1-2 шт.

соль

черный перец

душистый перец

оливковое масло

яйцо - 1 шт.

сметана - 2 ст. л.

любимые сушеные травы - 1 ч. л.

твердый сыр - 50 г

Приготовление:

В форму для выпекания положите брокколи, а сверху выложите нарезанное кусочками куриное филе и нарезанный лук.

В отдельной миске смешайте яйцо, сметану и специи. Хорошо взбейте венчиком.

Вылейте сметану с яйцом на брокколи и посыпьте натертым сыром.

Запекать блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

Читайте также: Ризотто с молодым зеленым горошком

Больше рецептов ищите в разделе "Кухня"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку