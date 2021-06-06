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Брокколи, запеченная с курицей и специями: быстрое диетическое блюдо

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Брокколи, запеченная с курицей и специями: быстрое диетическое блюдо

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Этот рецепт - настоящая палочка-выручалочка на кухне. Обязательно попробуйте приготовить.

Если нет много времени на приготовление обеда, это блюдо - то что нужно, ведь делать его просто и довольно быстро. Более того, получается эта запеканка довольно диетической и полезной. 

Ингредиенты:

  • брокколи
  • куриное филе - 1 шт.
  • лук - 1-2 шт.
  • соль
  • черный перец
  • душистый перец
  • оливковое масло
  • яйцо - 1 шт.
  • сметана - 2 ст. л.
  • любимые сушеные травы - 1 ч. л.
  • твердый сыр - 50 г

Приготовление:

В форму для выпекания положите брокколи, а сверху выложите нарезанное кусочками куриное филе и нарезанный лук.

В отдельной миске смешайте яйцо, сметану и специи. Хорошо взбейте венчиком.

Вылейте сметану с яйцом на брокколи и посыпьте натертым сыром.

Запекать блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.

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