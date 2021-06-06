Брокколи, запеченная с курицей и специями: быстрое диетическое блюдо

Этот рецепт - настоящая палочка-выручалочка на кухне. Обязательно попробуйте приготовить.
Если нет много времени на приготовление обеда, это блюдо - то что нужно, ведь делать его просто и довольно быстро. Более того, получается эта запеканка довольно диетической и полезной.
Ингредиенты:
- брокколи
- куриное филе - 1 шт.
- лук - 1-2 шт.
- соль
- черный перец
- душистый перец
- оливковое масло
- яйцо - 1 шт.
- сметана - 2 ст. л.
- любимые сушеные травы - 1 ч. л.
- твердый сыр - 50 г
Приготовление:
В форму для выпекания положите брокколи, а сверху выложите нарезанное кусочками куриное филе и нарезанный лук.
В отдельной миске смешайте яйцо, сметану и специи. Хорошо взбейте венчиком.
Вылейте сметану с яйцом на брокколи и посыпьте натертым сыром.
Запекать блюдо в духовке 30 минут при температуре 200 градусов.
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