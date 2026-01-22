ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
216
Время на прочтение
2 мин

Бруклин Пельтц Бекхэм показал, как приготовить традиционный "Пастуший пирог"

«Пастуший пирог» — это одно из тех блюд, которые сразу вызывают ощущение домашнего уюта. Традиционно его готовят из ягнячьего фарша, тушеного с овощами, а сверху выкладывают нежное пюре из картофеля.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Бруклин Пельтц Бекхэм

Бруклин Пельтц Бекхэм / © Associated Press

Бруклин Пельц Бекхэм, сын известной пары Дэвида и Виктории, на собственной кухне в Лос-Анджелесе, показал, как приготовить классический «Пастуший пирог». Видео с процессом приготовления он выложил в Instagram и оно уже привлекло внимание не только поклонников его кулинарных способностей, но и тех, кто наблюдает за его непростыми семейными отношениями.

Бруклин решил немного адаптировать рецепт под собственный вкус и даже если он использовал говяжий фарш вместо ягнячьего (то есть формально получил Британский «Коттедж-пирог»), блюдо выглядит аппетитно и точно передает британский дух.

Бруклин Пельц Бекхэм показал, как приготовить традиционный «Пастуший пирог» instagram.com_brooklynpeltzbeckham / © Instagram

Бруклин Пельц Бекхэм показал, как приготовить традиционный «Пастуший пирог» instagram.com_brooklynpeltzbeckham / © Instagram

В своем видео он подробно показал каждый этап, от подготовки фарша до финального выкладывания пюре.

Ингредиенты

  • говяжий или ягнячий фарш 500 г

  • большая луковица 1 шт.

  • морковь 2 шт.

  • сельдерей 2-3 стебля

  • чеснок 2 зубчика

  • томатная паста 2 ст. л

  • бульон (говяжий или овощной) 200 мл

  • вустерский соус 1 ч. л

  • соль

  • перец

  • сушеный тимьян

  • картофель 800 г

  • сливочное масло 50 г

  • молоко 100 мл

Приготовление

Шаг 1: подготовка фарша

  1. Нагрейте сковороду, добавьте фарш и обжарьте до румяной корочки.

  2. Добавьте лук и чеснок, тушите 2-3 мин до прозрачности лука.

Шаг 2: овощи и соус

  1. Добавьте морковь, сельдерей и томатную пасту, хорошо перемешайте.

  2. Влейте бульон и добавьте вустерский соус.

  3. Приправьте солью, перцем и тимьяном. Тушите на медленном огне 10-15 мин, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 3: картофельное пюре

  1. Отварите картофель в мундире.

  2. Добавьте сливочное масло и молоко, разомните до нежной консистенции.

Шаг 4: формирование пирога

  1. Выложите фарш с овощами в форму для запекания.

  2. Сверху равномерно выложите картофельное пюре.

  3. По желанию, сделайте легкие полосы вилкой для красивой текстуры.

Шаг 5: запекание

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Запекайте пирог 20-25 мин, пока верх не станет золотистым.

Подавать лучше горячим, со свежей зеленью или легким салатом.

Советы

  • Картофельное пюре можно обогатить сыром или сливками для еще более нежной текстуры.

  • Не экономьте на овощах, морковь и сельдерей добавляют не только вкуса, но и цвета блюду.

Бруклин Бекхэм доказывает, что можно приготовить классическое британское блюдо с домашним уютом на собственной кухне. «Пастуший пирог» — простое в приготовлении и сытное блюдо, которое подойдет для семейного ужина или праздничного стола.

Секрет вкусного блюда в гармонии фарша, овощей и нежного картофельного пюре. Немного любви и внимания и в вашей кухне воцарится настоящая британская атмосфера.

Дата публикации
Количество просмотров
216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie