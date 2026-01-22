Бруклин Пельтц Бекхэм показал, как приготовить традиционный "Пастуший пирог"

Бруклин Пельтц Бекхэм / © Associated Press

Бруклин Пельц Бекхэм, сын известной пары Дэвида и Виктории, на собственной кухне в Лос-Анджелесе, показал, как приготовить классический «Пастуший пирог». Видео с процессом приготовления он выложил в Instagram и оно уже привлекло внимание не только поклонников его кулинарных способностей, но и тех, кто наблюдает за его непростыми семейными отношениями.

Бруклин решил немного адаптировать рецепт под собственный вкус и даже если он использовал говяжий фарш вместо ягнячьего (то есть формально получил Британский «Коттедж-пирог»), блюдо выглядит аппетитно и точно передает британский дух.

Бруклин Пельц Бекхэм показал, как приготовить традиционный «Пастуший пирог» instagram.com_brooklynpeltzbeckham / © Instagram

В своем видео он подробно показал каждый этап, от подготовки фарша до финального выкладывания пюре.

Ингредиенты

говяжий или ягнячий фарш 500 г

большая луковица 1 шт.

морковь 2 шт.

сельдерей 2-3 стебля

чеснок 2 зубчика

томатная паста 2 ст. л

бульон (говяжий или овощной) 200 мл

вустерский соус 1 ч. л

соль

перец

сушеный тимьян

картофель 800 г

сливочное масло 50 г

молоко 100 мл

Приготовление

Шаг 1: подготовка фарша

Нагрейте сковороду, добавьте фарш и обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук и чеснок, тушите 2-3 мин до прозрачности лука.

Шаг 2: овощи и соус

Добавьте морковь, сельдерей и томатную пасту, хорошо перемешайте. Влейте бульон и добавьте вустерский соус. Приправьте солью, перцем и тимьяном. Тушите на медленном огне 10-15 мин, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 3: картофельное пюре

Отварите картофель в мундире. Добавьте сливочное масло и молоко, разомните до нежной консистенции.

Шаг 4: формирование пирога

Выложите фарш с овощами в форму для запекания. Сверху равномерно выложите картофельное пюре. По желанию, сделайте легкие полосы вилкой для красивой текстуры.

Шаг 5: запекание

Разогрейте духовку до 200°C. Запекайте пирог 20-25 мин, пока верх не станет золотистым.

Подавать лучше горячим, со свежей зеленью или легким салатом.

Советы

Картофельное пюре можно обогатить сыром или сливками для еще более нежной текстуры.

Не экономьте на овощах, морковь и сельдерей добавляют не только вкуса, но и цвета блюду.

Бруклин Бекхэм доказывает, что можно приготовить классическое британское блюдо с домашним уютом на собственной кухне. «Пастуший пирог» — простое в приготовлении и сытное блюдо, которое подойдет для семейного ужина или праздничного стола.

Секрет вкусного блюда в гармонии фарша, овощей и нежного картофельного пюре. Немного любви и внимания и в вашей кухне воцарится настоящая британская атмосфера.