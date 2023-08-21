Брускетта с помидорами: классический итальянский рецепт

Брускетта — классическая итальянская закуска, состоящая из обжаренного на гриле или поджаренного хлеба, натертого свежими зубчиками чеснока. Часто ее дополняют овощами или мясом и сыром — и получается восхитительная закуска.
Обычно брускетту украшают помидорами, чесноком и базиликом, но ее можно приготовить с мясом, сыром, овощами, рыбой или паштетом.
Ингредиенты
- помидоры - 6-7 шт.
- красный лук - 1 шт.
- чеснока - 3-4 зубчика
- оливковое масло - 1 ст. л.
- бальзамический уксус - 2 ст. л.
- свежий базилик - небольшой пучок
- соль и перец для вкуса
- багет - 1 шт.
- оливковое масло, для обжаривания
- чеснок для натирания багета - 1 зубчик
Приготовление
- Нарежьте кубиками помидоры (желательно предварительно сняв с них кожуру), мелко нарежьте лук, измельчите чеснок. Багет нарежьте средней толщины ломтиками.
- Смешайте помидоры, красный лук, чеснок, масло, уксус и базилик.
- Выложите ломтики багета на противень. Сбрызните оливковым маслом. Жарьте до хрустящей корочки.
- Натрите каждый ломтик хлеба зубчиком чеснока.
- Выложите на каждый ломтик багета томатную смесь и сразу же подавайте.