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Брускетта с помидорами: классический итальянский рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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Брускетта с помидорами: классический итальянский рецепт

Брускетта с помидорами / Фото: Credits

Брускетта — классическая итальянская закуска, состоящая из обжаренного на гриле или поджаренного хлеба, натертого свежими зубчиками чеснока. Часто ее дополняют овощами или мясом и сыром — и получается восхитительная закуска.

Обычно брускетту украшают помидорами, чесноком и базиликом, но ее можно приготовить с мясом, сыром, овощами, рыбой или паштетом. 

Ингредиенты

  • помидоры - 6-7 шт.
  • красный лук - 1 шт.
  • чеснока - 3-4 зубчика 
  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • бальзамический уксус - 2 ст. л. 
  • свежий базилик - небольшой пучок
  • соль и перец для вкуса
  • багет - 1 шт. 
  • оливковое масло, для обжаривания
  • чеснок для натирания багета - 1 зубчик

Приготовление

  • Нарежьте кубиками помидоры (желательно предварительно сняв с них кожуру), мелко нарежьте лук, измельчите чеснок.  Багет нарежьте средней толщины ломтиками. 
  • Смешайте помидоры, красный лук, чеснок, масло, уксус и базилик.
  • Выложите ломтики багета на противень. Сбрызните оливковым маслом. Жарьте до хрустящей корочки.
  • Натрите каждый ломтик хлеба зубчиком чеснока.
  • Выложите на каждый ломтик багета томатную смесь и сразу же подавайте.

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Дата публикации
Просмотры
258
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