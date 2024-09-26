Брускеты с печенью трески: рецепт популярной закуски

Из небольшой баночки печени трески получится целая гора вкусных брускет.
Отличный вариант быстрой закуски на праздничный стол. Приготовьте намазку для брускет, отправьте ее в холодильник, а перед самым приходом гостей намажьте поджаренные ломтики багета и подайте к столу.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- печень трески
- 1 баночка
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук зеленый
- оливки
- соль
- Яйца отварите 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
- Лук мелко измельчите.
- Оливки разрежьте на половинки.
- Багет нарежьте наискось ломтиками. Выложите на противень и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 2-3 минуты.
- Печень трески выньте из консервной банки, оставив с ней всего одну столовую ложку масла.
- В миске смешайте яйцо, печень трески с маслом, лук, посолите и перемешайте.
- Поджаренные ломтики багета смажьте немного маслом из консервной банки, затем выложите начинку на ломтики хлеба. Украсьте зеленым луком и оливками.
Советы:
- Можно использовать батон или хлеб для тостов.
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