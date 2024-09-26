Брускеты с печенью трески: рецепт популярной закуски

Отличный вариант быстрой закуски на праздничный стол. Приготовьте намазку для брускет, отправьте ее в холодильник, а перед самым приходом гостей намажьте поджаренные ломтики багета и подайте к столу.

Ингредиенты багет 1 шт. печень трески 1 баночка яйца куриные 2 шт. лук зеленый оливки соль

Яйца отварите 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку. Лук мелко измельчите. Оливки разрежьте на половинки. Багет нарежьте наискось ломтиками. Выложите на противень и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 2-3 минуты. Печень трески выньте из консервной банки, оставив с ней всего одну столовую ложку масла. В миске смешайте яйцо, печень трески с маслом, лук, посолите и перемешайте. Поджаренные ломтики багета смажьте немного маслом из консервной банки, затем выложите начинку на ломтики хлеба. Украсьте зеленым луком и оливками.

Советы:

Можно использовать батон или хлеб для тостов.

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