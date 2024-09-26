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Брускеты с печенью трески: рецепт популярной закуски

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
380 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
1 мин
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Брускеты с печенью трески: рецепт популярной закуски

Брускеты с печенью трески / Фото: Credits

Из небольшой баночки печени трески получится целая гора вкусных брускет.

Отличный вариант быстрой закуски на праздничный стол. Приготовьте намазку для брускет, отправьте ее в холодильник, а перед самым приходом гостей намажьте поджаренные ломтики багета и подайте к столу.

Ингредиенты

багет
1 шт.
печень трески
1 баночка
яйца куриные
2 шт.
лук зеленый
оливки
соль
  1. Яйца отварите 10 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
  2. Лук мелко измельчите.
  3. Оливки разрежьте на половинки.
  4. Багет нарежьте наискось ломтиками. Выложите на противень и запеките в заранее разогретой духовке до 200 градусов 2-3 минуты. 
  5. Печень трески выньте из консервной банки, оставив с ней всего одну столовую ложку масла.
  6. В миске смешайте яйцо, печень трески с маслом, лук, посолите и перемешайте.
  7. Поджаренные ломтики багета смажьте немного маслом из консервной банки, затем выложите начинку на ломтики хлеба. Украсьте зеленым луком и оливками.

Советы:

  • Можно использовать батон или хлеб для тостов.

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