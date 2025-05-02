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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
146
Время на прочтение
2 мин

Брюссельская капуста в сливочном соусе: простой рецепт вкусного блюда

Забудьте все, что вы знали о брюссельской капусте. Большинство из нас раньше считали ее горькой и невкусной. Но пришло время дать ей второй шанс.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Брюссельская капуста в сливочном соусе: простой рецепт вкусного блюда

Брюссельская капуста в сливочном соусе: простой рецепт вкусного блюда / © Credits

Рецепт от кулинара Александра Огородника убедит даже самых ярых скептиков. Сочетание нежной текстуры, хрустящего бекона, сливочного соуса и ароматных сырных чипсов — это настоящий взрыв вкуса. Это блюдо — идеальное как для уютного ужина дома, так и для удивительного гарнира на праздничном столе. А еще приготовить его быстро и довольно просто.

Ингредиенты

  • Брюссельская капуста 500 г

  • Бекон 100 г

  • Чеснок 1 зубчик

  • Лук ½ шт.

  • Белое сухое вино 50 мл

  • Жирные сливки 100–150 мл

  • Соль

  • Перец

Для подачи

  • Чипсы из пармезана

  • Свежая петрушка (или микрозелень)

Приготовление

  1. Обрежьте нижнюю часть кочанов, снимите верхние листики, если они повреждены. Разрежьте капусту пополам.

  2. Отварите в кипящей подсоленной воде 2–3 мин. Важно: не переварите, капуста должна быть немного хрустящей.

  3. Переложите капусту в миску с холодной водой. Это сбережет яркий зеленый цвет и плотную структуру.

  4. Нарежьте бекон кубиками. Обжарьте на холодной сковороде на среднем огне — так он постепенно вытопит жир и станет идеально хрустящим.

  5. К бекону добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте минуту, затем добавьте чеснок. Осторожно перемешайте, чтобы чеснок не подгорел.

  6. Добавьте капусту в сковороду. Жарьте, пока не появится золотистая корочка — это карамелизует природные сахара и добавляет глубины вкуса.

  7. Влейте белое вино. Оно поднимет все ароматы со дна сковороды и придаст блюду приятную кислинку. Испаряйте 1–2 мин.

  8. Влейте сливки, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 1 мин, пока соус слегка загустеет.

Сырные чипсы из пармезана

  1. Натрите пармезан (или другой сыр), выложите небольшие кружочки на пергамент.

  2. Запекайте при 180°C 8–10 мин до золотистости.

  3. Остудите и получите хрустящие творожные чипсы, которые добавят изюм блюду.

На тарелку выложите брюссельскую капусту в сливочном соусе, сверху посыпьте творожными чипсами и украсьте свежей зеленью.

Брюссельская капуста в сливочном соусе — пример того, как знакомое и недооцененное овощное блюдо может стать гастрономическим открытием. А с простыми советами от профессионального шефа — это еще и очень легко. Попробуйте и, возможно, это будет ваш новый овощной фаворит этого сезона.

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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