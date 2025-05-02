Брюссельская капуста в сливочном соусе: простой рецепт вкусного блюда / © Credits

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Рецепт от кулинара Александра Огородника убедит даже самых ярых скептиков. Сочетание нежной текстуры, хрустящего бекона, сливочного соуса и ароматных сырных чипсов — это настоящий взрыв вкуса. Это блюдо — идеальное как для уютного ужина дома, так и для удивительного гарнира на праздничном столе. А еще приготовить его быстро и довольно просто.

Ингредиенты

Брюссельская капуста 500 г

Бекон 100 г

Чеснок 1 зубчик

Лук ½ шт.

Белое сухое вино 50 мл

Жирные сливки 100–150 мл

Соль

Перец

Для подачи

Чипсы из пармезана

Свежая петрушка (или микрозелень)

Приготовление

Обрежьте нижнюю часть кочанов, снимите верхние листики, если они повреждены. Разрежьте капусту пополам. Отварите в кипящей подсоленной воде 2–3 мин. Важно: не переварите, капуста должна быть немного хрустящей. Переложите капусту в миску с холодной водой. Это сбережет яркий зеленый цвет и плотную структуру. Нарежьте бекон кубиками. Обжарьте на холодной сковороде на среднем огне — так он постепенно вытопит жир и станет идеально хрустящим. К бекону добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте минуту, затем добавьте чеснок. Осторожно перемешайте, чтобы чеснок не подгорел. Добавьте капусту в сковороду. Жарьте, пока не появится золотистая корочка — это карамелизует природные сахара и добавляет глубины вкуса. Влейте белое вино. Оно поднимет все ароматы со дна сковороды и придаст блюду приятную кислинку. Испаряйте 1–2 мин. Влейте сливки, приправьте солью и перцем. Готовьте еще 1 мин, пока соус слегка загустеет.

Сырные чипсы из пармезана

Натрите пармезан (или другой сыр), выложите небольшие кружочки на пергамент. Запекайте при 180°C 8–10 мин до золотистости. Остудите и получите хрустящие творожные чипсы, которые добавят изюм блюду.

На тарелку выложите брюссельскую капусту в сливочном соусе, сверху посыпьте творожными чипсами и украсьте свежей зеленью.

Брюссельская капуста в сливочном соусе — пример того, как знакомое и недооцененное овощное блюдо может стать гастрономическим открытием. А с простыми советами от профессионального шефа — это еще и очень легко. Попробуйте и, возможно, это будет ваш новый овощной фаворит этого сезона.

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