Булгур с овощами: рецепт полезного гарнира

Приготовьте сытный и ароматный гарнир из булгура с овощами. Эта полезная крупа станет частым гостем на вашем столе!

Блюдо готовится в одной сковороде, что сделает процесс простым и быстрым. Булгур отлично сочетается с овощами и дополнит любое блюдо из мяса, птицы или рыбы.

Ингредиенты булгур 1 ст. вода кипяток 2 ст. морковь 1 шт. перец болгарский 1 шт. лук репчатый 1 шт. зеленый горошек замороженны 70 г кукуруза замороженная 70 г чеснок 2 зубчика сливочное масло 10 г растительное масло 2 ст. л. перец черный молотый соль

Булгур несколько раз промойте в холодной воде. Морковь, лук репчатый, перец болгарский очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь, перец болгарский на среднем огне 1-2 минуты. Всыпьте булгур, все перемешайте и обжарьте еще 4-5 минут. Влейте горячую воду, выложите зеленый горошек, кукурузу, добавьте измельченный чеснок, сливочное масло, соль, перец черный молотый. Перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут до готовности.

Советы:

Замороженный зеленый горошек и кукурузу предварительно размораживать не обязательно.

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