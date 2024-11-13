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Булгур с овощами: рецепт полезного гарнира

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
379
Время на прочтение
1 мин
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Булгур с овощами: рецепт полезного гарнира

Булгур с овощами / Фото: Credits

Приготовьте сытный и ароматный гарнир из булгура с овощами. Эта полезная крупа станет частым гостем на вашем столе!

Блюдо готовится в одной сковороде, что сделает процесс простым и быстрым. Булгур отлично сочетается с овощами и дополнит любое блюдо из мяса, птицы или рыбы. 

Ингредиенты

булгур
1 ст.
вода кипяток
2 ст.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
зеленый горошек замороженны
70 г
кукуруза замороженная
70 г
чеснок
2 зубчика
сливочное масло
10 г
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Булгур несколько раз промойте в холодной воде.
  2. Морковь, лук репчатый, перец болгарский очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь, перец болгарский на среднем огне 1-2 минуты. Всыпьте булгур, все перемешайте и обжарьте еще 4-5 минут. Влейте горячую воду, выложите зеленый горошек, кукурузу, добавьте измельченный чеснок, сливочное масло, соль, перец черный молотый. Перемешайте. 
  4. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут до готовности.

Советы:

Замороженный зеленый горошек и кукурузу предварительно размораживать не обязательно.

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