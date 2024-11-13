Булгур с овощами: рецепт полезного гарнира

Приготовьте сытный и ароматный гарнир из булгура с овощами. Эта полезная крупа станет частым гостем на вашем столе!
Блюдо готовится в одной сковороде, что сделает процесс простым и быстрым. Булгур отлично сочетается с овощами и дополнит любое блюдо из мяса, птицы или рыбы.
Ингредиенты
- булгур
- 1 ст.
- вода кипяток
- 2 ст.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- зеленый горошек замороженны
- 70 г
- кукуруза замороженная
- 70 г
- чеснок
- 2 зубчика
- сливочное масло
- 10 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Булгур несколько раз промойте в холодной воде.
- Морковь, лук репчатый, перец болгарский очистите, промойте и нарежьте на мелкие кубики.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь, перец болгарский на среднем огне 1-2 минуты. Всыпьте булгур, все перемешайте и обжарьте еще 4-5 минут. Влейте горячую воду, выложите зеленый горошек, кукурузу, добавьте измельченный чеснок, сливочное масло, соль, перец черный молотый. Перемешайте.
- Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 15 минут до готовности.
Советы:
Замороженный зеленый горошек и кукурузу предварительно размораживать не обязательно.
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