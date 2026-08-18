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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
54
Время на прочтение
3 мин

Булочки с беконом и моцареллой: рецепт ароматной выпечки

Румяное дрожжевое тесто, хрустящий бекон, тягучая моцарелла и аромат сушеного базилика — у этих булочек есть все шансы стать новым фаворитом домашней выпечки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Есть рецепты, для которых требуется десяток ингредиентов и немалое терпение. А есть и такие, которые работают по другому принципу: несколько простых продуктов, немного времени — и кухня наполняется ароматом свежей выпечки.

Именно такими и являются булочки с беконом и моцареллой, рецепт которых был опубликован на странице katherine.nari. Внутри — сочный бекон и расплавленный сыр, а в самом тесте есть сливочное масло и щепотка сушеного базилика.

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

  • пшеничной муки — 400 г

  • свежие дрожжи — 18 г

  • сахар

  • теплой воды (около 40°C) — 240 мл

  • соль

  • мягкое сливочное масло — 40 г

  • сушеный базилик

Для начинки

  • бекон — 200 г

  • моцарелла — 200 г

  • немного дополнительного сыра для посыпки

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

  1. В большой миске смешайте свежие дрожжи, сахар и тёплую воду.

  2. Перемешайте, чтобы дрожжи начали растворяться.

  3. Добавьте муку и соль и замесите тесто.

  4. Когда оно начнёт собираться в однородную массу, добавьте мягкое сливочное масло и сушёный базилик.

  5. Теперь самая важная часть — хорошо вымесить тесто. Оно может немного липнуть к рукам, но не должно быть слишком жидким. В результате масса должна стать гладкой, эластичной и упругой.

  6. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто примерно на 60 минут. Ориентируйтесь не только на время, тесто должно увеличиться примерно в 1,5 раза.

  7. Готовое тесто разделите на 8 одинаковых частей.

  8. Каждую часть раскатайте в прямоугольник.

  9. В середину выложите натертую моцареллу и бекон.

  10. Сверните тесто в рулет, а затем разрежьте получившийся рулет пополам вдоль.

  11. Две половинки скрутите между собой и сформируйте красивую спираль. Именно благодаря этому хитрому приёму начинка выглядывает наружу, а готовые булочки приобретают особенно аппетитный вид.

  12. Переложите булочки на противень, застеленный пергаментом.

  13. Накройте и оставьте ещё примерно на 20 мин.

  14. Этот короткий этап поможет тесту стать пышным и воздушным.

  15. Перед тем как поставить в духовку, слегка сбрызните булочки водой и посыпьте сверху дополнительным количеством сыра.

  16. Выпекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке около 15 минут, до появления красивой золотисто-румяной корочки.

  17. Доставайте, когда сыр расплавится, края станут золотистыми, а на кухне начнёт пахнуть так, что ждать остывания будет уже невозможно.

Советы

  • Не спешите добавлять много муки, если тесто немного прилипает к рукам. Для дрожжевого теста это нормально. Лучше хорошо его вымесить, чем сделать массу слишком плотной.

  • Следите за температурой воды: она должна быть тёплой, но не горячей. Примерно 40°C — оптимальный ориентир для этого рецепта.

Булочки с беконом и моцареллой — именно тот случай, когда домашняя выпечка выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Немного времени на тесто, простая начинка — и на столе появляются румяные, ароматные булочки с сырной начинкой и хрустящими краями.

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