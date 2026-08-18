Булочки с беконом и моцареллой: рецепт ароматной выпечки

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

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Есть рецепты, для которых требуется десяток ингредиентов и немалое терпение. А есть и такие, которые работают по другому принципу: несколько простых продуктов, немного времени — и кухня наполняется ароматом свежей выпечки.

Именно такими и являются булочки с беконом и моцареллой, рецепт которых был опубликован на странице katherine.nari. Внутри — сочный бекон и расплавленный сыр, а в самом тесте есть сливочное масло и щепотка сушеного базилика.

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Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

пшеничной муки — 400 г

свежие дрожжи — 18 г

сахар

теплой воды (около 40°C) — 240 мл

соль

мягкое сливочное масло — 40 г

сушеный базилик

Для начинки

бекон — 200 г

моцарелла — 200 г

немного дополнительного сыра для посыпки

Булочки с беконом и моцареллой tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

В большой миске смешайте свежие дрожжи, сахар и тёплую воду. Перемешайте, чтобы дрожжи начали растворяться. Добавьте муку и соль и замесите тесто. Когда оно начнёт собираться в однородную массу, добавьте мягкое сливочное масло и сушёный базилик. Теперь самая важная часть — хорошо вымесить тесто. Оно может немного липнуть к рукам, но не должно быть слишком жидким. В результате масса должна стать гладкой, эластичной и упругой. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто примерно на 60 минут. Ориентируйтесь не только на время, тесто должно увеличиться примерно в 1,5 раза. Готовое тесто разделите на 8 одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в прямоугольник. В середину выложите натертую моцареллу и бекон. Сверните тесто в рулет, а затем разрежьте получившийся рулет пополам вдоль. Две половинки скрутите между собой и сформируйте красивую спираль. Именно благодаря этому хитрому приёму начинка выглядывает наружу, а готовые булочки приобретают особенно аппетитный вид. Переложите булочки на противень, застеленный пергаментом. Накройте и оставьте ещё примерно на 20 мин. Этот короткий этап поможет тесту стать пышным и воздушным. Перед тем как поставить в духовку, слегка сбрызните булочки водой и посыпьте сверху дополнительным количеством сыра. Выпекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке около 15 минут, до появления красивой золотисто-румяной корочки. Доставайте, когда сыр расплавится, края станут золотистыми, а на кухне начнёт пахнуть так, что ждать остывания будет уже невозможно.

Советы

Не спешите добавлять много муки, если тесто немного прилипает к рукам. Для дрожжевого теста это нормально. Лучше хорошо его вымесить, чем сделать массу слишком плотной.

Следите за температурой воды: она должна быть тёплой, но не горячей. Примерно 40°C — оптимальный ориентир для этого рецепта.

Булочки с беконом и моцареллой — именно тот случай, когда домашняя выпечка выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Немного времени на тесто, простая начинка — и на столе появляются румяные, ароматные булочки с сырной начинкой и хрустящими краями.

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