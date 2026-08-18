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Булочки с беконом и моцареллой: рецепт ароматной выпечки
Румяное дрожжевое тесто, хрустящий бекон, тягучая моцарелла и аромат сушеного базилика — у этих булочек есть все шансы стать новым фаворитом домашней выпечки.
Есть рецепты, для которых требуется десяток ингредиентов и немалое терпение. А есть и такие, которые работают по другому принципу: несколько простых продуктов, немного времени — и кухня наполняется ароматом свежей выпечки.
Именно такими и являются булочки с беконом и моцареллой, рецепт которых был опубликован на странице katherine.nari. Внутри — сочный бекон и расплавленный сыр, а в самом тесте есть сливочное масло и щепотка сушеного базилика.
Ингредиенты
Для теста
пшеничной муки — 400 г
свежие дрожжи — 18 г
сахар
теплой воды (около 40°C) — 240 мл
соль
мягкое сливочное масло — 40 г
сушеный базилик
Для начинки
бекон — 200 г
моцарелла — 200 г
немного дополнительного сыра для посыпки
Приготовление
В большой миске смешайте свежие дрожжи, сахар и тёплую воду.
Перемешайте, чтобы дрожжи начали растворяться.
Добавьте муку и соль и замесите тесто.
Когда оно начнёт собираться в однородную массу, добавьте мягкое сливочное масло и сушёный базилик.
Теперь самая важная часть — хорошо вымесить тесто. Оно может немного липнуть к рукам, но не должно быть слишком жидким. В результате масса должна стать гладкой, эластичной и упругой.
Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто примерно на 60 минут. Ориентируйтесь не только на время, тесто должно увеличиться примерно в 1,5 раза.
Готовое тесто разделите на 8 одинаковых частей.
Каждую часть раскатайте в прямоугольник.
В середину выложите натертую моцареллу и бекон.
Сверните тесто в рулет, а затем разрежьте получившийся рулет пополам вдоль.
Две половинки скрутите между собой и сформируйте красивую спираль. Именно благодаря этому хитрому приёму начинка выглядывает наружу, а готовые булочки приобретают особенно аппетитный вид.
Переложите булочки на противень, застеленный пергаментом.
Накройте и оставьте ещё примерно на 20 мин.
Этот короткий этап поможет тесту стать пышным и воздушным.
Перед тем как поставить в духовку, слегка сбрызните булочки водой и посыпьте сверху дополнительным количеством сыра.
Выпекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке около 15 минут, до появления красивой золотисто-румяной корочки.
Доставайте, когда сыр расплавится, края станут золотистыми, а на кухне начнёт пахнуть так, что ждать остывания будет уже невозможно.
Советы
Не спешите добавлять много муки, если тесто немного прилипает к рукам. Для дрожжевого теста это нормально. Лучше хорошо его вымесить, чем сделать массу слишком плотной.
Следите за температурой воды: она должна быть тёплой, но не горячей. Примерно 40°C — оптимальный ориентир для этого рецепта.
Булочки с беконом и моцареллой — именно тот случай, когда домашняя выпечка выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Немного времени на тесто, простая начинка — и на столе появляются румяные, ароматные булочки с сырной начинкой и хрустящими краями.