Булочки с кардамоном и корицей: рецепт ароматной выпечки

Аромат свежей выпечки, наполняющий дом теплом и уютом, всегда создает особое настроение. Булочки с кардамоном и корицей – настоящее наслаждение, которое перенесет вас в мир нежных пряных ароматов и сладкого удовольствия.

На странице annasimiachko поделились рецептом, который точно станет вашим любимым. Эти булочки поразят не только своим вкусом, но и видом, ведь у них оригинальная форма, которая делает их еще более аппетитными.

Ингредиенты Молоко 250 мл Сахар 260 г Корица 2 пакетика Семена кардамона 10 шт. Яйцо 1 шт. Яичные желтки 4 шт. Сливочное масло 300 г Свежие дрожжи 25 г Мука 500 г Ванильный сахар 15 г Соль

Приготовление:

Нагрейте молоко вместе с семенами кардамона и оставьте настояться на 2 часа. После этого процедите через сито, чтобы избавиться от семян. В большой миске соедините молоко, 20 г сахара, дрожжи и 100 г просеянной муки. Перемешайте до однородности и оставьте опару на 40 минут в теплом месте. Она должна стать воздушной и увеличиться в объеме. К готовой опаре добавьте яйцо, 3 желтка, 40 г сахара, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Просейте оставшуюся муку и постепенно добавляйте в смесь, замешивайте в мягкое тесто. Когда тесто будет однородным, введите 100 г сливочного масла комнатной температуры и хорошо вмешайте его. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и месите, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Это займет около 10–15 минут. Затем положите тесто в большую миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Пока тесто подходит, подготовьте начинку. Соедините 100 г сливочного масла с корицей и 100 г сахара. Размешайте до однородной смеси. Когда тесто поднимется, выложите его на присыпанную мукой поверхность и раскатайте в прямоугольник. Равномерно размажьте начинку по всей поверхности теста. Сложите тесто "конвертом" и разрежьте на полоски. Каждую полоску разрежьте не до конца, а затем закрутите. Выложите их на противень, застеленный пергаментом и смажьте желтком для золотистой корочки. Оставьте булочки в теплом месте на 40 минут, чтобы они поднялись. Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте булочки в течение 20–25 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

#рекомендации ♬ Little Things — Adrian Berenguer @annasimiachko Сохраняйте рецепт невероятно вкусных кардамоновых булочек с корицей. В рецепте указано общее количество ингредиентов. -500гр -ванильный сахар-15гр -щепотка соли Подогреваем молоко с семенами кардамона. Оставляем настояться на 2 часа. Процеживаем через сито. Приготовим опару. В глубокой миске объединяем молоко, 20 г сахара, дрожжи и 100 г муки. Оставляем на 40 минут. В опару добавляем яйцо, 3 желтка, 40 грамм сахара, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Просеиваем остаток муки и замешиваем тесто. Как только вся мука вмешивается, добавляем 100гр сливочного масла комнатной температуры. Присыпаем поверхность мукой и замешиваем тесто, пока не перестанет липнуть в руки, это может занять 10-15мин. Тесто оставляем на 1,5 часа в теплом месте. Сливочное масло комнатной температуры перемешиваем с корицей, сахаром 100гр. На присыпанную мукой поверхность выкладываем тесто и раскатываем в прямоугольник. Перемазываем маслом с корицей и сахаром. Складываем тесто конвертом. Разрезаем на полоски как показано на видео. Каждую полоску разрезаем не до конца. Формируем булочки как на видео и выкладываем на пергамент. Смазываем желтком. Оставляем в теплом месте на 40 минут. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 20-25 минут. Вкусный рецепт

Этот рецепт – настоящая кулинарная магия, которая превращает простые ингредиенты в произведение искусства. Благодаря сочетанию пряностей, нежного теста и золотистой корочки эти булочки непременно подчинят ваше сердце и вкусовые рецепторы.

Недавно мы писали о том, как приготовить шоколадно-банановые булочки.

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