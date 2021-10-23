Булочки с корицей на сковороде — простой рецепт

Приготовить вкусные булочки с ароматной начинкой можно даже без духовки.
По этому рецепту вы сможете сделать булочки с корицей на сковороде. Особенность этого десерта заключается в сочетании двух видов теста, благодаря которому в готовых булочек получается листовая и рыхлая текстура.
Ингредиенты
1 тесто:
- 200 г муки
- 125 г сливочного масла
- щепотка соли
2 тесто:
- 3 г дрожжей
- 250 г муки
- 140 г молока
- 2 ст.л сахара
- 25 г растительного масла
Для начинки:
- 3 ст.л сахара
- 2 ч.л молотой корицы
Время приготовления: 60 минут
Пошаговый рецепт:
1. Сначала приготовим дрожжевое тесто. В просеянную муку высыпаем сухие прессованные дрожжи и 2 ст. л сахара. Хорошо перемешиваем. Добавляем молоко и 25 г растительного масла. Объединяем ингредиенты и замешиваем тесто руками. Процесс занимает около 10 минут. Затем формируем из теста упругий шарик, накрываем и оставляем отдыхать на 30 минут.
2. В это время приготовим песочное тесто. Просеиваем муку в миску, сюда же отправляем щепотку соли и растопленное сливочное масло. Смешиваем ингредиенты с помощью лопатки, а затем хорошо вымешиваем руками. Готовое тесто также накрываем и оставляем в тепле на 20 минут.
3. Отстоянное тесто делим на шесть равных частей. Из дрожжевого формируем шарики, чтобы оно не обветривалось. Песочное тесто также скатываем шариками.
4. Шарик дрожжевого теста немного приминают и кладем в центр нее песочное. Защипываем края сверху, будто лепим вареник или пирожки с начинкой. С помощью скалки раскатываем его в прямоугольный пласт.
5. Корицу смешиваем с сахаром. Смазываем пласт теста растопленным сливочным маслом. Посыпаем сверху смесью сахара и корицы, составляем с двух сторон, оставляя примерно треть начальной ширины. Раскатываем скалкой, формируя длинную полоску. Чем тоньше она выйдет, тем более листовыми выйдут булочки.
6. Скручиваем трубочкой, которую разрезаем пополам. Так у нас получится две булочки. Эту же процедуру повторяем со всеми кусочками теста.
7. Разрезаем трубочки с начинкой из сахара и корицы пополам, немного прижимаем их. Обжариваем на растительном масле. Для начала стоит выложить их на хорошо прогретую сковороду и подрумянить с обеих сторон, а затем накрыть крышкой и довести до готовности на медленном огне.
По желанию можно запечь их и в духовке. Ставим срезом вверх в форму для выпекания, накрываем полотенцем и оставляем в покое на 30-40 минут. За это время булочки немного увеличатся в объеме. Выпекаем 20-25 минут при температуре 180°C.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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