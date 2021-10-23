Булочки с корицей на сковороде — простой рецепт

Приготовить вкусные булочки с ароматной начинкой можно даже без духовки.

По этому рецепту вы сможете сделать булочки с корицей на сковороде. Особенность этого десерта заключается в сочетании двух видов теста, благодаря которому в готовых булочек получается листовая и рыхлая текстура.

Ингредиенты

1 тесто:

200 г муки

125 г сливочного масла

щепотка соли

2 тесто:

3 г дрожжей

250 г муки

140 г молока

2 ст.л сахара

25 г растительного масла

Для начинки:

3 ст.л сахара

2 ч.л молотой корицы

Время приготовления: 60 минут

Пошаговый рецепт:

1. Сначала приготовим дрожжевое тесто. В просеянную муку высыпаем сухие прессованные дрожжи и 2 ст. л сахара. Хорошо перемешиваем. Добавляем молоко и 25 г растительного масла. Объединяем ингредиенты и замешиваем тесто руками. Процесс занимает около 10 минут. Затем формируем из теста упругий шарик, накрываем и оставляем отдыхать на 30 минут.

2. В это время приготовим песочное тесто. Просеиваем муку в миску, сюда же отправляем щепотку соли и растопленное сливочное масло. Смешиваем ингредиенты с помощью лопатки, а затем хорошо вымешиваем руками. Готовое тесто также накрываем и оставляем в тепле на 20 минут.

3. Отстоянное тесто делим на шесть равных частей. Из дрожжевого формируем шарики, чтобы оно не обветривалось. Песочное тесто также скатываем шариками.

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4. Шарик дрожжевого теста немного приминают и кладем в центр нее песочное. Защипываем края сверху, будто лепим вареник или пирожки с начинкой. С помощью скалки раскатываем его в прямоугольный пласт.

5. Корицу смешиваем с сахаром. Смазываем пласт теста растопленным сливочным маслом. Посыпаем сверху смесью сахара и корицы, составляем с двух сторон, оставляя примерно треть начальной ширины. Раскатываем скалкой, формируя длинную полоску. Чем тоньше она выйдет, тем более листовыми выйдут булочки.

6. Скручиваем трубочкой, которую разрезаем пополам. Так у нас получится две булочки. Эту же процедуру повторяем со всеми кусочками теста.

7. Разрезаем трубочки с начинкой из сахара и корицы пополам, немного прижимаем их. Обжариваем на растительном масле. Для начала стоит выложить их на хорошо прогретую сковороду и подрумянить с обеих сторон, а затем накрыть крышкой и довести до готовности на медленном огне.

По желанию можно запечь их и в духовке. Ставим срезом вверх в форму для выпекания, накрываем полотенцем и оставляем в покое на 30-40 минут. За это время булочки немного увеличатся в объеме. Выпекаем 20-25 минут при температуре 180°C.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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