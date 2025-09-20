Булочки с корицей и крем-сыром: рецепт мягкой и ароматной выпечки

Булочки с корицей и крем-сыром / © Credits

Именно поэтому кулинарные блогеры по всему миру делятся своими любимыми рецептами этой классической выпечки. Одним из самых удачных вариантов поделилась автор кулинарной страницы Baked by Laora, которая начала серию простых рецептов «будничной выпечки» для семьи.

Ингредиенты

Тесто

Пшеничная мука 550 г

Теплое молоко 200 мл

Яйца 2 шт.

Сливочное масло 100 г

Свежие дрожжи 32 г

Сахар 30 г

Соль

Сливки 150 мл

Начинка

Сливочное масло 200 г

Коричневый сахар 200 г

Корица 4-5 ч. л

Глазурь

Крем-сыр 100 г

Сливочное масло 50 г

Сахарная пудра 100 г

Ванильный экстракт 1 ст. л

Приготовление

Дрожжи растворите в теплом молоке, добавьте яйца, сахар и соль. Всыпьте муку и замешайте. Используйте миксер с крючками для теста, 3-4 мин на средней скорости. Добавьте масло и вымешивайте еще 8-10 мин, пока тесто не станет гладким и эластичным. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто раскатайте в прямоугольник примерно 30×40 см. Равномерно намажьте начинкой из масла, сахара и корицы, затем сверните в рулет. С помощью кулинарной нити или ножа поделите рулет на 8 равных частей. Выложите их в форму для запекания. Накройте форму пленкой и полотенцем и оставьте еще на 40 мин. Перед выпеканием залейте булочки сливками, они сделают выпечку особенно нежной. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте 20-25 мин до золотистой корочки. Взбейте крем-сыр, масло, сахарную пудру и ваниль до однородности. Смажьте еще теплые булочки.

Советы

Если любите более насыщенный аромат, добавьте щепотку мускатного ореха или кардамона в начинку.

Булочки можно приготовить заранее и заморозить перед вторым поднятием. Достаточно достать их вечером из морозилки, оставить на ночь в холодильнике и утром просто выпечь.

Эта выпечка — настоящее доказательство того, что иногда счастье можно вместить в тарелку. Булочки с корицей прекрасно подойдут для семейного завтрака, дружеских посиделок или как сладкий сюрприз для любимого человека.