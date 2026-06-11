Булочки с творогом и домашним клубничным джемом: рецепт ароматной выпечки

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

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Пышные дрожжевые булочки с золотистой корочкой, нежной творожной начинкой и ароматным клубничным джемом — о рецепте именно такого лакомства рассказала автор страницы Katherine Nari. И это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит не хуже десертов с витрины модной пекарни.

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

мука — 300 г

сахар — 50 г

сливочное масло — 40 г

молоко — 125 мл

яйца — 1 шт.

прессованные дрожжи — 15 г

соль — щепотка

Для клубничного джема

клубника — 300 г

сахар — 80-90 г

лимонный сок 2 ч. л

Для сырной начинки

творог — 180 г

желток — 1 шт.

сахар — 20 г

кукурузный крахмал — 10 г

Для штрейзеля

мука — 30 г

сахар — 12-14 г

холодное сливочное масло 20 г

Для смазки

желток — 1 шт.

молоко — 1 ст. л

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

Растворите дрожжи в молоке комнатной температуры. В большую миску просейте муку, добавьте сахар, яйцо, соль и молоко с дрожжами. Замесите тесто до объединения ингредиентов. Переложите его на рабочую поверхность и постепенно введите мягкое сливочное масло. Вымешивайте до эластичности, тесто должно оставаться мягким и слегка липким. Смажьте миску маслом, переложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме. Клубнику выложите в сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Когда ягоды пустят сок, доведите смесь до кипения. Добавьте лимонный сок, уменьшите огонь и варите примерно 20 мин до загустения, периодически помешивайте и снимайте пену. По желанию перебейте джем блендером или оставьте с кусочками ягод. Полностью охладите. Смешайте творог, желток, сахар и кукурузный крахмал до однородной консистенции. Соедините холодное сливочное масло, муку и сахар. Перетрите руками до образования мелкой крошки. Не вымешивайте слишком долго, чтобы масло не растаяло. Готовое тесто разделите на 6 равных частей и сформируйте шарики. Выложите на противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30-40 мин. После расстойки сделайте в центре каждой булочки углубление стаканом или руками. Смажьте поверхность смесью желтка и молока. В центр выложите творожную начинку, сверху добавьте клубничный джем. Посыпьте штрейзелем. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте булочки 15-20 мин до золотистого цвета. Готовую выпечку полностью охладите перед подачей.

Совет

Лучше всего эти булочки сочетаются в день выпекания с чашкой кофе, чая или холодного молока. А если клубничный сезон уже завершился, джем можно приготовить из замороженных ягод, результат будет не менее ароматным.

Эти булочки с творогом и клубничным джемом нежные, ароматные и по-домашнему теплые. Они напоминают о неспешных выходных и удовольствие от простых вещей.

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