- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Булочки с творогом и домашним клубничным джемом: рецепт ароматной выпечки
Симфония воздушного теста, кремовой творожной начинки, насыщенного домашнего джема и хрустящего штрейзеля сверху создают булочки, которые хочется подать к воскресному завтраку, взять на пикник или приготовить для гостей.
Пышные дрожжевые булочки с золотистой корочкой, нежной творожной начинкой и ароматным клубничным джемом — о рецепте именно такого лакомства рассказала автор страницы Katherine Nari. И это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит не хуже десертов с витрины модной пекарни.
Ингредиенты
Для теста
мука — 300 г
сахар — 50 г
сливочное масло — 40 г
молоко — 125 мл
яйца — 1 шт.
прессованные дрожжи — 15 г
соль — щепотка
Для клубничного джема
клубника — 300 г
сахар — 80-90 г
лимонный сок 2 ч. л
Для сырной начинки
творог — 180 г
желток — 1 шт.
сахар — 20 г
кукурузный крахмал — 10 г
Для штрейзеля
мука — 30 г
сахар — 12-14 г
холодное сливочное масло 20 г
Для смазки
желток — 1 шт.
молоко — 1 ст. л
Приготовление
Растворите дрожжи в молоке комнатной температуры.
В большую миску просейте муку, добавьте сахар, яйцо, соль и молоко с дрожжами.
Замесите тесто до объединения ингредиентов.
Переложите его на рабочую поверхность и постепенно введите мягкое сливочное масло.
Вымешивайте до эластичности, тесто должно оставаться мягким и слегка липким.
Смажьте миску маслом, переложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.
Клубнику выложите в сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь.
Когда ягоды пустят сок, доведите смесь до кипения.
Добавьте лимонный сок, уменьшите огонь и варите примерно 20 мин до загустения, периодически помешивайте и снимайте пену.
По желанию перебейте джем блендером или оставьте с кусочками ягод.
Полностью охладите.
Смешайте творог, желток, сахар и кукурузный крахмал до однородной консистенции.
Соедините холодное сливочное масло, муку и сахар.
Перетрите руками до образования мелкой крошки. Не вымешивайте слишком долго, чтобы масло не растаяло.
Готовое тесто разделите на 6 равных частей и сформируйте шарики.
Выложите на противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30-40 мин.
После расстойки сделайте в центре каждой булочки углубление стаканом или руками.
Смажьте поверхность смесью желтка и молока.
В центр выложите творожную начинку, сверху добавьте клубничный джем.
Посыпьте штрейзелем.
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте булочки 15-20 мин до золотистого цвета.
Готовую выпечку полностью охладите перед подачей.
Совет
Лучше всего эти булочки сочетаются в день выпекания с чашкой кофе, чая или холодного молока. А если клубничный сезон уже завершился, джем можно приготовить из замороженных ягод, результат будет не менее ароматным.
Эти булочки с творогом и клубничным джемом нежные, ароматные и по-домашнему теплые. Они напоминают о неспешных выходных и удовольствие от простых вещей.