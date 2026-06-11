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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
69
Время на прочтение
2 мин

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом: рецепт ароматной выпечки

Симфония воздушного теста, кремовой творожной начинки, насыщенного домашнего джема и хрустящего штрейзеля сверху создают булочки, которые хочется подать к воскресному завтраку, взять на пикник или приготовить для гостей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Пышные дрожжевые булочки с золотистой корочкой, нежной творожной начинкой и ароматным клубничным джемом — о рецепте именно такого лакомства рассказала автор страницы Katherine Nari. И это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит не хуже десертов с витрины модной пекарни.

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

Для теста

  • мука — 300 г

  • сахар — 50 г

  • сливочное масло — 40 г

  • молоко — 125 мл

  • яйца — 1 шт.

  • прессованные дрожжи — 15 г

  • соль — щепотка

Для клубничного джема

  • клубника — 300 г

  • сахар — 80-90 г

  • лимонный сок 2 ч. л

Для сырной начинки

  • творог — 180 г 

  • желток — 1 шт.

  • сахар — 20 г

  • кукурузный крахмал — 10 г

Для штрейзеля

  • мука — 30 г

  • сахар — 12-14 г

  • холодное сливочное масло 20 г

Для смазки

  • желток — 1 шт.

  • молоко — 1 ст. л

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Булочки с творогом и домашним клубничным джемом tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

  1. Растворите дрожжи в молоке комнатной температуры.

  2. В большую миску просейте муку, добавьте сахар, яйцо, соль и молоко с дрожжами.

  3. Замесите тесто до объединения ингредиентов.

  4. Переложите его на рабочую поверхность и постепенно введите мягкое сливочное масло.

  5. Вымешивайте до эластичности, тесто должно оставаться мягким и слегка липким.

  6. Смажьте миску маслом, переложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.

  7. Клубнику выложите в сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь.

  8. Когда ягоды пустят сок, доведите смесь до кипения.

  9. Добавьте лимонный сок, уменьшите огонь и варите примерно 20 мин до загустения, периодически помешивайте и снимайте пену.

  10. По желанию перебейте джем блендером или оставьте с кусочками ягод.

  11. Полностью охладите.

  12. Смешайте творог, желток, сахар и кукурузный крахмал до однородной консистенции.

  13. Соедините холодное сливочное масло, муку и сахар.

  14. Перетрите руками до образования мелкой крошки. Не вымешивайте слишком долго, чтобы масло не растаяло.

  15. Готовое тесто разделите на 6 равных частей и сформируйте шарики.

  16. Выложите на противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30-40 мин.

  17. После расстойки сделайте в центре каждой булочки углубление стаканом или руками.

  18. Смажьте поверхность смесью желтка и молока.

  19. В центр выложите творожную начинку, сверху добавьте клубничный джем.

  20. Посыпьте штрейзелем.

  21. Разогрейте духовку до 180°C.

  22. Выпекайте булочки 15-20 мин до золотистого цвета.

  23. Готовую выпечку полностью охладите перед подачей.

Совет

Лучше всего эти булочки сочетаются в день выпекания с чашкой кофе, чая или холодного молока. А если клубничный сезон уже завершился, джем можно приготовить из замороженных ягод, результат будет не менее ароматным.

Эти булочки с творогом и клубничным джемом нежные, ароматные и по-домашнему теплые. Они напоминают о неспешных выходных и удовольствие от простых вещей.

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Дата публикации
Количество просмотров
69
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