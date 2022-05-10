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Булочки с весенней зеленью: ярко и вкусно

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Булочки с весенней зеленью: ярко и вкусно

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Для приготовления булочек вам понадобится сорок минут.

Булочки бывают золотистыми, шоколадными, оранжевыми и иногда нежно-салатными. Необязательно укропными, но очень травянистыми. Каким быть их аромату – кинзы, петрушки или эстрагона – решать вам!

Ингредиенты на 9 порций:

  • 2 ст. муки
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 100 г охлажденного и нарезанного кубиками масла
  • 3/4 ст. молока
  • 1/2 ст. свежего укропа
  • 3-4 стрелки зеленого лука
  • 1/2 ст. натертого сыра чеддер

Разогреть духовку до 220°С. Смешать первые четыре ингредиента в большой миске. Добавить масло и перетереть кончиками пальцев или двумя ножами до состояния между пастой и крошкой. Добавить молоко, нарезанный зеленый лук, укроп, сыр и вымешать.

Тесто может выглядеть немного сухим, но это временно. Раскатать или растянуть его в пласт приблизительно 20х20 см и разрезать его на 9 квадратов. Выложить заготовки на пергаментную бумагу и выпекать 25 минут или до золотистого цвета.

Вкуснее всего булочки есть теплыми и с молоком.

София Яроцкая

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