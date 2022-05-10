Булочки с весенней зеленью: ярко и вкусно

Для приготовления булочек вам понадобится сорок минут.

Булочки бывают золотистыми, шоколадными, оранжевыми и иногда нежно-салатными. Необязательно укропными, но очень травянистыми. Каким быть их аромату – кинзы, петрушки или эстрагона – решать вам!

Ингредиенты на 9 порций:

2 ст. муки

1 ст. л. сахара

2 1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

100 г охлажденного и нарезанного кубиками масла

3/4 ст. молока

1/2 ст. свежего укропа

3-4 стрелки зеленого лука

1/2 ст. натертого сыра чеддер

Разогреть духовку до 220°С. Смешать первые четыре ингредиента в большой миске. Добавить масло и перетереть кончиками пальцев или двумя ножами до состояния между пастой и крошкой. Добавить молоко, нарезанный зеленый лук, укроп, сыр и вымешать.

Тесто может выглядеть немного сухим, но это временно. Раскатать или растянуть его в пласт приблизительно 20х20 см и разрезать его на 9 квадратов. Выложить заготовки на пергаментную бумагу и выпекать 25 минут или до золотистого цвета.

Вкуснее всего булочки есть теплыми и с молоком.

София Яроцкая

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