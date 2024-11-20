Бульон с потрошками по-одесски: рецепт с душой от Саввы Либкина

В каждой тарелке этого теплого и ароматного блюда воплощена вся душа южного города. Бульон с потрошками — это не просто еда, это настоящий кулинарный оберег, который согревает сердце, возвращает силы и дарит чувство уюта даже в самые хмурые дни.

Как говорят в Одессе: "Бульон — это не просто первое блюдо, это первая любовь". Это блюдо, наваристое, как одесский юмор, теплое, как южный ветер и искреннее, как приветствие одессита, занимает особое место в кулинарном сердце города. Савва Либкин рассказал, что приготовить такой бульон может каждый, даже если вы не повар, а просто любитель.

Почему приготовление бульона – особый ритуал

По словам ресторатора, бульон в Одессе больше, чем просто блюдо. Это традиция, передающаяся из поколения в поколение. Это запах родного дома, тепло бабушкиной кухни и уютные вечера за большим столом в кругу семьи. Его варят не спеша и с любовью.

Одесситы верят, что бульон может не только согреть тело, но и успокоить душу. Поэтому готовят его из лучших продуктов и обязательно вкладывают в него нечто большее, чем просто кулинарное мастерство.

Ингредиенты Куриные потрошки (сердце, печень, желудок) 500 г Курица фермерская 2 кг Корень сельдерея 1 шт. Корень петрушки 1 шт. Корень пастернака 1 шт. Лук репчатый 2 шт. Морковь 2 шт. Лавровое письмо 2 шт. Соль Лапша домашняя 200 г

Приготовление:

Тщательно промойте куриные потрошки под проточной водой в течение 15 минут. Положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Как говорят в Одессе, "снимайте пену так, как будто это лишние проблемы в жизни". Добавьте в кастрюлю очищенную морковь, корни сельдерея, петрушки и пастернака. Лук можно разрезать пополам для более насыщенного вкуса. Не забудьте про лавровый лист и несколько горошин черного перца. Варите на маленьком огне примерно час. Тщательно промойте сердце, печень и желудок, удалите лишние пленки. Желудок и сердце нарежьте на небольшие кусочки, а печень оставьте целиком – это придаст текстурное разнообразие блюду. Через час добавьте потроха к бульону и варите еще 30–40 минут на маленьком огне. Отрегулируйте количество соли. Как сказал бы мудрый одессит: "Солите так, чтобы вкус был не просто соленый, а чтобы на душе стало сладко". Перед подачей извлеките из бульона овощи, добавьте мелко нарезанную зелень и зубчик чеснока для аромата. Если хотите сделать блюдо еще вкуснее, добавьте домашнюю лапшу.

Одесский бульон — это больше, чем просто кулинарное удовольствие. Это вкус детства, напоминание о родных и о том, что даже в трудные времена есть нечто, что может согреть и подарить чувство безопасности.

Говорят, что за тарелкой такого бульона решаются самые сложные жизненные вопросы, ведь он возвращает силы и делает жизнь немного ярче. "Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить за тарелкой хорошего бульона", — говорят в Одессе.

Такой бульон подарит вам не только тепло, но и кусочек одесской атмосферы. Поэтому даже если вы живете далеко от Черного моря, приготовив этот бульон, вы почувствуете себя ближе к городу, где каждое блюдо — это маленькая история, наполненная вкусом и любовью.

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