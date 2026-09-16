Бульонные кубики: рецепт заготовки, которая пригодится во время отключений света

Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika» / © Instagram

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На странице flavorsbyvika рассказали об идее практичной заготовки, которая пригодится во время отключений света или просто в те дни, когда готовить совсем не хочется. Бульонные кубики можно приготовить с курицей или сделать овощные, в зависимости от того, какой вкус и консистенцию вы предпочитаете.

Ингредиенты болгарский перец 1 шт. крупный лук 1 шт. крупная морковь 1 шт. курица (филе бедра или обычное куриное филе) 300–400 г соль перец куркума любимые специи свежая зелень, например, укроп

Если приготовить кубики без курицы, они будут овощными, а готовый бульон получится более прозрачным.

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Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika» / © Instagram

Приготовление

Овощи помойте и нарежьте произвольными кусочками. Курицу также нарежьте. Обжарьте всё вместе на слабом огне до полной готовности мяса. Затем добавьте соль, перец и специи по вкусу. Переложите смесь в блендер, добавьте свежую зелень и измельчите до однородной массы. Готовую смесь разложите в силиконовые формочки или выложите на пергамент прямоугольным слоем. Отправьте в морозилку до полного застывания. Замороженные кубики достаньте из формочек и переложите в пакет. Если замораживали массу на пергаменте, просто нарежьте её на порционные кубики.

Такая заготовка действительно может сэкономить немало времени. Достаньте один кубик, когда нужно быстро приготовить бульон. А если хотите получить максимально чистый бульон без мелких кусочков овощей и зелени, просто процедите его через марлю.

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Домашние бульонные кубики — это тот случай, когда несколько часов подготовки превращаются в десятки быстрых решений в будущем. Заморозили, достали при необходимости — и вкусная основа для блюда уже готова.

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