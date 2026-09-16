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Бульонные кубики: рецепт заготовки, которая пригодится во время отключений света
Домашние бульонные кубики — простой способ иметь под рукой основу для горячего бульона, соуса или любимого блюда. Их можно приготовить заранее, хранить в морозилке и использовать тогда, когда совсем нет времени на готовку.
На странице flavorsbyvika рассказали об идее практичной заготовки, которая пригодится во время отключений света или просто в те дни, когда готовить совсем не хочется. Бульонные кубики можно приготовить с курицей или сделать овощные, в зависимости от того, какой вкус и консистенцию вы предпочитаете.
Ингредиенты
- болгарский перец
- 1 шт.
- крупный лук
- 1 шт.
- крупная морковь
- 1 шт.
- курица (филе бедра или обычное куриное филе)
- 300–400 г
- соль
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- перец
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- куркума
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- любимые специи
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- свежая зелень, например, укроп
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Если приготовить кубики без курицы, они будут овощными, а готовый бульон получится более прозрачным.
Приготовление
Овощи помойте и нарежьте произвольными кусочками.
Курицу также нарежьте.
Обжарьте всё вместе на слабом огне до полной готовности мяса.
Затем добавьте соль, перец и специи по вкусу.
Переложите смесь в блендер, добавьте свежую зелень и измельчите до однородной массы.
Готовую смесь разложите в силиконовые формочки или выложите на пергамент прямоугольным слоем.
Отправьте в морозилку до полного застывания.
Замороженные кубики достаньте из формочек и переложите в пакет. Если замораживали массу на пергаменте, просто нарежьте её на порционные кубики.
Такая заготовка действительно может сэкономить немало времени. Достаньте один кубик, когда нужно быстро приготовить бульон. А если хотите получить максимально чистый бульон без мелких кусочков овощей и зелени, просто процедите его через марлю.
Домашние бульонные кубики — это тот случай, когда несколько часов подготовки превращаются в десятки быстрых решений в будущем. Заморозили, достали при необходимости — и вкусная основа для блюда уже готова.