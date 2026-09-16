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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
48
Время на прочтение
2 мин

Бульонные кубики: рецепт заготовки, которая пригодится во время отключений света

Домашние бульонные кубики — простой способ иметь под рукой основу для горячего бульона, соуса или любимого блюда. Их можно приготовить заранее, хранить в морозилке и использовать тогда, когда совсем нет времени на готовку.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
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Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika»

Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika» / © Instagram

На странице flavorsbyvika рассказали об идее практичной заготовки, которая пригодится во время отключений света или просто в те дни, когда готовить совсем не хочется. Бульонные кубики можно приготовить с курицей или сделать овощные, в зависимости от того, какой вкус и консистенцию вы предпочитаете.

Ингредиенты

болгарский перец
1 шт.
крупный лук
1 шт.
крупная морковь
1 шт.
курица (филе бедра или обычное куриное филе)
300–400 г
соль
перец
куркума
любимые специи
свежая зелень, например, укроп

Если приготовить кубики без курицы, они будут овощными, а готовый бульон получится более прозрачным.

Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika» / © Instagram

Бульонные кубики «instagram.com/flavorsbyvika» / © Instagram

Приготовление

  1. Овощи помойте и нарежьте произвольными кусочками.

  2. Курицу также нарежьте.

  3. Обжарьте всё вместе на слабом огне до полной готовности мяса.

  4. Затем добавьте соль, перец и специи по вкусу.

  5. Переложите смесь в блендер, добавьте свежую зелень и измельчите до однородной массы.

  6. Готовую смесь разложите в силиконовые формочки или выложите на пергамент прямоугольным слоем.

  7. Отправьте в морозилку до полного застывания.

  8. Замороженные кубики достаньте из формочек и переложите в пакет. Если замораживали массу на пергаменте, просто нарежьте её на порционные кубики.

Такая заготовка действительно может сэкономить немало времени. Достаньте один кубик, когда нужно быстро приготовить бульон. А если хотите получить максимально чистый бульон без мелких кусочков овощей и зелени, просто процедите его через марлю.

Домашние бульонные кубики — это тот случай, когда несколько часов подготовки превращаются в десятки быстрых решений в будущем. Заморозили, достали при необходимости — и вкусная основа для блюда уже готова.

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