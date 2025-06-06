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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Бургер на завтрак: быстрый рецепт блюда, перед которым невозможно устоять

Если хотите вкусный, питательный и невероятно аппетитный завтрак, который не отнимет у вас более 10 минут, тогда этот рецепт для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 минут
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
Бургер на завтрак: быстрый рецепт блюда, перед которым невозможно устоять

Бургер на завтрак: быстрый рецепт блюда, перед которым невозможно устоять / © Associated Press

Бургер на завтрак — это сочетание нежности, сочности и хрустящего наслаждения, которое подарит вам идеальное начало дня. На своей странице Ольга Рябенко рассказала, как благодаря простым ингредиентам и минимуму кулинарных усилий вы получите ресторанный результат на домашней кухне.

Ингредиенты

Бургерная булка
1 шт.
Яйца
2 шт.
Плавленый сыр ломтиками
1–2 шт.
Ветчина
2 ломтики
Сыр моцарелла
30г
Помидор
2–3 ломтика
Капуста кале (или любимая зелень (рукола, шпинат, салат))
Масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте два яйца с щепоткой соли и перца. Хорошо размешайте вилкой или венчиком.

  2. Разогрейте сковороду с каплей сливочного масла.

  3. Вылейте яйца на горячую сковородку — должна получиться круглая омлетная «подкладка».

  4. Возьмите разрезанную пополам булку и положите ее срезом вниз прямо на яйцо, чтобы булочка просочилась и схватилась снизу.

  5. Когда яйцо начнет держать форму, аккуратно переверните его, чтобы булочка была снизу, окучите края яйца внутрь. Это придаст бургерам стабильность и текстуру.

  6. На нижнюю часть булки выложите ломтики ветчины, плавленый сыр, немного моцареллы и несколько кружочков свежего помидора. Добавьте зелень (кале, рукколу, шпинат — что вам больше нравится). Накройте верхней частью булки.

  7. Накройте сковороду крышкой и дайте бургеру немного устать на слабом огне — сыр должен начать плавиться, а булочка — немного подрумяниться.

  8. Если хотите — можно перевернуть бургер на бок для лучшего эффекта.

Вариации

  • Замените ветчину на обжаренное куриное филе или ломтики авокадо для диетического варианта.

  • Добавьте чуть-чуть горчицы, соуса барбекю или хумуса для новых вкусовых акцентов.

  • Вместо яичной «подушки» можно поджарить яйцо-пашот или яичницу и собрать бургер по отдельности.

Бургер на завтрак — это тот случай, когда простота и вкус сливаются в одно. Один раз попробуете — и утром уже не захочется каши. Идеально для занятых женщин, мам и всех, кто ценит каждую минуту утра.

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