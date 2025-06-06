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Бургер на завтрак: быстрый рецепт блюда, перед которым невозможно устоять
Если хотите вкусный, питательный и невероятно аппетитный завтрак, который не отнимет у вас более 10 минут, тогда этот рецепт для вас.
Бургер на завтрак — это сочетание нежности, сочности и хрустящего наслаждения, которое подарит вам идеальное начало дня. На своей странице Ольга Рябенко рассказала, как благодаря простым ингредиентам и минимуму кулинарных усилий вы получите ресторанный результат на домашней кухне.
Ингредиенты
- Бургерная булка
- 1 шт.
- Яйца
- 2 шт.
- Плавленый сыр ломтиками
- 1–2 шт.
- Ветчина
- 2 ломтики
- Сыр моцарелла
- 30г
- Помидор
- 2–3 ломтика
- Капуста кале (или любимая зелень (рукола, шпинат, салат))
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- Масло
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- Соль
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- Перец
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Приготовление
В глубокой миске взбейте два яйца с щепоткой соли и перца. Хорошо размешайте вилкой или венчиком.
Разогрейте сковороду с каплей сливочного масла.
Вылейте яйца на горячую сковородку — должна получиться круглая омлетная «подкладка».
Возьмите разрезанную пополам булку и положите ее срезом вниз прямо на яйцо, чтобы булочка просочилась и схватилась снизу.
Когда яйцо начнет держать форму, аккуратно переверните его, чтобы булочка была снизу, окучите края яйца внутрь. Это придаст бургерам стабильность и текстуру.
На нижнюю часть булки выложите ломтики ветчины, плавленый сыр, немного моцареллы и несколько кружочков свежего помидора. Добавьте зелень (кале, рукколу, шпинат — что вам больше нравится). Накройте верхней частью булки.
Накройте сковороду крышкой и дайте бургеру немного устать на слабом огне — сыр должен начать плавиться, а булочка — немного подрумяниться.
Если хотите — можно перевернуть бургер на бок для лучшего эффекта.
Вариации
Замените ветчину на обжаренное куриное филе или ломтики авокадо для диетического варианта.
Добавьте чуть-чуть горчицы, соуса барбекю или хумуса для новых вкусовых акцентов.
Вместо яичной «подушки» можно поджарить яйцо-пашот или яичницу и собрать бургер по отдельности.
Бургер на завтрак — это тот случай, когда простота и вкус сливаются в одно. Один раз попробуете — и утром уже не захочется каши. Идеально для занятых женщин, мам и всех, кто ценит каждую минуту утра.