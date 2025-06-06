Бургер на завтрак: быстрый рецепт блюда, перед которым невозможно устоять / © Associated Press

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Бургер на завтрак — это сочетание нежности, сочности и хрустящего наслаждения, которое подарит вам идеальное начало дня. На своей странице Ольга Рябенко рассказала, как благодаря простым ингредиентам и минимуму кулинарных усилий вы получите ресторанный результат на домашней кухне.

Ингредиенты Бургерная булка 1 шт. Яйца 2 шт. Плавленый сыр ломтиками 1–2 шт. Ветчина 2 ломтики Сыр моцарелла 30г Помидор 2–3 ломтика Капуста кале (или любимая зелень (рукола, шпинат, салат)) Масло Соль Перец

Приготовление

В глубокой миске взбейте два яйца с щепоткой соли и перца. Хорошо размешайте вилкой или венчиком. Разогрейте сковороду с каплей сливочного масла. Вылейте яйца на горячую сковородку — должна получиться круглая омлетная «подкладка». Возьмите разрезанную пополам булку и положите ее срезом вниз прямо на яйцо, чтобы булочка просочилась и схватилась снизу. Когда яйцо начнет держать форму, аккуратно переверните его, чтобы булочка была снизу, окучите края яйца внутрь. Это придаст бургерам стабильность и текстуру. На нижнюю часть булки выложите ломтики ветчины, плавленый сыр, немного моцареллы и несколько кружочков свежего помидора. Добавьте зелень (кале, рукколу, шпинат — что вам больше нравится). Накройте верхней частью булки. Накройте сковороду крышкой и дайте бургеру немного устать на слабом огне — сыр должен начать плавиться, а булочка — немного подрумяниться. Если хотите — можно перевернуть бургер на бок для лучшего эффекта.

Вариации

Замените ветчину на обжаренное куриное филе или ломтики авокадо для диетического варианта.

Добавьте чуть-чуть горчицы, соуса барбекю или хумуса для новых вкусовых акцентов.

Вместо яичной «подушки» можно поджарить яйцо-пашот или яичницу и собрать бургер по отдельности.

Бургер на завтрак — это тот случай, когда простота и вкус сливаются в одно. Один раз попробуете — и утром уже не захочется каши. Идеально для занятых женщин, мам и всех, кто ценит каждую минуту утра.