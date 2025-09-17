ТСН в социальных сетях

Бургер с хрустящей курицей: рецепт домашнего фастфуда

Фастфуд давно завоевал сердца миллионов, но согласитесь, что приготовленный собственноручно бургер на вкус значительно лучше и дарит больше удовольствия.

Бургер с хрустящей курицей

Бургер с хрустящей курицей / © Associated Press

Сегодня предлагаем рецепт от фудблогера и автора страницы iramsfoodstory — сочный бургер с курицей в хрустящей панировке, вкусным соусом и нежным салатом. Во-первых, вы точно знаете составляющие, во-вторых — можете регулировать калорийность и подобрать специи на свой вкус.

Ингредиенты

  • Куриные бедра без кости 900 г

Влажная смесь

  • Пахта 1 стакан

  • Соль 1 ч. л

  • Паприка 1 ч. л

  • Острый соус ⅓ стакана

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Черный перец 1 ч. л

Сухая смесь

  • Мука 2 стакана

  • Кукурузный крахмал ⅓ стакана

  • Сода 1 ч. л

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Паприка 1 ч. л

  • Соль

Капустный салат

  • Капуста

  • Морковь

  • Красный лук

  • Зеленый лук

  • Майонез 3-4 ст. л

  • Дижонская горчица 1 ст. л

  • Лимонный сок 1 ч. л

  • Соль

  • Перец

  • Чесночная приправа

Соус

  • Майонез ½ стакана

  • Дижонская горчица 1 ст. л

  • Острый соус 1-3 ст. л

  • Маслянка ¼ стакана

  • Соль

  • Чесночная приправа

  • Паприка

  • Черный перец

Готовый бургер

  • Булочка 8 шт.

  • Чеддер 8 ломтиков

  • Маринованные огурцы

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для влажной смеси. Положите куриные бедра, накройте и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь).

  2. Выньте курицу из маринада, тщательно покройте панировкой. Для более выразительной корочки можно повторить процесс дважды.

  3. Разогрейте масло в сковороде (слой примерно 1,5 см). Обжарьте курицу по 5-6 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на решетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

  4. Смешайте все овощи, добавьте соус и перемешайте.

  5. Взбейте все составляющие до однородной консистенции для соуса.

  6. На нижнюю половинку булочки нанесите соус, положите курицу, сыр, немного салата, маринованные огурцы и накройте верхней частью булочки.

Советы

  • Для большего хруста оставьте обвалянную курицу в холодильнике на 30 мин перед жаркой.

  • Если не найдете пахту, замените ее смесью кефира с 1 ст. л лимонного сока.

  • Чеддер можно заменить моцареллой или гаудой.

  • Для более легкой версии замените майонез в соусе на греческий йогурт.

Домашний бургер с хрустящей курицей — это настоящий баланс между нежностью мяса, сочностью овощей и взрывным вкусом специй. Приготовьте его на выходных для себя или друзей и вы больше не захотите возвращаться к фастфуду.

