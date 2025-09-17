- Дата публикации
Бургер с хрустящей курицей: рецепт домашнего фастфуда
Фастфуд давно завоевал сердца миллионов, но согласитесь, что приготовленный собственноручно бургер на вкус значительно лучше и дарит больше удовольствия.
Сегодня предлагаем рецепт от фудблогера и автора страницы iramsfoodstory — сочный бургер с курицей в хрустящей панировке, вкусным соусом и нежным салатом. Во-первых, вы точно знаете составляющие, во-вторых — можете регулировать калорийность и подобрать специи на свой вкус.
Ингредиенты
Куриные бедра без кости 900 г
Влажная смесь
Пахта 1 стакан
Соль 1 ч. л
Паприка 1 ч. л
Острый соус ⅓ стакана
Чесночная приправа 1 ст. л
Черный перец 1 ч. л
Сухая смесь
Мука 2 стакана
Кукурузный крахмал ⅓ стакана
Сода 1 ч. л
Чесночная приправа 1 ст. л
Паприка 1 ч. л
Соль
Капустный салат
Капуста
Морковь
Красный лук
Зеленый лук
Майонез 3-4 ст. л
Дижонская горчица 1 ст. л
Лимонный сок 1 ч. л
Соль
Перец
Чесночная приправа
Соус
Майонез ½ стакана
Дижонская горчица 1 ст. л
Острый соус 1-3 ст. л
Маслянка ¼ стакана
Соль
Чесночная приправа
Паприка
Черный перец
Готовый бургер
Булочка 8 шт.
Чеддер 8 ломтиков
Маринованные огурцы
Приготовление
Смешайте все ингредиенты для влажной смеси. Положите куриные бедра, накройте и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь).
Выньте курицу из маринада, тщательно покройте панировкой. Для более выразительной корочки можно повторить процесс дважды.
Разогрейте масло в сковороде (слой примерно 1,5 см). Обжарьте курицу по 5-6 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на решетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
Смешайте все овощи, добавьте соус и перемешайте.
Взбейте все составляющие до однородной консистенции для соуса.
На нижнюю половинку булочки нанесите соус, положите курицу, сыр, немного салата, маринованные огурцы и накройте верхней частью булочки.
Советы
Для большего хруста оставьте обвалянную курицу в холодильнике на 30 мин перед жаркой.
Если не найдете пахту, замените ее смесью кефира с 1 ст. л лимонного сока.
Чеддер можно заменить моцареллой или гаудой.
Для более легкой версии замените майонез в соусе на греческий йогурт.
Домашний бургер с хрустящей курицей — это настоящий баланс между нежностью мяса, сочностью овощей и взрывным вкусом специй. Приготовьте его на выходных для себя или друзей и вы больше не захотите возвращаться к фастфуду.