Бургер с хрустящей курицей: рецепт домашнего фастфуда

Бургер с хрустящей курицей / © Associated Press

Сегодня предлагаем рецепт от фудблогера и автора страницы iramsfoodstory — сочный бургер с курицей в хрустящей панировке, вкусным соусом и нежным салатом. Во-первых, вы точно знаете составляющие, во-вторых — можете регулировать калорийность и подобрать специи на свой вкус.

Ингредиенты

Куриные бедра без кости 900 г

Влажная смесь

Пахта 1 стакан

Соль 1 ч. л

Паприка 1 ч. л

Острый соус ⅓ стакана

Чесночная приправа 1 ст. л

Черный перец 1 ч. л

Сухая смесь

Мука 2 стакана

Кукурузный крахмал ⅓ стакана

Сода 1 ч. л

Чесночная приправа 1 ст. л

Паприка 1 ч. л

Соль

Капустный салат

Капуста

Морковь

Красный лук

Зеленый лук

Майонез 3-4 ст. л

Дижонская горчица 1 ст. л

Лимонный сок 1 ч. л

Соль

Перец

Чесночная приправа

Соус

Майонез ½ стакана

Дижонская горчица 1 ст. л

Острый соус 1-3 ст. л

Маслянка ¼ стакана

Соль

Чесночная приправа

Паприка

Черный перец

Готовый бургер

Булочка 8 шт.

Чеддер 8 ломтиков

Маринованные огурцы

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для влажной смеси. Положите куриные бедра, накройте и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь). Выньте курицу из маринада, тщательно покройте панировкой. Для более выразительной корочки можно повторить процесс дважды. Разогрейте масло в сковороде (слой примерно 1,5 см). Обжарьте курицу по 5-6 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Выложите на решетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Смешайте все овощи, добавьте соус и перемешайте. Взбейте все составляющие до однородной консистенции для соуса. На нижнюю половинку булочки нанесите соус, положите курицу, сыр, немного салата, маринованные огурцы и накройте верхней частью булочки.

Советы

Для большего хруста оставьте обвалянную курицу в холодильнике на 30 мин перед жаркой.

Если не найдете пахту, замените ее смесью кефира с 1 ст. л лимонного сока.

Чеддер можно заменить моцареллой или гаудой.

Для более легкой версии замените майонез в соусе на греческий йогурт.

Домашний бургер с хрустящей курицей — это настоящий баланс между нежностью мяса, сочностью овощей и взрывным вкусом специй. Приготовьте его на выходных для себя или друзей и вы больше не захотите возвращаться к фастфуду.