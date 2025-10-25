ТСН в социальных сетях

Рецепты
46
1 мин

Бургер с котлетой "гнездышко": новый рецепт привычного классического фастфуда

Согласимся, что классический бургер — это уже немного банально. Мы привыкли к стандартным котлетам, соусам и расплавленному сыру, но что, если внести небольшой твист в привычность.

30 минут
240 ккал
Бургер с котлетой "Гнездышко"

Бургер с котлетой "Гнездышко" / © Associated Press

На странице ptashka.oly появился рецепт, который уже покоряет домашних кулинаров, бургер с котлетой «гнездышко». Сочный фарш, нежный растопленный сыр и минимум жира, звучит как мечта.

Этот вариант бургеров — не из ресторанного меню, а из «народной» кухни. «Гнездышко» — популярный прием в домашнем кулинарном TikTok, это способ сделать котлету более сочной, когда вы создаете углубление, которое заполняют начинкой, например, сыром, овощами и соусом.

Ингредиенты

Булочки для бургеров
2 шт.
Фарш говяжий
250 г
Огурцы корнишоны
2 шт.
Помидоры черри
2 шт.
Красный лук
¼ шт.
Твердый сыр (натертый)
30 г
Сыр чедр
2 ломтика
Соль
Перец
Горчица
Кетчуп
Майонез
Сушеный лук
Листья зеленые

Приготовление

  1. Поделите фарш на две части, приправьте солью и перцем.

  2. Сформируй шарики, а затем сделайте в каждой углубление — «гнездышко».

  3. Внутрь положите немного кетчупа, горчицы, несколько кружочков огурцов и помидоров, немного лука и натертый сыр.

  4. Запекайте в духовке или аэрогриле 15 мин при 190°C, затем положите сверху ломтик чеддера и допекайте еще 3 мин до нежной тягучести.

  5. Булочки разрежьте, смажьте сливочным маслом и подсушите на сухой сковороде.

  6. Соберите бургер, на нижнюю половинку нанеси майонез, добавьте зелень, сверху положите горячую котлету-гнездышко и накройте верхней булочкой.

Советы

  • Для сочности добавьте ложку минералки в фарш перед формированием котлет.

  • Для аромата попробуйте заменить обычную горчицу на дижонскую или зернистую.


Этот бургер имеет вид ресторанного блюда, но готовится в обычной духовке. Он сытный, но не тяжелый. И главное, дает тот самый момент гастрономического счастья, когда откусываешь и сыр тянется, как в рекламе.

