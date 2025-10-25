- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Бургер с котлетой "гнездышко": новый рецепт привычного классического фастфуда
Согласимся, что классический бургер — это уже немного банально. Мы привыкли к стандартным котлетам, соусам и расплавленному сыру, но что, если внести небольшой твист в привычность.
На странице ptashka.oly появился рецепт, который уже покоряет домашних кулинаров, бургер с котлетой «гнездышко». Сочный фарш, нежный растопленный сыр и минимум жира, звучит как мечта.
Этот вариант бургеров — не из ресторанного меню, а из «народной» кухни. «Гнездышко» — популярный прием в домашнем кулинарном TikTok, это способ сделать котлету более сочной, когда вы создаете углубление, которое заполняют начинкой, например, сыром, овощами и соусом.
Ингредиенты
- Булочки для бургеров
- 2 шт.
- Фарш говяжий
- 250 г
- Огурцы корнишоны
- 2 шт.
- Помидоры черри
- 2 шт.
- Красный лук
- ¼ шт.
- Твердый сыр (натертый)
- 30 г
- Сыр чедр
- 2 ломтика
- Соль
-
- Перец
-
- Горчица
-
- Кетчуп
-
- Майонез
-
- Сушеный лук
-
- Листья зеленые
-
Приготовление
Поделите фарш на две части, приправьте солью и перцем.
Сформируй шарики, а затем сделайте в каждой углубление — «гнездышко».
Внутрь положите немного кетчупа, горчицы, несколько кружочков огурцов и помидоров, немного лука и натертый сыр.
Запекайте в духовке или аэрогриле 15 мин при 190°C, затем положите сверху ломтик чеддера и допекайте еще 3 мин до нежной тягучести.
Булочки разрежьте, смажьте сливочным маслом и подсушите на сухой сковороде.
Соберите бургер, на нижнюю половинку нанеси майонез, добавьте зелень, сверху положите горячую котлету-гнездышко и накройте верхней булочкой.
Советы
Для сочности добавьте ложку минералки в фарш перед формированием котлет.
Для аромата попробуйте заменить обычную горчицу на дижонскую или зернистую.
Этот бургер имеет вид ресторанного блюда, но готовится в обычной духовке. Он сытный, но не тяжелый. И главное, дает тот самый момент гастрономического счастья, когда откусываешь и сыр тянется, как в рекламе.