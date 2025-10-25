Бургер с котлетой "гнездышко": новый рецепт привычного классического фастфуда

Бургер с котлетой "Гнездышко" / © Associated Press

На странице ptashka.oly появился рецепт, который уже покоряет домашних кулинаров, бургер с котлетой «гнездышко». Сочный фарш, нежный растопленный сыр и минимум жира, звучит как мечта.

Этот вариант бургеров — не из ресторанного меню, а из «народной» кухни. «Гнездышко» — популярный прием в домашнем кулинарном TikTok, это способ сделать котлету более сочной, когда вы создаете углубление, которое заполняют начинкой, например, сыром, овощами и соусом.

Ингредиенты Булочки для бургеров 2 шт. Фарш говяжий 250 г Огурцы корнишоны 2 шт. Помидоры черри 2 шт. Красный лук ¼ шт. Твердый сыр (натертый) 30 г Сыр чедр 2 ломтика Соль Перец Горчица Кетчуп Майонез Сушеный лук Листья зеленые

Приготовление

Поделите фарш на две части, приправьте солью и перцем. Сформируй шарики, а затем сделайте в каждой углубление — «гнездышко». Внутрь положите немного кетчупа, горчицы, несколько кружочков огурцов и помидоров, немного лука и натертый сыр. Запекайте в духовке или аэрогриле 15 мин при 190°C, затем положите сверху ломтик чеддера и допекайте еще 3 мин до нежной тягучести. Булочки разрежьте, смажьте сливочным маслом и подсушите на сухой сковороде. Соберите бургер, на нижнюю половинку нанеси майонез, добавьте зелень, сверху положите горячую котлету-гнездышко и накройте верхней булочкой.

Советы

Для сочности добавьте ложку минералки в фарш перед формированием котлет.

Для аромата попробуйте заменить обычную горчицу на дижонскую или зернистую.



Этот бургер имеет вид ресторанного блюда, но готовится в обычной духовке. Он сытный, но не тяжелый. И главное, дает тот самый момент гастрономического счастья, когда откусываешь и сыр тянется, как в рекламе.