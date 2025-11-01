Бургеры из круассанов: рецепт гастрономического хита этого сезона

Бургеры из круассанов tiktok.com_thesapor

Если вам кажется, что бургеры уже ничем не удивят — знакомьтесь с «Croissant Smash Burger». Это главный фудтренд TikTok и Instagram последних месяцев, нежное тесто вместо привычной булочки превращает любимый фастфуд в нечто гламурное и изящное.

Секрет прост, вместо тяжелой булки — круассан, вместо обычного соуса — кремовая смесь из майонеза, карамелизированного лука и соленых огурцов, а мясо — идеально обжаренное, тонкое, сочное. Это не просто бургер, это бургер для тех, кто любит жизнь со вкусом. А о детальном рецепте его приготовления рассказали на странице the sapor.

Ингредиенты

Бургер

говяжий фарш 700 г

листья айсберга

помидоры

ломтики сыра

большие круассаны 4 шт.

соль

перец

Карамелизированный лук

крупный белый лук 2 шт.

оливковое масло 1 ст. л

сливочное масло 2 ст. л

сахар 1 ч. л

соль

Соус

майонез

кетчуп

карамелизированного лука

соленые огурцы

горчица 1 ст. л

белый уксус 1 ч. л

сахар 1 ч. л

соль

черный перец

Чесночное масло

растопленное сливочное масло

измельченная петрушка

чесночный порошок 1 ч. л

чесночная паста 1 ч. л

соль

Приготовление

В средней миске смешайте майонез, кетчуп, лук, огурцы, горчицу, уксус, соль, перец и сахар. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, соус должен настояться, пока вы готовите остальные блюда. На маленьком огне растопите масло с маслом, добавьте лук, сахар и соль. Готовьте 15-20 мин, периодически помешивайте, пока он не станет мягким, янтарно-золотым и сладким. Фарш поделите на 4 части, примерно по 100-120 г). Сформируйте шарики, затем сплюсните в тонкие плоские «плетенки», чуть больше круассана. Посолите и поперчите. На хорошо разогретой сковороде обжаривайте по 2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. После переворачивания добавьте сверху горчицы, затем сразу положите ломтик сыра. Готовьте еще 1-2 мин, сыр должен растаять. Разрежьте пополам круассаны, смажьте срезы чесночным маслом и поджарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки. Уже на этом этапе аромат заставит вас улыбнуться. На нижнюю половину круассана нанесите соус, выложите листья айсберга, помидор, горячую котлету, еще ложку соуса и накройте второй половиной круассана.

Советы

Если хотите, чтобы бургер был «ресторанным», добавьте немного трюфельного масла в чесночную смесь.

Если вы не едите красное мясо, попробуйте заменить фарш индейкой или курицей.

Для идеального фудстайлинга, посыпьте верх круассана мелкой морской солью перед подачей.

Подача

Бургеры из круассанов идеально сочетаются с бокалом легкого красного вина пино нуар или игристого просекко, если хочется праздника. А для безалкогольной версии — охлажденный лимонад с базиликом или колой.

Немного французского шика, американского драйва и домашнего тепла и ваши домашние точно захотят оставить это блюдо в меню навсегда.