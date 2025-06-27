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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1036
Время на прочтение
2 мин

Буррито с чоризо и авокадо: рецепт вкусного перекуса

Если вы хотите что-то быстрое, сытное и очень вкусное на завтрак или перекус, буррито с пряной колбаской чоризо, авокадо и яйцами — это именно тот вариант, который сочетает пользу, аромат и максимум удовольствия. А еще приготовить его можно менее чем за 15 мин.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
Буррито

Буррито / © Associated Press

Этот буррито — не просто модный перекус в стиле Нью-Йорка, а сбалансированное блюдо, ведь вы получите белок из яиц и чоризо, здоровые жиры из авокадо, витамины из капусты кейл и кинзы, и вкус — на все 100. Рецептом поделились на странице NYC Recipe Developer

Ингредиенты

Яйца
2 шт.
Сливочное масло
1 ст. л
Мелко нарезанная кинза
1 ч. л
Нарезанная капуста кейл
1 горсть
Универсальная приправа
Колбаски чоризо
½ шт.
Спелый авокадо
½ шт.
Тертый пармезан
1 ст. л
Большой лаваш
1 шт.

Приготовление

  1. В миске смешайте яйца, щепотку приправы, нарезанную зелень кейл, кинзу и тертый пармезан.

  2. Взбивайте венчиком или вилкой до однородности.

  3. На разогретую сковородку положите сливочное масло, растопите.

  4. Добавьте яичную смесь и готовьте, постоянно помешивая на слабом огне, пока не получите нежную яичницу. Отставьте в сторону.

  5. Лайфхак: чтобы яйца оставались кремовыми — не перегревайте и снимайте с огня немного недоготовленными, они дойдут сами.

  6. В той же сковороде быстро обжарьте чоризо, разламывайте колбаску лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до хрустящей корочки и приятного аромата.

  7. На лаваш намажьте пюре из авокадо (можно приправить солью и лимонным соком), выложите яичницу и добавьте чоризо.

  8. Плотно заверните края и сверните буррито рулетом, затем разрежьте пополам.

  9. Если есть время — слегка поджарьте буррито на сухой сковороде с обеих сторон для хрустящей корочки.

Бурито с чоризо — это не просто вкусный завтрак, а настоящий энергетический заряд на целый день. Его легко адаптировать под свои вкусы, а ингредиенты — простые и доступные. Такой перекус подойдет для занятых утра, перекусов в дороге или даже небольшого пикника. А главное — вы можете быть уверены, что едите полезное, сбалансированное и очень аппетитное.

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