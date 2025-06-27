Буррито с чоризо и авокадо: рецепт вкусного перекуса

Буррито / © Associated Press

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Этот буррито — не просто модный перекус в стиле Нью-Йорка, а сбалансированное блюдо, ведь вы получите белок из яиц и чоризо, здоровые жиры из авокадо, витамины из капусты кейл и кинзы, и вкус — на все 100. Рецептом поделились на странице NYC Recipe Developer

Ингредиенты Яйца 2 шт. Сливочное масло 1 ст. л Мелко нарезанная кинза 1 ч. л Нарезанная капуста кейл 1 горсть Универсальная приправа Колбаски чоризо ½ шт. Спелый авокадо ½ шт. Тертый пармезан 1 ст. л Большой лаваш 1 шт.

Приготовление

В миске смешайте яйца, щепотку приправы, нарезанную зелень кейл, кинзу и тертый пармезан. Взбивайте венчиком или вилкой до однородности. На разогретую сковородку положите сливочное масло, растопите. Добавьте яичную смесь и готовьте, постоянно помешивая на слабом огне, пока не получите нежную яичницу. Отставьте в сторону. Лайфхак: чтобы яйца оставались кремовыми — не перегревайте и снимайте с огня немного недоготовленными, они дойдут сами. В той же сковороде быстро обжарьте чоризо, разламывайте колбаску лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до хрустящей корочки и приятного аромата. На лаваш намажьте пюре из авокадо (можно приправить солью и лимонным соком), выложите яичницу и добавьте чоризо. Плотно заверните края и сверните буррито рулетом, затем разрежьте пополам. Если есть время — слегка поджарьте буррито на сухой сковороде с обеих сторон для хрустящей корочки.

Бурито с чоризо — это не просто вкусный завтрак, а настоящий энергетический заряд на целый день. Его легко адаптировать под свои вкусы, а ингредиенты — простые и доступные. Такой перекус подойдет для занятых утра, перекусов в дороге или даже небольшого пикника. А главное — вы можете быть уверены, что едите полезное, сбалансированное и очень аппетитное.