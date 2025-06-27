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Буррито с чоризо и авокадо: рецепт вкусного перекуса
Если вы хотите что-то быстрое, сытное и очень вкусное на завтрак или перекус, буррито с пряной колбаской чоризо, авокадо и яйцами — это именно тот вариант, который сочетает пользу, аромат и максимум удовольствия. А еще приготовить его можно менее чем за 15 мин.
Этот буррито — не просто модный перекус в стиле Нью-Йорка, а сбалансированное блюдо, ведь вы получите белок из яиц и чоризо, здоровые жиры из авокадо, витамины из капусты кейл и кинзы, и вкус — на все 100. Рецептом поделились на странице NYC Recipe Developer
Ингредиенты
- Яйца
- 2 шт.
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Мелко нарезанная кинза
- 1 ч. л
- Нарезанная капуста кейл
- 1 горсть
- Универсальная приправа
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- Колбаски чоризо
- ½ шт.
- Спелый авокадо
- ½ шт.
- Тертый пармезан
- 1 ст. л
- Большой лаваш
- 1 шт.
Приготовление
В миске смешайте яйца, щепотку приправы, нарезанную зелень кейл, кинзу и тертый пармезан.
Взбивайте венчиком или вилкой до однородности.
На разогретую сковородку положите сливочное масло, растопите.
Добавьте яичную смесь и готовьте, постоянно помешивая на слабом огне, пока не получите нежную яичницу. Отставьте в сторону.
Лайфхак: чтобы яйца оставались кремовыми — не перегревайте и снимайте с огня немного недоготовленными, они дойдут сами.
В той же сковороде быстро обжарьте чоризо, разламывайте колбаску лопаткой на небольшие кусочки. Готовьте до хрустящей корочки и приятного аромата.
На лаваш намажьте пюре из авокадо (можно приправить солью и лимонным соком), выложите яичницу и добавьте чоризо.
Плотно заверните края и сверните буррито рулетом, затем разрежьте пополам.
Если есть время — слегка поджарьте буррито на сухой сковороде с обеих сторон для хрустящей корочки.
Бурито с чоризо — это не просто вкусный завтрак, а настоящий энергетический заряд на целый день. Его легко адаптировать под свои вкусы, а ингредиенты — простые и доступные. Такой перекус подойдет для занятых утра, перекусов в дороге или даже небольшого пикника. А главное — вы можете быть уверены, что едите полезное, сбалансированное и очень аппетитное.