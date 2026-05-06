Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Бутерброды с киви: рецепт необычной закуски

Особенность приготовления этих бутербродов в том, что готовятся они с необычным для этого блюда ингредиентом — киви.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Комментарии
Бутерброды с киви

Бутерброды с киви / © Credits

В качестве основы используйте обычный пшеничный или ржаной хлеб, но с багетом эти бутерброды выглядят более празднично и красиво.

Удивите своих родных и близких новым и интересным блюдом, эта простая, вкусная закуска идеально подойдет к бокалу вина и украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты

багет
1 шт.
твердый сыр
150 г
киви
2 шт.
чеснок
2 зубчика
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Сыр натрите на среднюю терку.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Киви очистите от кожицы, и нарежьте тонкими кружочками.

  4. В миске соедините сыр, чеснок, перец черный молотый, майонез, посолите и перемешайте.

  5. Багет нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сухой сковороде до румяной корочки.

  6. На каждый ломтик хлеба выложите сырную намазку, равномерно распределяя ее по всей поверхности, сверху уложите по кружочку киви.

  7. Бутерброды выложите на блюдо и подайте к столу.

Советы:

  • По желанию бутерброды украсьте зеленью.

