Бутерброды с киви: рецепт необычной закуски

Бутерброды с киви

В качестве основы используйте обычный пшеничный или ржаной хлеб, но с багетом эти бутерброды выглядят более празднично и красиво.

Удивите своих родных и близких новым и интересным блюдом, эта простая, вкусная закуска идеально подойдет к бокалу вина и украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты багет 1 шт. твердый сыр 150 г киви 2 шт. чеснок 2 зубчика майонез 2 ст. л. перец черный молотый соль

Сыр натрите на среднюю терку. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Киви очистите от кожицы, и нарежьте тонкими кружочками. В миске соедините сыр, чеснок, перец черный молотый, майонез, посолите и перемешайте. Багет нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сухой сковороде до румяной корочки. На каждый ломтик хлеба выложите сырную намазку, равномерно распределяя ее по всей поверхности, сверху уложите по кружочку киви. Бутерброды выложите на блюдо и подайте к столу.

Советы:

По желанию бутерброды украсьте зеленью.

