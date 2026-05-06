Бутерброды с киви: рецепт необычной закуски
Особенность приготовления этих бутербродов в том, что готовятся они с необычным для этого блюда ингредиентом — киви.
В качестве основы используйте обычный пшеничный или ржаной хлеб, но с багетом эти бутерброды выглядят более празднично и красиво.
Удивите своих родных и близких новым и интересным блюдом, эта простая, вкусная закуска идеально подойдет к бокалу вина и украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- твердый сыр
- 150 г
- киви
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Сыр натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Киви очистите от кожицы, и нарежьте тонкими кружочками.
В миске соедините сыр, чеснок, перец черный молотый, майонез, посолите и перемешайте.
Багет нарежьте ломтиками и подсушите в духовке или на сухой сковороде до румяной корочки.
На каждый ломтик хлеба выложите сырную намазку, равномерно распределяя ее по всей поверхности, сверху уложите по кружочку киви.
Бутерброды выложите на блюдо и подайте к столу.
Советы:
По желанию бутерброды украсьте зеленью.