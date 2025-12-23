ТСН в социальных сетях

Рецепты
42
1 мин

Бутерброды с печенью трески: рецепт праздничной закуски

Быстрые и очень вкусные бутерброды с печенью трески — это отличная закуска на праздничный стол.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
340 ккал
Бутерброды с печенью трески

Бутерброды с печенью трески / © Credits

Для приготовления вам понадобится багет, печень трески, яйца, огурец, оливки и зелень.

Ингредиенты

багет
1 шт.
печень трески
1 баночка
яйца куриные
2 шт.
майонез
2 ст. л.
огурец свежий
1 шт.
оливки зеленые
перец черный молотый;
соль
зелень петрушки

  • Багет нарежьте на ломтики, подсушите на сковороде без масла и остудите.

  • Яйца отварите 10 минут с момента закипания, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  • Огурец помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками.

  • С печени трески слейте жидкость и разомните вилкой.

  • Для начинки смешайте печень трески, яйца, майонез, перец черный молотый и соль.

  • На багет выложите начинку, украсьте огурцом, оливкой и листочком петрушки.

Советы:

  • Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

42
