Дата публикации
-
Категория
Рецепты
Количество просмотров
- 42
Время на прочтение
1 мин
Бутерброды с печенью трески: рецепт праздничной закуски
Быстрые и очень вкусные бутерброды с печенью трески — это отличная закуска на праздничный стол.
Для приготовления вам понадобится багет, печень трески, яйца, огурец, оливки и зелень.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- печень трески
- 1 баночка
- яйца куриные
- 2 шт.
- майонез
- 2 ст. л.
- огурец свежий
- 1 шт.
- оливки зеленые
-
- перец черный молотый;
-
- соль
-
- зелень петрушки
-
Багет нарежьте на ломтики, подсушите на сковороде без масла и остудите.
Яйца отварите 10 минут с момента закипания, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Огурец помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками.
С печени трески слейте жидкость и разомните вилкой.
Для начинки смешайте печень трески, яйца, майонез, перец черный молотый и соль.
На багет выложите начинку, украсьте огурцом, оливкой и листочком петрушки.
Советы:
Вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.