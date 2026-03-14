Бутерброды с рыбными консервами и овощами: бюджетный вариант праздничной закуски
Простой, вкусный вариант закуски из батона, консервированной рыбы и овощей.
Бутерброды получаются сытными, а приготовить их сможет каждый.
Ингредиенты
- батон
- 8-9 ломтиков
- сайра консервированная
- 1 банка (200г)
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- картофель сырой
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- соль
-
- растительное масло
-
Лук, морковь, картофель помойте и очистите.
Лук мелко нарежьте.
Морковь и картофель натрите на мелкую терку.
Консервированную сайру разомните вилкой.
В миску выложите сайру (если жидкости много, слейте ее), затем картофель, лук, морковь, яйцо, всыпьте муку, посолите и хорошо перемешайте.
На каждый ломтик батона выложите начинку.
Разогретую сковороду смажьте растительным маслом, выложите бутерброды начинкой вниз и обжарьте с двух сторон, на среднем огне, до румяной корочки.
Советы:
Консервы используйте любые.
Вместо батона можно использовать багет или ржаной хлеб.