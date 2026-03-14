Бутерброды с рыбными консервами и овощами: бюджетный вариант праздничной закуски

Простой, вкусный вариант закуски из батона, консервированной рыбы и овощей.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Бутерброды с рыбными консервами и овощами

Бутерброды с рыбными консервами и овощами

Бутерброды получаются сытными, а приготовить их сможет каждый.

Ингредиенты

батон
8-9 ломтиков
сайра консервированная
1 банка (200г)
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
1 ст. л.
картофель сырой
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
соль
растительное масло

  1. Лук, морковь, картофель помойте и очистите.

  2. Лук мелко нарежьте.

  3. Морковь и картофель натрите на мелкую терку.

  4. Консервированную сайру разомните вилкой.

  5. В миску выложите сайру (если жидкости много, слейте ее), затем картофель, лук, морковь, яйцо, всыпьте муку, посолите и хорошо перемешайте.

  6. На каждый ломтик батона выложите начинку.

  7. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом, выложите бутерброды начинкой вниз и обжарьте с двух сторон, на среднем огне, до румяной корочки.

Советы:

  • Консервы используйте любые.

  • Вместо батона можно использовать багет или ржаной хлеб.

