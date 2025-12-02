Бутерброды с селедкой и киви: рецепт интересной закуски

Бутерброды с селедкой и киви tiktok.com_@smak_life_

Реклама

В последнее время украинские пользователи все чаще делятся необычными сочетаниями и одно из них стремительно набирает популярность. На странице Smak&Life рассказали о рецепте закуски, которая на вид — сплошной минимализм, а на вкус — маленькая гастрономическая интрига.

Ингредиенты черный хлеб с плотным мякишем плавленый сыр или сливочное масло спелое киви филе сельди (можно пряного посола) дижонская горчица в зернах свежий укроп

Приготовление

Ломтики черного хлеба намажьте тонким слоем плавленого сыра или масла. Положите кружочек киви, он должен быть не слишком мягким, чтобы сохранить форму. Добавьте кусочек сельди, желательно одинаковые по размеру, чтобы бутерброды имели гармоничный вид. Добавьте сверху немного дижонской горчицы. В конце каждый бутерброд украсьте веточкой свежего укропа.

Подача

Эти бутерброды идеальны для:

уютных домашних вечеринок

праздничного стола

бранчи

стильных пикников

Бутерброды с селедкой и киви — это не просто рецепт. Это пример того, как современная украинская кухня смело экспериментирует, создает новые тренды и превращает простые ингредиенты в стильное гастрономическое заявление.