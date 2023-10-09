Бутерброды с селедкой и свеклой на черном хлебе: рецепт эффектной закуски

Для бутербродов используйте вкусный хлеб и сладкий лук. А если свеклу отварите накануне, то времени на приготовление уйдет намного меньше.
Если сваренную свеклу натрете на терке, смешаете с чесноком и майонезом, выложите на черный хлеб и добавите сверху кусочек селедки, то получите потрясающе вкусную закуску.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт (небольшая);
- чеснок – 1 зубчик;
- черный хлеб;
- майонез;
- репчатый лук.
Приготовление:
Свеклу вымыть, затем сварить в кожуре до готовности (с момента закипания потребуется 45-50 минут). Воду слить, остудить. Отваренную свеклу очистить от кожуры и натереть на средней терке. Добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез. Перемешать, посолить по вкусу.
Селедку разделать на филе, удаляя из рыбы косточки.
Черный хлеб нарежьте треугольниками. Выложите на него свекольную массу, а сверху положите по кусочку сельди. Украсьте кольцами репчатого лука.
Советы:
- Майонез можно заменить сметаной.
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