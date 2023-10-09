Бутерброды с селедкой и свеклой на черном хлебе: рецепт эффектной закуски

Для бутербродов используйте вкусный хлеб и сладкий лук. А если свеклу отварите накануне, то времени на приготовление уйдет намного меньше.

Если сваренную свеклу натрете на терке, смешаете с чесноком и майонезом, выложите на черный хлеб и добавите сверху кусочек селедки, то получите потрясающе вкусную закуску.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт (небольшая);

чеснок – 1 зубчик;

черный хлеб;

майонез;

репчатый лук.

Приготовление:

Свеклу вымыть, затем сварить в кожуре до готовности (с момента закипания потребуется 45-50 минут). Воду слить, остудить. Отваренную свеклу очистить от кожуры и натереть на средней терке. Добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез. Перемешать, посолить по вкусу.

Селедку разделать на филе, удаляя из рыбы косточки.

Черный хлеб нарежьте треугольниками. Выложите на него свекольную массу, а сверху положите по кусочку сельди. Украсьте кольцами репчатого лука.

Советы:

Майонез можно заменить сметаной.

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