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Бутерброды с селедкой и свеклой на черном хлебе: рецепт эффектной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
981
Время на прочтение
1 мин
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Бутерброды с селедкой и свеклой на черном хлебе: рецепт эффектной закуски

Бутерброды с селедкой и свеклой на черном хлебе: / Фото: Credits

Для бутербродов используйте вкусный хлеб и сладкий лук. А если свеклу отварите накануне, то времени на приготовление уйдет намного меньше.

Если сваренную свеклу натрете на терке, смешаете с чесноком и майонезом, выложите на черный хлеб и добавите сверху кусочек селедки, то получите потрясающе вкусную закуску.

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт (небольшая);
  • чеснок – 1 зубчик;
  • черный хлеб;
  • майонез;
  • репчатый лук.

Приготовление:

Свеклу вымыть, затем сварить в кожуре до готовности (с момента закипания потребуется 45-50 минут). Воду слить, остудить. Отваренную свеклу очистить от кожуры и натереть на средней терке. Добавить пропущенный через пресс чеснок и майонез. Перемешать, посолить по вкусу.

Селедку разделать на филе, удаляя из рыбы косточки.

Черный хлеб нарежьте треугольниками. Выложите на него свекольную массу, а сверху положите по кусочку сельди. Украсьте кольцами репчатого лука.

Советы:

  • Майонез можно заменить сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
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