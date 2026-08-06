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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Бутерброды с сыром и помидорами: рецепт быстрого и полезного перекуса или завтрака

Бутерброды с сыром и помидорами, готовятся очень быстро.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
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Бутерброды с сыром и помидорами

Бутерброды с сыром и помидорами / © Credits

Это сытная и вкусная закуска для завтрака, ужина или на перекус.

Ингредиенты

багет
1 шт.
сыр твердый
200 г
помидоры
2 шт.
чеснок
2 зубчика
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Багет нарежьте на ломтики и подсушите на сухой сковороде.

  2. Сыр натрите на мелкую терку.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Помидоры помойте и нарежьте кружочками.

  5. К сыру добавьте чеснок, перец черный молотый, майонез, посолите и перемешайте.

  6. Каждый ломтик багета намажьте сырной начинкой, затем выложите помидоры и украсьте листочками петрушки.

Советы:

  • Багет можно подсушить в духовке или в тостере.

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