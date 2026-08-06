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Бутерброды с сыром и помидорами: рецепт быстрого и полезного перекуса или завтрака
Бутерброды с сыром и помидорами, готовятся очень быстро.
Это сытная и вкусная закуска для завтрака, ужина или на перекус.
Ингредиенты
- багет
- 1 шт.
- сыр твердый
- 200 г
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень петрушки
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Багет нарежьте на ломтики и подсушите на сухой сковороде.
Сыр натрите на мелкую терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Помидоры помойте и нарежьте кружочками.
К сыру добавьте чеснок, перец черный молотый, майонез, посолите и перемешайте.
Каждый ломтик багета намажьте сырной начинкой, затем выложите помидоры и украсьте листочками петрушки.
Советы:
Багет можно подсушить в духовке или в тостере.
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