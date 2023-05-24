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Бутерброды со шпротами: рецепт популярной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
509
Время на прочтение
1 мин
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Бутерброды со шпротами: рецепт популярной закуски

Бутерброды со шпротами / Фото: Credits

Бутерброды со шпротами – простая в приготовлении, всегда популярная закуска на все случаи жизни.

Из белого батона пожарьте гренки, натрите чесноком, смажьте майонезом и выложите шпроты и огурчики. Бутерброды получаются сытными, а все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты

  • батон (нарезанный ломтиками) – 6 шт;
  • шпроты консервированные в масле – 1 банка;
  • огурец свежий – 1 шт;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез – 1-2 ст л;
  • растительное масло – 1 ст л;
  • укроп свежий;
  • соль, перец черный молотый.

Приготовление

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте хлеб по две минуты с каждой стороны. Когда гренки остынут, натрите их с одной стороны зубчиком чеснока. Разрежьте каждый кусок батона на две части. Смажьте тонким слоем майонеза, слегка посолите, поперчите. На каждый батон выложите по одной, две шпротины и огурец, нарезанный тонкими кружками. Украсьте зеленью.

Советы

  • Вместо батона можно использовать ржаной хлеб.
  • Свежий огурец можно заменить соленым или маринованным.

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Дата публикации
Просмотры
509
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