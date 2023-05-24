Бутерброды со шпротами: рецепт популярной закуски

Бутерброды со шпротами – простая в приготовлении, всегда популярная закуска на все случаи жизни.
Из белого батона пожарьте гренки, натрите чесноком, смажьте майонезом и выложите шпроты и огурчики. Бутерброды получаются сытными, а все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга.
Ингредиенты
- батон (нарезанный ломтиками) – 6 шт;
- шпроты консервированные в масле – 1 банка;
- огурец свежий – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – 1-2 ст л;
- растительное масло – 1 ст л;
- укроп свежий;
- соль, перец черный молотый.
Приготовление
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте хлеб по две минуты с каждой стороны. Когда гренки остынут, натрите их с одной стороны зубчиком чеснока. Разрежьте каждый кусок батона на две части. Смажьте тонким слоем майонеза, слегка посолите, поперчите. На каждый батон выложите по одной, две шпротины и огурец, нарезанный тонкими кружками. Украсьте зеленью.
Советы
- Вместо батона можно использовать ржаной хлеб.
- Свежий огурец можно заменить соленым или маринованным.
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