Бутерброды со шпротами: рецепт популярной закуски

Бутерброды со шпротами – простая в приготовлении, всегда популярная закуска на все случаи жизни.

Из белого батона пожарьте гренки, натрите чесноком, смажьте майонезом и выложите шпроты и огурчики. Бутерброды получаются сытными, а все ингредиенты прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты

батон (нарезанный ломтиками) – 6 шт;

шпроты консервированные в масле – 1 банка;

огурец свежий – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 1-2 ст л;

растительное масло – 1 ст л;

укроп свежий;

соль, перец черный молотый.

Приготовление

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте хлеб по две минуты с каждой стороны. Когда гренки остынут, натрите их с одной стороны зубчиком чеснока. Разрежьте каждый кусок батона на две части. Смажьте тонким слоем майонеза, слегка посолите, поперчите. На каждый батон выложите по одной, две шпротины и огурец, нарезанный тонкими кружками. Украсьте зеленью.

Советы

Вместо батона можно использовать ржаной хлеб.

Свежий огурец можно заменить соленым или маринованным.

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