ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Бутерброды со свеклой и селедкой: рецепт стильной украинской закуски

Есть закуски, которые не нуждаются в лишних объяснениях, именно такими стали бутерброды со свеклой и селедкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Бутерброды со свеклой и сельдью tiktok.com_@vita_datsenko

Бутерброды со свеклой и сельдью tiktok.com_@vita_datsenko

Фудблогер vita_datsenko обычные бутерброды превратила на маленький гастрономический шедевр. Нежные, хрустящие, яркие — они идеальны для праздничных вечеров, зимних посиделок и даже импровизированных домашних аперитивов. Это то блюдо, которое одновременно простое и эффектное

Ингредиенты

Бородинский хлеб
Отварная свекла
Чеснок
Майонез
Сельдь
Лук Марс
Дижонская горчица
Огурчики-корнишоны

Приготовление

  1. Отварите свеклу и натрите ее на мелкую терку.

  2. Добавьте несколько зубчиков чеснока и ложку майонеза.

  3. Перемешайте до состояния нежной пасты — именно она станет основой бутерброда.

  4. Бородинский хлеб нарежьте на маленькие кусочки — на два уверенных укуса.

  5. Поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Важно, он должен быть снаружи хрустящий, внутри мягкий — баланс текстур имеет значение.

  6. На каждый кусочек хлеба выложите, ложку свекольного крема, несколько полуколец ароматного лука, кусочки сельди, немного дижонской горчицы и целый маленький корнишон для яркого акцента

Поставьте бутерброды на деревянную доску или минималистичную белую тарелку, добавьте несколько веточек укропа или розмарина, и получите закуску, которая может украсить любой новогодний ужин или зимний бранч.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie