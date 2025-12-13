Бутерброды со свеклой и селедкой: рецепт стильной украинской закуски

Бутерброды со свеклой и сельдью tiktok.com_@vita_datsenko

Фудблогер vita_datsenko обычные бутерброды превратила на маленький гастрономический шедевр. Нежные, хрустящие, яркие — они идеальны для праздничных вечеров, зимних посиделок и даже импровизированных домашних аперитивов. Это то блюдо, которое одновременно простое и эффектное

Ингредиенты Бородинский хлеб Отварная свекла Чеснок Майонез Сельдь Лук Марс Дижонская горчица Огурчики-корнишоны

Приготовление

Отварите свеклу и натрите ее на мелкую терку. Добавьте несколько зубчиков чеснока и ложку майонеза. Перемешайте до состояния нежной пасты — именно она станет основой бутерброда. Бородинский хлеб нарежьте на маленькие кусочки — на два уверенных укуса. Поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Важно, он должен быть снаружи хрустящий, внутри мягкий — баланс текстур имеет значение. На каждый кусочек хлеба выложите, ложку свекольного крема, несколько полуколец ароматного лука, кусочки сельди, немного дижонской горчицы и целый маленький корнишон для яркого акцента

Поставьте бутерброды на деревянную доску или минималистичную белую тарелку, добавьте несколько веточек укропа или розмарина, и получите закуску, которая может украсить любой новогодний ужин или зимний бранч.