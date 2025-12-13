- Дата публикации
Бутерброды со свеклой и селедкой: рецепт стильной украинской закуски
Есть закуски, которые не нуждаются в лишних объяснениях, именно такими стали бутерброды со свеклой и селедкой.
Фудблогер vita_datsenko обычные бутерброды превратила на маленький гастрономический шедевр. Нежные, хрустящие, яркие — они идеальны для праздничных вечеров, зимних посиделок и даже импровизированных домашних аперитивов. Это то блюдо, которое одновременно простое и эффектное
Ингредиенты
- Бородинский хлеб
- Отварная свекла
- Чеснок
- Майонез
- Сельдь
- Лук Марс
- Дижонская горчица
- Огурчики-корнишоны
Приготовление
Отварите свеклу и натрите ее на мелкую терку.
Добавьте несколько зубчиков чеснока и ложку майонеза.
Перемешайте до состояния нежной пасты — именно она станет основой бутерброда.
Бородинский хлеб нарежьте на маленькие кусочки — на два уверенных укуса.
Поджарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Важно, он должен быть снаружи хрустящий, внутри мягкий — баланс текстур имеет значение.
На каждый кусочек хлеба выложите, ложку свекольного крема, несколько полуколец ароматного лука, кусочки сельди, немного дижонской горчицы и целый маленький корнишон для яркого акцента
Поставьте бутерброды на деревянную доску или минималистичную белую тарелку, добавьте несколько веточек укропа или розмарина, и получите закуску, которая может украсить любой новогодний ужин или зимний бранч.