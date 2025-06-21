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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
14
Время на прочтение
2 мин

Бузиновый сироп: простой рецепт ароматного напитка

Когда в воздухе витает сладкий аромат бузины, самое время превратить ее цвет в нечто действительно вкусное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Бузиновый сироп

Бузиновый сироп / © Credits

Домашний бузиновый сироп — это не только основа для летних освежающих напитков, но и настоящее сокровище в вашей кулинарной копилке. Рецептом приготовления вкусного и яркого бузинового сиропа на своей странице поделилась блогер Tina Dehnfjeld.

У бузины уникальный аромат с цветочными, медовыми и цитрусовыми нотами. Сироп из ее цветов придает напиткам утонченный вкус и ощущение летней свежести.

Кроме того:

  • Это натуральный ингредиент без красителей и консервантов.

  • Он идеально подходит для домашних лимонадов, коктейлей или просто с газировкой.

  • Можно добавлять в чай, мороженое, йогурт или десерты.

  • Готовится легко и быстро, из простых компонентов.

Ингредиенты

Бузина (без стеблей)
40 соцветий
Лимоны
4 шт.
Вода
1 л
Сахар
500 г
Лимонная кислота (по желанию)
2 ч. л.

Приготовление

  1. Осторожно встряхните каждый цветок бузины, чтобы избавиться от насекомых. Оторвите грубые зеленые стебли (они могут горчить).

  2. Нарежьте лимоны кружочками или четвертинками, добавьте к цветам в большую миску или кастрюлю.

  3. Вскипятите 1 л воды и залейте ею цветы с лимонами. Добавьте сахар и (по желанию) лимонную кислоту. Хорошо перемешайте.

  4. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник или другое прохладное место на 2-4 дня. Ежедневно перемешивайте смесь деревянной ложкой.

  5. Сначала процедите через сито, затем — через несколько слоев марли или чистое полотенце для достижения прозрачности.

  6. Перелейте сироп в стерилизованные бутылки, плотно закрутите.

  7. Храните в холодильнике до 2-3 недель. Сироп также можно заморозить порционно в лотках для льда.

Использование

  • Классический лимонад: 2 ст. л. сиропа, газированная вода, лед и ломтик лимона или мяты.

  • Hugo Spritz: игристое вино, сироп, газированная вода, мята и лайм.

  • Вместо меда в чае — сироп добавляет тонкого аромата.

Советы

  • Не храните сироп в пластиковых бутылках — лучше стеклянные, с плотной крышкой.

  • Если цветы начали темнеть или появился кислый запах — не используйте их.

  • Не используйте старые цветы: аромат уже не будет таким насыщенным.

Бузиновый сироп — это не просто вкусный напиток, а настоящее воплощение лета в бутылке. Натуральный, ароматный, универсальный — он украсит как обычную ежедневную трапезу, так и праздничный вечер с друзьями.

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