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Бузиновый сироп: простой рецепт ароматного напитка
Когда в воздухе витает сладкий аромат бузины, самое время превратить ее цвет в нечто действительно вкусное.
Домашний бузиновый сироп — это не только основа для летних освежающих напитков, но и настоящее сокровище в вашей кулинарной копилке. Рецептом приготовления вкусного и яркого бузинового сиропа на своей странице поделилась блогер Tina Dehnfjeld.
У бузины уникальный аромат с цветочными, медовыми и цитрусовыми нотами. Сироп из ее цветов придает напиткам утонченный вкус и ощущение летней свежести.
Кроме того:
Это натуральный ингредиент без красителей и консервантов.
Он идеально подходит для домашних лимонадов, коктейлей или просто с газировкой.
Можно добавлять в чай, мороженое, йогурт или десерты.
Готовится легко и быстро, из простых компонентов.
Ингредиенты
- Бузина (без стеблей)
- 40 соцветий
- Лимоны
- 4 шт.
- Вода
- 1 л
- Сахар
- 500 г
- Лимонная кислота (по желанию)
- 2 ч. л.
Приготовление
Осторожно встряхните каждый цветок бузины, чтобы избавиться от насекомых. Оторвите грубые зеленые стебли (они могут горчить).
Нарежьте лимоны кружочками или четвертинками, добавьте к цветам в большую миску или кастрюлю.
Вскипятите 1 л воды и залейте ею цветы с лимонами. Добавьте сахар и (по желанию) лимонную кислоту. Хорошо перемешайте.
Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник или другое прохладное место на 2-4 дня. Ежедневно перемешивайте смесь деревянной ложкой.
Сначала процедите через сито, затем — через несколько слоев марли или чистое полотенце для достижения прозрачности.
Перелейте сироп в стерилизованные бутылки, плотно закрутите.
Храните в холодильнике до 2-3 недель. Сироп также можно заморозить порционно в лотках для льда.
Использование
Классический лимонад: 2 ст. л. сиропа, газированная вода, лед и ломтик лимона или мяты.
Hugo Spritz: игристое вино, сироп, газированная вода, мята и лайм.
Вместо меда в чае — сироп добавляет тонкого аромата.
Советы
Не храните сироп в пластиковых бутылках — лучше стеклянные, с плотной крышкой.
Если цветы начали темнеть или появился кислый запах — не используйте их.
Не используйте старые цветы: аромат уже не будет таким насыщенным.
Бузиновый сироп — это не просто вкусный напиток, а настоящее воплощение лета в бутылке. Натуральный, ароматный, универсальный — он украсит как обычную ежедневную трапезу, так и праздничный вечер с друзьями.